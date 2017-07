Agrandar la foto + Twittear Del teatro musical y la televisión a la producción de miniseries. Un triunfador en asenso imparable. No cree en esa repetida frase "comenzar de cero". Hay fracasos y decepciones que le llegan a todos pero el conductor de la televisión más requerido de la actualidad considera que eso es imposible y se pregunta "¿cómo podrías comenzar de cero?" Luego redondea otra frase: "cada día aprendes o te envicias". Con todo el aprendizaje y los vicios que traía llegó a Bolivia con ganas de hacer algo grande. Leonel Fransezze se toma la tarde con calma. No es lo que habitualmente acostumbra. Se levanta antes que el sol y no para hasta muy avanzada la noche. Llega en un Mercedes Benz GLE 400 impecable y pregunta un par de veces si se pone lentes para las fotos. Todos reprueban la idea. A esta hora en la tarde de invierno el sol posa tímidamente sobre su cabeza mientras la atención de Ivan Rodriguez Petkovic se inclina en su lente buscando el ángulo ideal para el que ha sido considerado por dat0s entre los mejores comunicadores de la actualidad. Lo que él llama "estar dulce". Lea el articulo completo en la edición impresa de la revista datOs Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario