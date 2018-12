Fernando Tuma. Apuesta por el desarrollo y por nuevas rutas de exportaciÃ³n

Agrandar la foto + Twittear ¬† Fernando ¬īChacho¬ī Tuma es presidente de la Compa√Ī√≠a de Cemento Camba COCECA S.A. Son las ocho de la ma√Īana. A esa hora baja de la parte posterior de una movilidad en las puertas del Hotel Marriott. Puntual, se sienta frente a nosotros este hombre de unos 65 a√Īos que nueve sus ojos claros de un lugar a otro. Con una precisi√≥n asombrosa contempla desde su posici√≥n diversos √°ngulos en un mismo tema, quiz√° es una forma de demostrar el por qu√© y c√≥mo se hacen los verdaderos negocios. Nadie pensar√≠a que este empresario mueve una gigantesca econom√≠a que entre √©l y su competencia podr√≠an en los siguientes a√Īos desplegar inversiones multimillonarias. Tiene planeado producir un mill√≥n de toneladas de los seis millones de capacidad instalada que tendr√° el pa√≠s cuando entren en producci√≥n las cementeras estatales de Oruro y Potos√≠. Sin hacer mucha bulla cree que el secreto de una alianza con el Estado -como ha sucedido en China- es que el Gobierno construya Megaobras y las deje administrar al sector privado. "La clave es la planificaci√≥n", asegura. "En Brasil hay un plan econ√≥mico hecho para 50 a√Īos y de pol√≠ticos de izquierda, derecha, ultraderecha; deben mantener el ritmo de la econom√≠a y las instituciones se encargan de que no se tumben. ¬īPlaneamiento es la palabra sabia. Tenemos que planificar Bolivia a 50 a√Īos y todos los pol√≠ticos deben adecuarse a ese plan maestro. No puede entrar un Gobierno y borrar lo que ha hecho el otro". Afirma que los negocios en Bolivia no se parecen a los que se hacen en otros pa√≠ses. "Aqu√≠ hay que luchar 10, 20 a√Īos". "Mi padre me dec√≠a que la fe y la constancia mueven monta√Īas". Est√° convencido que para desarrollar el pa√≠s lo mejor son las alianzas entre el sector p√ļblico y el privado. "La econom√≠a tiene que tener pilares firmes, toda la infraestructura civil de las obras que se est√°n construyendo tienen que estar sustentadas con una econom√≠a firme porque hay que pagarlas". Para eso √©l hace una acertada diferencia. "Los recursos no renovables como el gas y los minerales no deber√≠an ser el pilar de nuestra econom√≠a. La principal fuerza en Bolivia son los Agronegocios porque son renovables. No tenemos que inventar la p√≥lvora", dice. "Es importante que el empresario boliviano se valorice, hacer valer nuestros intangibles representa entre el 20 al 30 por ciento de los negocios. Usted como local tiene que valorizar su aporte porque Bolivia es de los pocos pa√≠ses que todav√≠a hay mucho para hacer; est√° en la mira de grandes ¬īplayers¬ī del mundo pero tienen que buscar un aliado boliviano y all√≠ debemos hacer valer lo intangible; nuestra idiosincrasia, la cultura". Recomienda: "Hay una falta de apoyo al sector constructor, las constructoras bolivianas deber√≠an ser privilegiadas por el Gobierno. Todas las empresas que llegan tras grandes proyectos si se al√≠an con bolivianos deber√≠an sumar un 10 en la calificaci√≥n, ellos vienen con tecnolog√≠a moderna; nuestros constructores deben comenzar a jugar en las grandes ligas" Dice que se form√≥ en la universidad de la vida. Sali√≥ bachiller del Nocturno Santa Cruz, no es profesional; eso no le ha impedido levantar una de las compa√Ī√≠as m√°s importantes de Bolivia. No le tiene miedo a la competencia