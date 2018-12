Guido Hinojoza. La contribuciÃ³n imaginativa de las finanzas en Bolivia

Agrandar la foto + Twittear Guido Hinojoza es el actual presidente del Grupo Fortaleza. Las dudas y frustraciones en el sector p√ļblico lo animaron a responder los desaf√≠os con enorme habilidad e imaginaci√≥n en los emprendimientos privados. "Todo proyecto es inversi√≥n y si se va abajo uno es responsable de esa perdida", dice. Supo identificar con precisi√≥n las oportunidades. "No ten√≠a chances de pelear a los clientes de los grandes bancos as√≠ que identifique un segmento que requer√≠a prestamos de no m√°s de 5.000 d√≥lares". A √©l se le debe atribuir el surgimiento de las microfinanzas en Bolivia; cuando ocup√≥ durante 20 a√Īos la presidente del Banco La Paz, hasta que tuvo que dejar la instituci√≥n por presiones de las autoridades del sistema financiero y por diferencias con sus familiares, socios del banco. Responsable de la primera cartograf√≠a seria que tuvo Bolivia cuando fue Director de Estad√≠sticas, lo que es hoy el Instituto Nacional de Estad√≠sticas INE. En esa √©poca dise√Īo el primer estudio sobre el costo de vida que dio posterior origen a la canasta familiar diferenciada por sector para facilitar al Estado una proyecci√≥n real sobre los √≠ndices del incremento salarial. "Estudie dos a√Īos c√≥mo hacerlo porque el que hab√≠a era de 1934"' afirma. Incomprendido por su revolucionario sistema que acab√≥ en alg√ļn deposito del Ministerio de Hacienda, sali√≥ del sector p√ļblico decepcionado y pregunt√°ndose a s√≠ mismo si serv√≠a para algo. Guido Hinojoza es un hombre de an√©cdotas incre√≠bles. Cuando le encomendaron realizar el censo recorri√≥ el pa√≠s para organizar la elaboraci√≥n de ese estudio. Estando en Santa Cruz, record√≥ una de las lecciones que hab√≠a aprendido en la Universidad de Chile, donde estudio, sobre la teor√≠a del espejo en el agua. "Las ondas circulares que expulsa un objeto al ser arrojado a las aguas quietas forman anillos con los que se planific√≥ el crecimiento urbano de Santa Cruz", recuerda. Tambi√©n a √©l se le deben atribuir los anillos y los radiales de la capital oriental. Los pasos que tom√≥ luego en su vida privada fueron los que siguen muchos profesionales desocupados. "Arm√© mi propia consultora", dice, a√ļn sin saber qu√© pasos dar√≠a en la actividad privada. No pas√≥ mucho tiempo hasta sus cu√Īados lo invitaron a realizar un estudio de factibilidad para crear un banco. Hombre esmerado y con principios acad√©micos s√≥lidamente sustentados se meti√≥ de lleno a realizar el estudio. "Luego me enter√© que la Unidad de Fiscalizaci√≥n que otorgaba por entonces licencias de operaci√≥n para los bancos no requer√≠a estudios de factibilidad; los aprobaba a la simple presentaci√≥n de un memorial. ¬īEste tipo est√° loco, pensaron de m√≠¬ī. Guido Hinojoza cuenta que habiendo sido el primero en realizar este tipo de estudio, los funcionarios del sistema demoraron ocho meses en otorgarle la licencia para el Banco La Paz. En ese mundo al rev√©s, se levanta del sill√≥n de cuero de la sala de su oficina; de palabra r√°pida, recita su contenido de memoria. "Era as√≠ de sencillo", se√Īala sin dejar de sonre√≠r. Fue a partir de esa locura que el Estado comenz√≥ a regular las autorizaciones para la creaci√≥n de los bancos. Guido Hinojoza, bebe un sorbo de la taza de caf√© que tiene al frente y sigue relatando an√©cdotas de sus experiencias en la actividad privada que lo han convertido con el correr de los a√Īos, en un referente del sistema financiero. ¬† ¬ŅPermaneci√≥ 20 a√Īos al frente del Banco La Paz hasta que por diferencias con sus familiares declina seguir al frente? "Cometieron errores imperdonables como adjudicarse cr√©ditos vinculados que no pudieron pagar; acudieron a pr√©stamos de Fortalecimiento Patrimonial para bancos en problemas a trav√©s de un programa del Banco Central de Bolivia y acabaron liquidando el banco". Es entonces cuando el Banco Popular del Per√ļ realiza una oferta de compra del 100 de las acciones del Banco La Paz. Como √©l se opone a esa operaci√≥n, el presidente del BCB lo llama y le advierte de no hacerlo estar√≠a poniendo en riesgo el sistema financiero y pasar√≠a a la lista negra; que nunca m√°s le permitir√≠an volver a la banca. "Cedo por la presi√≥n y por mis hijos. Uno de los que ya hab√≠a iniciado sus estudios". En la √©poca que preside el Banco La Paz se da cuenta que era muy dif√≠cil competir con los otros bancos. Con empe√Īo e innovaci√≥n descubri√≥ que pod√≠a convertirse en una instituci√≥n de peque√Īos prestatarios y crea lo que √©l denomin√≥ entonces el plan 30/70. "El cliente pon√≠a el 30 por ciento del capital y obten√≠a 70 por ciento de cr√©dito; ese esquema resulto un √©xito". Sus opiniones