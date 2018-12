IBO BLAZICEVIC. Capacidad para detectar las necesidades de la industria

Agrandar la foto + Twittear Cada vez que se habla de la industria boliviana se habla de desaf√≠os. Ibo Blazicevic es el primer vicepresidente de la C√°mara Nacional de Industria CNI, que aglutina en su seno a las 200 empresas que contribuyen con el 80 por ciento de impuestos a nivel nacional. Un sector muy importante que est√° bregando los √ļltimos a√Īos para que sus desaf√≠os aterricen en un mundo de posibilidades concretas. No es una tarea sencilla. Hay estad√≠sticas que no facilitan seguridad a un sector que deber√≠a recibir incentivos para mejorar los √≠ndices de competitividad que se manejan en un mundo globalizado. El empresario se√Īala que Bolivia no es el pa√≠s ideal para emprendimientos privados y menos para atraer inversiones. La Inversi√≥n Extranjera Directa no supera los 1.000 millones de d√≥lares. Un dato que habla por s√≠ solo de la ausencia de pol√≠ticas p√ļblicas que generen condiciones de crecimiento. "Soy un apasionado por la industria, por el efecto positivo a la sociedad", afirma el empresario que tambi√©n ocupa la presidencia de la C√°mara de Industria Departamental de La Paz y una de las gerencias de la Cervecer√≠a Boliviana Nacional CBN. Entre las propuestas que el sector plantea para mejor la productividad indica que no deber√≠a haber beneficios adicionales al salario per se, si no est√°n ligados a la producci√≥n. Otra de las propuestas es "revisar el tipo de cambio que nos est√° volviendo caros y nos resta competitividad porque fomenta la importaci√≥n". Afirma que el mercado del litio a futuro va a manejar 35.000 millones de d√≥lares. "Debemos saber identificar nuestras potencialidades". "Bolivia - sigue - no va a competir con la nanotecnolog√≠a. Debemos ser selectivos, hay que ver lo que tenemos para usar nuestra materia prima y exportar. Nuestra vocaci√≥n comparativa son los granos que no tienen otros pa√≠ses, hay que industrializarlos, las frutas org√°nicas que tienen nichos de mercados peque√Īos pero de alto valor y rentabilidad. Ah√≠ debe entrar el pa√≠s. No puedes pretender volverte la China de Latinoam√©rica". ¬† ¬ŅBolivia no es precisamente un modelo de industrializaci√≥n a seguir? Cuando hablas con los pares de las asociaciones gremiales de otros pa√≠ses te comentan que han desarrollado su industria luego de haber pasado por √©pocas duras de competencia con los mercados de Asia que estuvo a punto de liquidarlos. Ellos te comentan que abrieron sus fronteras al comercio exterior y se adhirieron a varias alianzas, que bajaron sus aranceles a cero; eso les ha permitido desarrollar tecnolog√≠as de producci√≥n incluso por encima de otros pa√≠ses. Han perdido el miedo de competir con otros mercados. Cuando visitas estos pa√≠ses vez con sana envidia que su industria est√° compitiendo lado a lado con grandes marcas, no solo con presencia sino con √©xito. Lamentablemente, Bolivia tiene un √≠ndice de industrializaci√≥n estancado desde hace por lo menos 66 a√Īos, el problema de la industria es un problema estructural. El coeficiente de industrializaci√≥n de Bolivia se ha estancado en el 16 por ciento. ¬† ¬ŅA qu√© factores atribuyes ese estancamiento? Bolivia tiene la menor productividad laboral de la regi√≥n, estamos por debajo del Paraguay, pa√≠s con muchas limitaciones; tenemos la menor Productividad Total de los Factores, quiere decir que sumando el cr√©dito y la capacitaci√≥n andamos muy rezagados. Tenemos una Ley de Inversiones que no funciona porque no atrae