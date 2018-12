Agrandar la foto + Twittear La cadena de hoteles Marriott ha logrado contagiar el buen gusto y refinamiento a sus clientes. Se ha convertido en uno de los hoteles m√°s concurridos de Santa Cruz. Y eso tiene una explicaci√≥n. Una mezcla de calidez, hospitalidad, adecuaci√≥n de sus servicios a la comunidad, tecnolog√≠a y una ambientaci√≥n sincronizada ha sorprendido incluso a los expertos en hoteler√≠a. Las estrategias de posicionamiento de marca y los arreglos √≠ntimos del hotel est√°n a cargo de un equipo humano de gran calidad, pero adentrando en los pormenores Gustavo Lovera, General Manager y Esther Saavedra General Corporate Affairs son quienes han volcado la expectativa de sus hu√©spedes en un rito que finaliza despu√©s de las ocho de la noche cada d√≠a. Imponente, destaca un lobby de gran sincretismo con el empuje cruce√Īo. Salas amplias repartidas en espacios adecuados, mesas m√ļltiples combinan con los detalles del piso de porcelanato que recorre el mismo cause que el r√≠o Pirai en negro diferenciado. ¬† ¬ŅCu√°l es la evaluaci√≥n a un a√Īo de la apertura del hotel? GL: Logramos posesionar el hotel dentro del mercado cruce√Īo a trav√©s de acciones locales comerciales, as√≠ como la marca a nivel nacional; ten√≠amos que estar presentes¬† de una manera contundente y eso se refleja en los n√ļmeros. La ocupaci√≥n ha sido buena sobre todo despu√©s de la segunda mitad del a√Īo. Nos hemos consolidado como la mejor oferta hotelera en Santa Cruz. ¬† ¬ŅCu√°les son los desaf√≠os? GL: Seguir haciendo fuerza a trav√©s de la marca que representamos. Marriott es quiz√° la cadena m√°s importante del mundo, eso ha dejado muchos beneficios porque te gu√≠a aspectos que nosotros llevamos adelante, es de alguna manera una ventaja competitiva en Bolivia. Puedo hablar desde el programa de fidelidad que tenemos en nuestros hoteles, que te permite sumar puntos en cualquiera de nuestros 30 hoteles, recordemos que a partir de nuestra fusi√≥n con Starwood se sumaron al grupo hoteles como Sheraton, Westin Hotels; cualquier persona que viene al hotel suma puntos que el d√≠a de ma√Īana puedes utilizar en nuestros 30 hoteles por el mundo. ¬† ¬ŅHan trabajado este a√Īo alianzas con empresas locales? GL: Hemos trabajado con artistas y empresas locales en el desarrollo del posicionamiento de nuestros centros de consumo, tambi√©n desarrollando eventos especiales, acercado al Marriott a la comunidad local. La inserci√≥n tiene un abanico de opciones muy grandes. Hemos hecho muchas cosas: los festivales de comida; en menos de un a√Īo henos lanzado propuestas frescas que acompa√Īa el crecimiento que viene mostrando Santa Cruz en los √ļltimos a√Īos. ¬† ¬ŅHay exigencias de la marca que deben cumplir? GL: Se han hecho acciones puntuales, hemos ayudado al oncol√≥gico con la sinf√≥nica y compartimos con los chicos del hogar Virgen de F√°tima llevando una merienda; m√°s que nada d√°ndoles tiempo y cari√Īo. Compartir con ellos ha sido muy gratificante, es lo que la marca pide pero tambi√©n es lo que nace de uno ¬† ¬ŅCu√°l es la evaluaci√≥n del holding sobre su presencia en Bolivia? GL: No es f√°cil desembarcar en un lugar, hay mucho trabajo de generaci√≥n de una cultura que termina dependiendo del recurso local y en ese sentido hemos sido muy afortunados. Hemos elegido gente concorde con el mismo entusiasmo, lo que hace m√°s f√°cil trasmitir la cultura que nos impone el hotel. No solo tienes que ser un hotel, tienes que ser Marriott. Esto tiene que ver con la colaboraci√≥n del recurso humano que es fundamental en esta industria. La hoteler√≠a no es una f√°brica en serie, necesitamos la interacci√≥n, logramos transmitir lo que la cadena nos pide que es la cultura de cuidarnos entre nosotros, en ese sentido con mucho entrenamiento y concientizaci√≥n lo estamos logrando. ¬† ¬ŅQu√© apuntas para diferenciarte de los otros hoteles? GL: Lo principal es que somos un hotel management esto quiere decir que no somos una franquicia. La administraci√≥n est√° a cargo de Marriott. Eso significa que vienen las l√≠neas sobre lo que pide la compa√Ī√≠a. Esa es la diferencia, creo que la forma para tratar de traer una marca de estas caracter√≠sticas tiene que hacerse de esta manera, con un management preciso y controlado. ¬† Esther Saavedra est√° muy contenta por todo lo que se ha logrado en poco tiempo. "Desde su edificio, las habitaciones tienen la comodidad y la tecnolog√≠a para complacer a nuestros hu√©spedes, todo el trabajo que ha requerido ha sido mucho en tan poco tiempo y muy contenta con los resultados. Es muy gratificante, la gente contenta con nuestras propuestas y muy satisfecha; nos encanta el lobby lleno, los salones con eventos corporativos, sociales tambi√©n". ¬† ¬ŅEn tiempos normales cuanto tiempo toma posicionar un hotel? GL: El primer a√Īo en un hotel toma tiempo, pero en nuestro caso desde la segunda mitad estamos en los niveles de ocupaci√≥n de la plaza, en algunos casos incluso arriba, as√≠ que creo que son buenas se√Īales. Santa Cruz es un lugar donde se pueden desarrollar este tipo de productos y de alguna manera el haber hecho un buen trabajo se traduzca en ocupaciones. ¬† ¬ŅQu√© dicen los ejecutivos de la cadena sobre el comportamiento del hotel en su primer a√Īo? GL: Nos han estado siguiendo de cerca, han visitado el hotel siguiendo como transmit√≠amos el valor de la marca al p√ļblico local. Están conformes y pensando en otras oportunidades, esto nos abre las puertas para desarrollar más proyectos en Bolivia.