comenzaron a ser consideradas en ASOFAN despu√©s de un aislamiento al que ser√≠a sometido en las reuniones de este ente. "Mis opiniones no eran consideradas", dice recordando las reuniones del grupo asociado. Le fue tan bien que al poco tiempo decidi√≥ abrir una sucursal del Banco La Paz en El Alto. "En los a√Īos ¬ī70 hab√≠a descubierto un nicho de mercado en la Bolsa de Valores y emprend√≠ all√≠ mi nueva proyecci√≥n", cuenta antes de entrar de lleno en el mercado de valores que a la larga acab√≥ siendo un fuerte de sus actividades en el mundo de las finanzas. "Refloto la Bolsa de Valores que estaba a punto de la quiebra; me eligen su presidente. Recapitaliz√≥ las operaciones de bolsa y nuestras operaciones nos reportan siempre muy bien", dice. Paralelamente, incursiona en otros negocios. Se considera impulsor de la primera Sociedad Administradora de Fondos de Inversi√≥n SAFI. "Capt√°bamos dinero de los participantes e invert√≠amos ese dinero a trav√©s de la Agencia de Bolsa en la Bolsa de Valores. Gan√°bamos muy buenas comisiones por administrar la plata de los participantes". Todos estos logros los atribuye a su formaci√≥n acad√©mica. Dice con orgullo que fue el primer presidente de un banco con t√≠tulo universitario. Atribuye sus √©xitos el haber "creado cuentas adecuadas para las necesidades del cliente. "Por ejemplo, dice, en lugar de que la gente deposite en un banco a plazo fijo ideamos el Fondo Liquidez donde pod√≠as retirar tu dinero; otro fue el Fondo Porvenir para incentivar el ahorro. Introducimos por primera vez en Bolivia a los Fondos de Inversi√≥n Cerrados para gente que invierte". Cierra esta parte indicando que "la creatividad es algo muy importante en esta actividad". "En la actualidad el Grupo Fortaleza es propietario de 10 Fondos de Inversi√≥n Abiertos y cuatro de Fondos de Inversi√≥n Cerrados; somos uno de los m√°s grandes en la actualidad". Afirma que jam√°s perdi√≥ la visi√≥n del mercado. "Siempre trabajando con los peque√Īos; mientras esto pasaba nos busca la Cooperativa Finaciacop en quiera t√©cnica que nos propone a cambio de capitalizarla y cambiar su responsabilidad social a Sociedad An√≥nima que se transforme en un banco. "Hoy en d√≠a ese es el origen de que tengamos nuevamente banco", dice Guido Hinojoza. Continuando su inquietud por el mundo de las finanzas desde un lugar de innovaci√≥n muy particular, se volvi√≥ a encontrar con una nueva oportunidad. "Siempre pens√© en el mercado asegurador; es as√≠ que un amigo cruce√Īo que hab√≠a formado su Cooperativa de Ahorro y Cr√©dito que se llamaba La Merced, me llama y me pregunta ¬īsi estaba de acuerdo en capitalizar la cooperativa¬ī. Por entonces se hab√≠a consolidado la nueva ley que entre otras cosas dispon√≠a que no se pod√≠an asociar cooperativas de seguros patrimoniales con cooperativas personales. Me proponen en t√©rminos parecidos a la operaci√≥n con Financiacop para transformar la cooperativa en una Sociedad An√≥nima, a trav√©s de la cual compramos una Cooperativa de Seguros con oficinas en todo el pa√≠s. Crecimos de un viaje a lo que hoy es la Compa√Ī√≠a de Seguros del Grupo Fortaleza y hace dos a√Īos creamos la Compa√Ī√≠a de Seguros DaVida tambi√©n del Grupo Fortaleza". Entre sus an√©cdotas que nos mantuvo como dos horas escuchando sus experiencias, Guido Hinojoza cuenta que cuando obtuvo la licencia de creaci√≥n del Banco La Paz, alquil√≥ los ambientes de la planta baja de la Casa Espa√Īa, centro financiero de La Paz. "All√≠ hac√≠a hasta de alba√Īil", comenta. Entre otros de sus experiencias dice que a poco de inaugurar el banco sus socios le dicen ¬īno hay inventor que no muera con su propio invento¬ī y le plantean hacerse cargo de la presidencia del banco. "Yo no era banquero; por entonces los grandes bancos pagaban muy bien a los especialistas. No ten√≠a chance de competir con ellos pero me acord√© que hay jubilados; mi primera contrataci√≥n fue un expresidente del Banco Central de Bolivia". En su vida profesional reclut√≥ el personal adecuado, rode√°ndose de personas de confianza. Y finalmente, como ocurre en varias √°reas de la actividad tanto p√ļblica como privada, recuerda que durante las primeras semanas de funcionamiento del Banco La Paz fue v√≠ctima de los rumores infundados de que ir√≠a a quebrar. "Lo que he hecho durante toda mi carrera adem√°s de ser presidente del grupo, ha sido participar en todas las decisiones de inversi√≥n y de las oportunidades que se han ido tomando", afirma. "Este periplo que le he comentado largamente me convierte sin querer queriendo en el Decano de la banca que no solamente conoce de banca, sino del mercado de capitales a través de la Bolsa de Valores, SAFI, Seguros y Leasing", dice poco antes de despedirnos. "Parece presuntuoso pero no hay un solo presidente que tenga experiencia en todos estos campos".