Inversi√≥n Extranjera Directa. Esa ley que data del 2014 no permite a los empresarios y a los inversores extranjeros acudir a tribunales internacionales sino a laudos arbitrales bolivianos; con esa ley y una justicia defectuosa nadie se siente c√≥modo. Otro problema es que tenemos la mayor econom√≠a informal de la regi√≥n. Los √≠ndices de contrabando son alt√≠simos: 2.300 millones de d√≥lares de acuerdo a un estudio de la Confederaci√≥n de Empresarios Privados de Bolivia. Las leyes de trabajo son ultra proteccionistas. Al lado de estos temas vemos un incremento en los costos laborales. Y, finalmente, Bolivia est√° entre los cuatro peores pa√≠ses del mundo para invertir. La cantidad de tr√°mites que lleva un empresario son enormes y el Estado no presta atenci√≥n a la industria. ¬† ¬ŅEs algo as√≠ como arar en el desierto? El Estado ha priorizado hacer industria invirtiendo en un n√ļmero importante de empresas que acaban siendo una carga para el Tesoro. De acuerdo al ranking de las 300 empresas m√°s grandes de Bolivia cuando sacas a las p√ļblicas y te quedas con las privadas lo que vez es que el promedio de ganancia ha ca√≠do con respecto al a√Īo pasado. Eso quiere decir que los costos de producci√≥n por una mayor carga laboral e impositiva se van achicando. Si el empresario tiene menos ganancias tiene menores condiciones de inversi√≥n y crecimiento. Comenzamos a consumir m√°s productos importados que nacionales y la tendencia va a continuar as√≠ porque no hay incentivos a la industria nacional. ¬† ¬ŅQu√© est√°n haciendo desde las c√°maras para revertir esta situaci√≥n? Hemos acabado con la ayuda de consultores y expertos de redactar un documento que es una propuesta de industrializaci√≥n para Bolivia porque sab√≠amos que no estamos logrando la atenci√≥n del Gobierno y no ten√≠amos un documento que exprese propositivamente lo que queremos. ¬† ¬ŅQue contiene ese documento? B√°sicamente que el Estado debe ser el promotor de la industria; el Estado debe jugar un rol diferente como lo hizo Chile con Pro-Chile hace una d√©cada. Todas las delegaciones diplom√°ticas se volvieron promotoras muy activas de los productos chilenos; ese elemento se convirti√≥ en el √©xito de Chile en sus exportaciones. Creemos que el Estado debe jugar un rol parecido; el ¬īCompro Boliviano¬ī revalorizando nuestros productos por sus caracter√≠sticas de calidad debe convertirse en una pol√≠tica de Estado y el Estado. Proponemos modernizar el Estado, eliminar la burocracia para hacer industria y crear empresas. Planteamos una reforma tributaria para favorecer la creaci√≥n de empleos que deber√≠a permitir condiciones y facilidades a quien va a invertir y crear empleos por alg√ļn tiempo como en otros pa√≠ses. ¬† ¬ŅQu√© proponen respecto a la Inversi√≥n Extranjera Directa? Creemos que deber√≠a haber pol√≠ticas serias de fomento a la IED para la industria. Identificar √°reas en menor desarrollo y ventajas diferenciadas para cada zona. Paraguay, por ejemplo, libera impositivamente a las nuevas inversiones por ocho a√Īos. Esto permite la importaci√≥n de bienes de capital sin IVA. Bolivia podr√≠a atraer inversiones de Argentina y Brasil si cre√°ramos las condiciones apropiadas, pero tenemos una mirada a ultramar a Asia, Ocean√≠a, Europa; nuestros vecinos est√°n al lado y vivimos asustados de ellos en lugar de capitalizar lo que tienen y complementar nuestras realidades. Bolivia deber√≠a trabajar entre el sector p√ļblico y el privado. Es una tendencia mundial. Lamentablemente nos hemos aislado mucho de ser parte de las alianzas importantes del mundo, Nuestros bloques econ√≥micos est√°n languideciendo. 