y menos a las inversiones. En ese empe√Īo destaca el virtuosismo de la construcci√≥n del gasoducto Bolivia - Brasil que a pesar de haber demorado 27 a√Īos permiti√≥ en poco m√°s de dos a√Īos construir una obra que atraviesa pantanales, bosques y mejor√≥ los ingresos para el pa√≠s. Fue una charla √ļtil con un hombre de una visi√≥n gigantesca. El comenz√≥ de cero. Siempre contemplando una escalera por donde subir buscando oportunidades. "Santa Cruz ha sido la gran locomotora para nuestra generaci√≥n, yo empec√© en los a√Īos 70 viajando a Brasil para importar materiales de construcci√≥n en el tren a le√Īa. Vimos crecer Santa Cruz desde el carret√≥n, el tren a le√Īa, el tren a di√©sel y ahora los grandes proyectos". El tiempo ha servido en su caso hasta lograr lo que tiene hoy: una de las empresas cementeras m√°s importantes; l√≠der del rubro, exportando klinker a pa√≠ses vecinos y fij√°ndose con altruismo ciertas metas. ¬† ¬ŅSu relaci√≥n con Brasil ha sido importante para consolidar lo que tiene hoy? Buscaron alianzas porque nosotros agregamos contactos, manejo, idiosincrasia. El grupo Votorantim nos ayud√≥ a montar una molienda que era 100 por 100 del grupo Tumpar Pareja; en la segunda etapa el grupo brasile√Īo entr√≥ en la sociedad exportando klinker. Santa Cruz ten√≠a una demanda no atendida de cemento, los alba√Īiles y el pueblo dorm√≠an en la calle. Ese fue nuestro gran desaf√≠o para aportar a nuestro pueblo y a la gran Santa Cruz. Cuando Itacamba entr√≥ al mercado, la bolsa de cemento costaba 58 bolivianos ahora estamos peleando entre 44 y 45, la competencia es sana el pueblo est√° comprando cemento a buen precio. ¬† ¬ŅEs buena la competencia? Estamos dise√Īando un modelo de construcci√≥n que consuma m√°s cemento. El presidente nos anunci√≥ que ya no se va a construir ni importar asfalto que todas las carreteras van a ser de pavimento r√≠gido. Esa decisi√≥n es correcta y tiene l√≥gica porque la CAF el BM y los otros organismos financiadores sugieren que pa√≠ses pobres en desarrollo hagan carreteras con pavimento r√≠gido, sencillamente porque no tenemos presupuesto para hacer mantenimientos cada tres a√Īos y peor en Bolivia que no producimos asfalto. Esas son buenas noticias para nosotros, adem√°s hemos hecho conocer al presidente que no solo tenemos que cortar la importaci√≥n de asfalto sino reemplazarla, tenemos que demostrar que t√©cnica y econ√≥micamente el cemento es mejor para las carreteras. ¬† ¬ŅOcurre el mismo fen√≥meno con los grandes proyectos en curso? Sugerimos que se tienen que frenar las importaciones de cemento. Bolivia sigue comprando del Per√ļ en un promedio 40 a 50 millones de d√≥lares por a√Īo. Eso es mucho para un pa√≠s que tiene excedentes de producci√≥n. Ahora con la entrada en producci√≥n de la f√°brica de cemento de Oruro y la planta de Potos√≠ va a haber sobreproducci√≥n, eso es bueno porque el cemento genera su propio mercado. Habiendo sobreoferta la gente va a construir m√°s, la gente se est√° preocupando en construir carreteras de cemento, hidroel√©ctricas, hay todo un movimiento de grandes proyectos con cemento. ¬† ¬ŅEl empresario debe arriesgar para ganar? Esa es la caracter√≠stica del empresario cruce√Īo la agresividad, somos innovadores, estamos constantemente aumentando la inversi√≥n. No le tenemos miedo a la inversi√≥n, creemos que Bolivia es un pa√≠s en el que hay que hacer mucho. Ahora mismo estamos impulsando junto a la Federaci√≥n de Empresarios Privados el ramal Motacusito - Puerto Busch, necesitamos a corto plazo una salida al Atl√°ntico. ¬† ¬ŅSe trata de un financiamiento privado? Estamos tratando de hacerlo p√ļblico - privado, hay que hacer las v√≠as de acceso a Puerto Busch, esa es una obligaci√≥n del Estado, 140 kil√≥metros de acceso carretero y ferroviario hac√≠a puerto Busch, el tramo de la carretera ha sido desarrollada por la empresa Conal y nosotros hemos presentado un proyecto para la construcci√≥n del ramal Motacusito - Puerto Busch. Ser√≠a el ramal m√°s importante que tanga el Tren Bioce√°nico porque une Paraguay, Argentina y Uruguay, dos pa√≠ses sobre el Atl√°ntico y Paraguay sobre el rio Paraguay. ¬† ¬ŅPor qu√© la importancia de Paraguay? Bolivia deber√≠a copiar el modelo de Paraguay que es un pa√≠s sin mar, pero a trav√©s de la Hidrov√≠a tiene una log√≠stica tan eficiente como el mar, es el tercer pa√≠s en el mundo con remolcadores y barcazas, el pa√≠s que mejor explota la Hidrov√≠a , tiene costos eficientes en agricultura y Agronegocios. ¬ŅQu√© utilidad m√°s le encuentra a esta obra? Si logramos que el 50 por ciento de nuestras importaciones y exportaciones vengan por el Atl√°ntico, reci√©n Bolivia tendr√° buena posici√≥n para negociar con Chile. Ojal√° pueda hacerse realidad este proyecto a corto plazo; dos o tres a√Īos como m√°ximo. ¬† ¬ŅEs optimista en cuanto al futuro? Tenemos girar nuestra econom√≠a. Debemos fijarnos en los Agronegocios. Es una gran cosa que el Gobierno haya aceptado el etanol, es una energ√≠a renovable, el gas se agota, los minerales se agotan; el presidente anuncio que vamos a aceptar el biodiesel, la biotecnolog√≠a; esos son pasos que nos muestran que nuestra econom√≠a cada vez va a ser m√°s s√≥lida si entramos en la energ√≠a renovable y consolidamos los Agronegocios. ¬† ¬ŅCree en las alianzas? En Bolivia hay Megaproyectos capaces de competir con cr√©ditos en el exterior; la construcci√≥n del ramal Motacusito - Puerto Busch va a requerir 600 millones de d√≥lares; pero proyectos de 200 a 300 millones la banca privada en Bolivia ofrece condiciones muy competitivas en el mundo. ¬† ¬ŅUsted es de los que cree que el peso de un negocio radica en poder acceder a cr√©ditos? Claro que s√≠, creo que los proyectos deben estar amparados en financiamientos muy c√≥modos, nosotros hemos vivido en nuestra generaci√≥n pagando 22 por ciento 24 por ciento de intereses y no pod√≠amos conseguir cr√©dito a m√°s de tres a√Īos plazos, han sido √©pocas duras. El acceso al cr√©dito ha sido muy positivo para nuestra econom√≠a, el cr√©dito a la vivienda es el motor de la construcci√≥n porque hoy se accede a un cr√©dito con cero de capital y en bolivianos. Eso quiere decir que el boliviano est√° pudiendo financiarse una casa en c√≥modas cuotas. ¬† ¬ŅPor qu√© dice que Santa Cruz es la locomotora de Bolivia? Varias cadenas mundiales est√°n poniendo los ojos en Santa Cruz. Adem√°s por el sector de los Aagronegocios que en los pr√≥ximos a√Īos deben superar las exportaciones de gas y minerales, recursos que se van a agotar. No nos vamos a equivocar si cambiamos de √°ngulo y apuntamos a los Agronegocios. Santa Cruz todo el oriente y el altiplano tienen √°reas donde producir. He leído el Plan de Negocios 2020 - 25 habla que los Agronegocios tienen que crecer 12 millones de toneladas, si llegamos a esos índices que son alcanzables necesitamos infraestructura para las exportaciones. La logística es la ciencia que hace posible que las cosas sucedan a menor costo.