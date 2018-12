FREDDY MAMANI. Del origen de los cholets en El Alto a la FundaciÃ³n Cartier en Paris

Agrandar la foto + Twittear No ha pasado ni un mes desde que inaugur贸 una impresionante exposici贸n de la arquitectura neoandina en la Fundaci贸n Cartier en Paris, conocida como la construcci贸n Cholets. Los d铆as pasan entre llamadas y visitas de periodistas, arquitectos y soci贸logos de varias partes del mundo, tratando de adentrarse y conocer m谩s de la monumental arquitectura de Freddy Mamani. "Han llegado para hacer su maestr铆as, otros su doctorado, est谩n trabajando conmigo y eso me parece interesante; a los profesionales de todo el mundo les impacta esta arquitectura y vienen a aprender lo nuestro a diferencia de antes cuando suced铆a lo contrario". Termina esta parte del dialogo con la siguiente constataci贸n: "Tenemos que ser capaces de valorar lo nuestro". Faltando pocas semanas antes de la inauguraci贸n los ejecutivos de la Fundaci贸n hab铆a expresado al arquitecto boliviano que vive en El Alto su preocupaci贸n por que la obra no alcance el brillo que se hab铆an propuesto. Una obra de esas dimensiones no se hab铆a construido jam谩s en la Fundaci贸n y result贸 la sensaci贸n entre las obras de otros artistas latinoamericanos invitados a decorar el sal贸n de vidrio que trasluce los colores relucientes del Cholet de Freddy Mamani. Fue una enorme satisfacci贸n para el arquitecto boliviano que tuvo que recurrir al Google para enterarse qu茅 era la Fundaci贸n Cartier. De qu茅 se trataba la invitaci贸n y qui茅nes estaban propiciando la incursi贸n espectacular del artista al coraz贸n de la ciudad luz. Entre idas y venidas a La Paz, mientras se desarrollaba el proyecto, Freddy Mamani destaca la tecnolog铆a que se emple贸 para levantar la estructura de su obra. "Est谩n muy avanzados en t茅rminos de tecnolog铆a", dice. Desde entonces no han dejado de contactarlo arquitectos de distintos pa铆ses y hasta ha tenido la visita de varios de ellos, contagiados por el concepto novedoso que revolucion贸 los par谩metros de la construcci贸n tradicional, la que est谩bamos acostumbrados a ver en El Alto. 脡l dice que el centro primigenio de su obra tiene que ver con la observaci贸n de las costumbres del comercio aimara y la transformaci贸n del espacio. 聽 驴C贸mo recibiste la noticia de que ir铆as a Paris a construir un Cholet? Ha sido una sorpresa porque me ha llegado la invitaci贸n mediante mi email d谩ndome la posibilidad de construir una de mis obras en la Fundaci贸n Cartier. Yo no sab铆a que era la Fundaci贸n Cartier; de a poquito he comenzado a enterarme de que hab铆a sido una de las instituciones m谩s prestigiosas de Europa, las 麓tops麓 donde invitan a diferentes personalidades del mundo. Sabiendo eso me he animado; mantuvimos negociaciones durante un a帽o y una vez aceptada la invitaci贸n viaje a Paris a medir los espacios donde se iba a trabajar, hab铆a sido un edificio muy moderno construido por un famoso arquitecto. Creo que no ha sido una invitaci贸n fortuita sino algo bien estructurado; les ha llamado la atenci贸n mi arquitectura neoandina. Ellos muy entusiasmados me dijeron aqu铆 vamos a construir un cholet. 聽 驴Qu茅 caracter铆sticas tiene tu obra? Est谩 ubicada en un 谩rea de 250 metros cuadrados sobre una altura de siete metros, era un espacio apropiado por los salones y la altura para acomodar las l谩mparas ara帽a que tienen una altura de 2.50 metros. El espacio ha quedado muy apropiado para la construcci贸n. El edificio de la fundaci贸n es de puro vidrio templado que te permite ver por afuera; nosotros trabajamos en una estructura met谩lica con un material que simulaba al yeso, hecho de l谩minas de madera, construido como un rompecabezas. La arquitectura que usamos es una fusi贸n de lo tiwanacota. En el cielo raso lleva una especie de chacana que le da relevancia al conjunto; todo decorado con una iluminaci贸n de dicroicos, leds de colores, columnas diamantadas con degrades de colores; lo m谩s sobresaliente en la obra eran el rojo y el naranja acompa帽ados de tonos verdes. 