Julio Novillo. El extraÃ±o potencial de un hombre nacido para triunfar

Como si algo sobrenatural atravesar√° la mente de los cruce√Īos contagiados por un ritmo inusitado que ubica Santa Cruz entre las ciudades que m√°s crecen en el continente. Las migraciones han tomado un curso sorprendente. Se calcula que hasta el a√Īo 2030 duplicar√° su poblaci√≥n. Alrededor de 80.000 personas se trasladan a Santa Cruz cada a√Īo apostando por su desarrollo. Ese motor ya no puede parar. Un progreso que no parece tener l√≠mites ni fecha de vencimiento. Llegamos a las oficinas de Julio Novillo, responsable de la planificaci√≥n de la ¬īNueva Santa Cruz¬ī. Uno de los m√°s grandes empresarios de la construcci√≥n de Bolivia apunta la √≥rbita de beneficios por los que trabaja hace 23 a√Īos. "Esta oficina ya no estar√° aqu√≠ en dos a√Īos porque nos trasladaremos a la ¬īNueva Santa Cruz¬ī", afirma. Una ciudad de sus sue√Īos; ha superado todas las pruebas y est√° a punto de iniciar el periplo de convertirse en la primera ciudad integrada del Continente. Parques, plazas, edificaciones de alto nivel, servicios de transporte y conexiones modernas son apenas algunos beneficios que este hombre sentado a mi izquierda ha pensado para convertir Santa Cruz en uno de los polos de desarrollo m√°s avanzados. Una ciudad de la que todos hablan en voz alta. No hay nada que ocultar. Este ritmo fren√©tico ha contagiado a todos. Julio Novillo es el nombre que todos pronuncian en voz alta. "Si para Julio para todo", dicen algunos empresarios con los que conversamos, trazando el perfil de un hombre de extracci√≥n humilde nacido en Comarapa. El rumor que menciona su nombre crece y ense√Īa que los desaf√≠os son posibles. Julio Novillo est√° alegrando la vida de miles de personas. Ya no hay camino de retorno. √Čl explica este desarrollo por etapas. Cuando con escasos 21 a√Īos, reci√©n salido bachiller, comenz√≥ a percibir las "necesidades insatisfechas" de la gente que acud√≠a a las oficinas de la Junta de Vecinos para resolver un loteamiento, una intervenci√≥n o buscando convertirse en propietario de una peque√Īa parcela donde construir su vivienda. "La ciudad crec√≠a de manera desordenada, sin planificaci√≥n a puro asentamiento", afirma. Hasta que se le ocurri√≥ desarrollar proyectos populares para gente de escasos recursos. "B√°sicamente fue la interpretaci√≥n de una necesidad. A partir de entonces no solo nosotros sino el resto de las empresas que se dedican a proyectos de desarrollo inmobiliario eliminamos los problemas de avasallamientos; se podr√≠a decir que ya no se escucha nada parecido en Santa Cruz". ¬† ¬ŅEsa interpretaci√≥n de una necesidad que menciona lo ha llevado a sitiales de mucha expectativa? Los grandes proyectos en el mundo se los hace en base a la interpretaci√≥n de las necesidades de la gente; darles una satisfacci√≥n y resolverles el tema de la vivienda. Los grandes proyectos son esos, si uno cubre las necesidades de la gente resulta un negocio bueno para todos porque participa la gente, el Estado y nosotros como empresa; no solo se resuelve un problema de vivienda sino que se gestiona la autocapitalizaci√≥n de cada individuo. Los lotes que les vend√≠amos a nuestros clientes en dos, tres o cuatro mil d√≥lares en varios proyectos, son lotes que ahora no cuestan menos de 20 mil. Antes de que la gente acabe de pagar su cr√©dito su lote cuesta cinco a seis veces m√°s de lo que pag√≥. Esa persona ya tiene una garant√≠a para recurrir a una instituci√≥n financiera. ¬† ¬ŅDe qu√© universo de personas estamos hablando? En este momento tenemos m√°s de 100 mil clientes, pero debemos tener unos 50 mil que ya han recogido la titularizaci√≥n de su vivienda. ¬† ¬ŅHa sido complicado gestionar la resoluci√≥n de un problema que en otras circunstancias deber√≠a ser atendido por el Estado? Los que alguna vez hemos vivido en alquiler sabemos que un cuarto sirve de todo; la gente vive hacinada, para usar los servicios b√°sicos se hace turnos con varios inquilinos alrededor. En algunos barrios de Santa Cruz, hab√≠a ese problema que, al resolverse, genera un patrimonio y su independencia en todos los aspectos de la vida, inclusive el de su seguridad. Adem√°s, no solo le damos la vivienda a la gente, sino agua, luz, servicios, escuela, campos deportivos, pavimento, hospitales... Estamos apoyando con proyectos para la generaci√≥n de oportunidades. Un ejemplo de lo que le digo es el Parque Industrial Latinoamericano. Es un proyecto para 1.500 industrias de las que 1.000 han comprado su terreno; m√°s de la mitad son empresas extranjeras, eso va a generar muchas oportunidades de negocios. ¬† ¬ŅQu√© siente vender sus proyectos a extranjeros? Para establecerse en otro pa√≠s las empresas estudian el mercado, las ventajas y desventajas competitivas en t√©rminos de transporte, ubicaci√≥n; no es como comprar un lote o un departamento. Nadie puede ponerse una¬† industria en la espalda para llev√°rsela. Las empresas de afuera est√°n trayendo recursos, est√°n haciendo inversiones, van a generar trabajo, aportan trasferencia de tecnolog√≠a. Este tema de los parques industriales se desarrolla con incentivos fiscales. Si lo que ha ocurrido hasta ahora en Santa Cruz ha sido sin planificaci√≥n es porque realmente esta ciudad es altamente atractiva para la inversi√≥n y eso cambia la vida de la gente. ¬† Esto lo ha llevado a√ļn m√°s lejos, a desarrollar la "Nueva Santa Cruz". Otro concepto es que una ciudad no puedes construir de puro rico o de puro pobre, ¬Ņd√≥nde ha visto eso? Un rico necesita quien le preste servicios, entonces lo que se ha hecho es una etapa de este desarrollo que yo llamo ¬īCiudad Productiva Integrada¬ī y dentro de ese desarrollo hemos dejado en la ciudad de Santa Cruz un espacio para la Nueva Santa Cruz que es un proyecto que tiene caracter√≠sticas muy especiales. La Nueva Santa Cruz es una ciudad altamente competitiva. Ahora los pa√≠ses ya no compiten entre pa√≠ses, sino ciudades entre ciudades, en t√©rminos tecnol√≥gicos de sostenibilidad vamos a ser una ciudad competitiva. El concepto de este tipo de ciudad tiene varios componentes: industria de la diversi√≥n, industria del entretenimiento, ocio, actividad financiera; son conceptos modernos que esperamos hacerlos realidad. Esto ya est√° en marcha, pero quiero aclarar que no es un invento nuestro. Esto es lo que est√° ocurriendo en el mundo. ¬† ¬ŅEsto ha visto en otras partes del mundo y ha dicho este modelo lo copio en Bolivia? Hay modelos de desarrollo en Estados Unidos, en Corea en los pa√≠ses asi√°ticos y si le sacas lo bueno a todas puedes hacer lo mejor aqu√≠. Se hace una ciudad con todas las clases sociales, convivir y complementarse mutuamente. La nueva Santa Cruz recibir√° gente de clase media, media alta; ellos requieren servicios. ¬† ¬ŅLa Nueva Santa Cruz no es una burbuja? Una ciudad inteligente es contraria a una burbuja, no duerme siempre esta despierta, una ciudad inteligente no se a√≠sla compite con el resto, es un ente vivo es una m√°quina de generar recursos para el bienestar de sus habitantes. Para generar ese concepto tienes que ser generador de inversiones; las ciudades inteligentes no la construye una empresa es la participaci√≥n de mucha gente. Le voy a dar un ejemplo de lo que ya hemos hecho: el Parque Industrial Latinoamericano tiene 1500 industrias, hay inversiones de un mill√≥n de d√≥lares, de medio mill√≥n de d√≥lares de 10, 15, 20 millones de d√≥lares, una de las industrias m√°s grandes del Estado que es la Termoel√©ctrica ha puesto m√°s de 600 millones de d√≥lares en ese Parque Industrial. Qu√© quiere decir eso, que habr√°n inversiones de 3.000 millones de d√≥lares, nosotros hemos puesto 25 millones que nos ha costado la tierra, hemos puesto 10 millones que nos prest√≥ un banco y 75 millones de una inversi√≥n. Hemos provocado que se hagan cosas. Le voy a dar otro ejemplo: Dubai. En menos de 10 a√Īos tiene casi 12 millones de habitantes, una de las m√°s modernas del mundo, sabe de d√≥nde esa la plata, menos del 20 por ciento es plata del petr√≥leo, todo lo dem√°s es una provocaci√≥n de inversi√≥n extranjera, es una provocaci√≥n inteligente porque no puedes provocar y retirarte; adem√°s tienes en el lugar, los tiempos y la gente que corresponde. Esas cosas se hacen. ¬ŅQu√© ha hecho para provocar? Hemos visto todas las cosas que pasaban en el pa√≠s; crisis, bonanzas, pero Santa Cruz es un lugar en el que con o sin hacer lo que estamos haciendo va a ser una metr√≥poli. No hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que es lo que no hay que hacer. La oportunidad de crear una ciudad de cero es que la puedes planificar, puedes so√Īar y hacer las cosas cada vez mejor. ¬† ¬ŅD√≥nde se encuentra la Nueva Santa Cruz? Est√° detr√°s del aeropuerto de Viru Viru, a cinco minutos del Cambodromo, es una ciudad del tama√Īo de la actual Santa Cruz del cuarto anillo para adentro; 100 mil hect√°reas, pero hay cosas que queremos ponerle, por ejemplo tres disparadores que son claves en cualquier negocios, estamos en la identificaci√≥n de eso, estamos viendo que ideas extraordinarias vamos a desarrollar. La Nueva Santa Cruz es la nueva ciudad planificada. ¬† ¬ŅC√≥mo se hace cre√≠ble a los ojos de la gente? Lo que no tienes que hacer es no fallarle a nadie y si tienes alguna dificultad poner la cara y no poner a pelearte con nadie, para pelear se necesita m√°s de uno, hay cosas tan importantes a que dedicarse; entonces nuestra provocaci√≥n es trabajar, ser honesto, con principios, valores; no fallar a nadie y sobretodo que sea pensado para todos. Cuando todo el mundo gana, uno es feliz; cuando alguien quiere hacer todo solo est√° perdido. En nuestro negocio gana much√≠simo la gente, resuelve sus problemas. No es suficiente querer algo, usted tiene que tomar la decisi√≥n de hacerlo, eso es m√°s all√° de querer simplemente. Si toma la decisi√≥n y viene cargado de compromiso, eso ya significa mucho. Lo hago porque lo hago y lo hago por sobre todas las cosas. Esta es una decisi√≥n tomada y la vamos a hacer, no es solamente una opci√≥n de negocio; estamos 13 a√Īos en esto, cuatro a√Īos en estudio de ingenier√≠a; vamos a convertir esto en un para√≠so. ¬† ¬ŅPor qu√© escogi√≥ Santa Cruz? Santa Cruz tiene sus proyecciones, es el centro de Suram√©rica; terrenos de estas caracter√≠sticas no se los puede conseguir ni en la Paz, ni en Cochabamba; Santa Cruz tiene una potencialidad enorme que hay que saber administrar, que va a ser beneficioso para todo el pa√≠s. Cuando generas riqueza se reparte a todos. Hay que hacer una ciudad que genere recursos, gestione negocios. Estamos frente a una oportunidad √ļnica en esta zona del Continente. 