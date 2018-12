Homero Carvalho. Un gran aÃ±o para el escritor boliviano

Agrandar la foto + Twittear Sus logros empezaron en el mes de febrero en la Feria Internacional del libro de La Habana, Cuba, donde present√≥ la edici√≥n cubana de la Antolog√≠a de la poes√≠a amaz√≥nica de Bolivia, m√°s de cincuenta autores bolivianos; en el mes de agosto estuvo como invitado de honor en la Feria Internacional del libro de Cusco, all√° brind√≥ una conferencia acerca de literatura boliviana contempor√°nea y a fines de septiembre invitado por la prestigiosa Fundaci√≥n Pablo Neruda, de Santiago de Chile, particip√≥ de un coloquio sobre literatura boliviana. Adem√°s de la¬† Antolog√≠a de poes√≠a amaz√≥nica de Bolivia publicada por Ediciones Sur, de Cuba; en mayo le reeditaron el poemario Los reinos dorados y una Antolog√≠a de la poes√≠a boliviana contempor√°nea de veintis√©is poetas nacionales, ambos publicados por Editorial Amargord, de Madrid, Espa√Īa; luego Ediciones Cintra y ARC de Sao Paolo, Brasil, publicaron la reedici√≥n de su novela La maquinaria de los secretos, que obtuvo el Premio Nacional de Novela del 2008; cerrando el a√Īo Editorial Micr√≥polis, de Lima, Per√ļ, public√≥ una selecci√≥n de sus mejores microficciones titulado Geograf√≠a de las memorias. Realmente un buen a√Īo para este escritor que adem√°s es gestor cultural y organiza encuentros y talleres literarios. ¬† El periodista y cronista Roberto Navia escribi√≥, en el peri√≥dico El Deber, un art√≠culo que titul√≥ "El gran a√Īo de Homero Carvalho", ¬Ņcu√©ntanos cuales fueron los motivos de esa nota? Roberto Navia empieza su nota mencionando que en 1990, fui invitado por la Universidad de Mont Claire, Nueva Jersey (EEUU), a dar una charla junto a Tom√°s Eloy Mart√≠nez, quien habl√≥ sobre "Novela y poder: las batallas de las versiones narrativas" y mi ponencia se titul√≥ "La palabra y el poder: una visi√≥n boliviana", a partir de ese encuentro Navia destaca que he aprovechado muchas de las invitaciones a encuentros literarios para hacer conocer nuestra literatura y as√≠ ha sido a lo largo de toda mi carrera literaria. ¬† ¬ŅCu√°les fueron los pa√≠ses y los encuentros en los que participaste este a√Īo? Fueron tres: Empec√© en el mes de febrero en la Feria Internacional del libro de La Habana, Cuba, donde present√© la edici√≥n cubana de la Antolog√≠a de la poes√≠a amaz√≥nica de Bolivia, m√°s de cincuenta autores bolivianos; en el mes de agosto estuve en la Feria internacional del libro de Cusco, all√° brind√© una conferencia acerca de literatura boliviana contempor√°nea y a fines de septiembre fui invitado por la prestigiosa Fundaci√≥n Pablo Neruda, de Santiago de Chile, a participar de un coloquio sobre literatura boliviana en el que particip√© junto a las escritoras Claudia Vaca y Gigia Talarico, al d√≠a siguiente fuimos invitados a leer pose√≠a en un centro cultural de barrio, ah√≠ le√≠mos con j√≥venes poetas de Chile, una magn√≠fica e inolvidable experiencia. ¬† En la prensa hemos le√≠do que te han publicado en varios pa√≠ses. ¬ŅNos puedes hacer un recuento de esas publicaciones? Desde hace a√Īos me publican en el extranjero, sin embargo este a√Īo fue excepcional para m√≠. La suerte (que es otro de los nombres de Dios) quiso que me publicaran un total de cinco libros este a√Īo. Se inici√≥ en La Habana, con la publicaci√≥n de la Antolog√≠a de poes√≠a amaz√≥nica de Bolivia por Ediciones Sur, de Cuba; seguimos en mayo con la reedici√≥n de Los reinos dorados, publicado en Bolivia el a√Īo 2010 y la Antolog√≠a de la poes√≠a boliviana contempor√°nea, veintis√©is poetas nacionales, ambos publicados por Editorial Amargord, de Madrid, Espa√Īa; luego Ediciones Cintra y ARC de Sao Paolo, Brasil, publicaron la reedici√≥n de La maquinaria de los secretos, que obtuvo el Premio nacional de novela del 2008; cerrando el a√Īo Editorial Micr√≥polis, de Lima, Per√ļ, public√≥ una selecci√≥n de mis mejores microficciones titulado Geograf√≠a de las memorias. Es probable que para fines de diciembre o las primeras semanas de enero del 2019 me publiquen un par de libros en Estados Unidos y Brasil. ¬† ¬ŅC√≥mo percibes la publicaci√≥n de bolivianos fuera del pa√≠s? Desde los inicios del siglo veinte algunos autores bolivianos hemos sido publicados en el extranjero; sin embargo, debemos reconocer que, en este tercer milenio, los escritores publicados fuera de nuestras fronteras se han multiplicado y eso es bueno para la literatura nacional. En la actualidad se pueden encontrar en Espa√Īa, Argentina, Per√ļ, Ecuador, Chile, Italia y otros pa√≠ses obras de escritores como Magela Baudoin, Giovanna Rivero, Liliana Colanzi, Edmundo Paz Sold√°n, Rodrigo Hasbum, Maximiliano Barrientos, Guillermo Ruiz, Rossemarie Caballero, Gabriel Ch√°vez, Paura Rodriguez, Gary Daher y otros. Un boliviano publicado afuera ayuda a visibilizar nuestra literatura que, sin duda alguna, est√° pasando por un extraordinario momento; tenemos asombrosos poetas y narradores; por eso mismo publico antolog√≠as en Espa√Īa para que un n√ļmero mayor de poetas puedan ser conocidos allende los mares. Recordemos lo que dijo el poeta colombiano Dar√≠o Jaramillo Agudelo, quien afirma que solo algunos poetas latinoamericanos son conocidos en Espa√Īa "gracias a las publicaciones. Lo que hay m√°s all√° es pura niebla: Nombres familiares en cada pa√≠s e ignorados en el resto del vecindario", esa es la raz√≥n fundamental de publicar antolog√≠as fuera de nuestro pa√≠s, promocionar y difundir a nuestros escritores y poetas. A mi edad, ya estoy en la sala de preembar-que, creo que es mi obligaci√≥n hacerlo. ¬† Sabemos que diriges talleres de escritura creativa, ¬Ņc√≥mo te ha ido este a√Īo, alg√ļn consejo para los j√≥venes? Lo vengo haciendo desde hace algunos a√Īos. Este a√Īo dirige dos talleres, participaron m√°s de cuarenta personas, j√≥venes y adultos; algunos ya son escritores que quer√≠an mejorar sus t√©cnicas, otros son principiantes y quieren saberlo todo para empezar a escribir. El consejo que les doy es que solamente siendo un buen lector se puede ser un mejor escritor; además que lean mucha filosofía porque nos ayuda a hacernos las preguntas y la literatura, especialmente la poesía, nos ayuda a responderlas.