聽 驴Tuviste que trasladar a tu equipo a Paris? Todo ha sido construido con tecnolog铆a y mano de obra de ingenieros y profesionales, todos de all谩. 聽 驴C贸mo te entendiste con ellos? Nuestros di谩logos por el idioma eran imaginativos, nuestro entendimiento ha sido complejo pero no imposible. 聽 驴Cu谩l ha sido la reacci贸n cuando terminaste la obra? Ha sido algo inexplicable, incluso el director de la Fundaci贸n el se帽or Herbes, estaba bastante preocupado al finalizar la construcci贸n, me dec铆a 麓Freddy es la primera vez que traemos un arquitecto de Bolivia y me preocupa que la gente no reaccione麓. Yo tambi茅n preocupado porque sent铆a que la estructura no era la apropiada. Las dos 煤ltimas semanas antes de la inauguraci贸n fueron intensas para lograr texturas, colores, algunas figuras geom茅tricas como la Cruz Andina, el Puma Punku, el C贸ndor y otros elementos. Finalmente qued贸 algo muy impresionante. Vinieron las cholitas pace帽as propuestas para mostrar la cultura boliviana. Nosotros quer铆amos hacer algo m谩s grande pero lamentablemente no tuvimos el apoyo de las autoridades de Culturas; gracias tambi茅n a Ana Palza conformamos un conjunto que nos sali贸 muy bien. Y todo el equipo de la fundaci贸n quedo impresionado. "Me han escrito diciendo que tiene mucho 茅xito". Adem谩s, la exposici贸n incluye una pel铆cula sobre la biograf铆a del arquitecto boliviano. Un documental con reacciones de la cr铆tica, gente com煤n y expertos acad茅micos, docentes de la universidad, soci贸logos que opinan sobre la construcci贸n de los cholets. 聽 驴Qu茅 experiencia te ha dejado esto en el plano personal para seguir creciendo? He visto que uno puede hacer su propia pol铆tica si es que lo sabe hacer. Quiero hacer una escuela en la que pueda ayudar a los ni帽os y j贸venes; tambi茅n a los maestros alba帽iles que han construido El Alto. Esto en respuesta porque los arquitectos se han formado en una elite para ganar dinero y han dejado el vac铆o de acercarse a las necesidades del pueblo. Yo he trabajado ese aspecto y gracias a eso y a los usuarios que han cre铆do en m铆 he podido aplicar este concepto 聽 驴Cuantos edificios has construido? En El Alto unas 70 obras y sumando las construcciones en capitales y departamentos, provincias y en exterior (Per煤 y Brasil) quiz谩 llegue a un poco m谩s de 100 construcciones. Freddy Mamani ha salido profesional de la UMSA, tiene seis hermanos de los cuales dos le han seguido sus pasos en la arquitectura. Dice que a las universidades les falta la materia de investigaci贸n de nuestras culturas ancestrales. "Se ocupan de ense帽arte arquitectura universal, me parece que eso no nos hace tan bien. Es un criterio personal pero creo que he llenado un vac铆o". 聽 驴C贸mo naci贸 en ti el adentrarte a estos espacios poco explorados? Porque en El Alto hay grandes migraciones del campo, alrededor del 65%, entonces el comercio prevalece en recuperar su inversi贸n, por eso he construido estas edificaciones que generan dinero. Otro aspecto es que la gran mayor铆a es folklorista, he visto como hacen sus ensayos en las calles, a ellos les faltaba espacio para sus matrimonios, sus prestes, sus quinces; de esa manera he visto de intervenir construyendo edificios que se integren a sus actividades. Por otra parte, estos mismos espacios los puedes integrar a tiendas y galer铆as. Ahora estoy pensando en hacer grandes mercados que lleven todo el confort necesario con una buena planificaci贸n del espacio; un ejemplo de la mala planificaci贸n es el Mercado Lanza. Este tipo de proyectos hay que realizarlos pero muy adecuados a la sociedad; donde las edificaciones atraigan a la gente, para que no los espante. Estoy dispuesto a trabajar con mercados; las canchas por ejemplo, una gran cantidad de espacios verdes y canchas est谩n privatizados y bajo llave generando gran inseguridad en la poblaci贸n. Es un error terrible. Los j贸venes no tienen lugares donde divertirse. Por eso en mi obra me preocupo por interiores con canchas, espacios que se dan forma para acomodarse a las necesidades de la poblaci贸n. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario