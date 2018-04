La Haya de principio a fin. El contrapunteo mentiroso de los alegatos

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Análisis de contenido de la postura de los equipos y medios chilenos que se dieron cita en La Haya. Una de las ideas motoras que utilizó la delegación chilena que concurrió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, fue la declaración del presidente chileno Sebastián Pinera que desde su país el mismo lunes 19 cuando los delegados de ambos países comenzaron a ocupar sus asientos en tribunal, dijo que "Chile no tiene temas limítrofes pendientes con Bolivia y, por lo tanto, no tiene ninguna obligación de negociar temas limítrofes". Los grandes diarios chilenos hicieron coro del dicho y emprendieron una ofensiva inusual contra la delegación boliviana encabezada por el presidente Morales. Luego, en sus ediciones posteriores, partieron la torta en un pedazo para distribuir márgenes de ofensa en la misma línea utilizada por el jefe de Estado chileno. Tras la apertura de los alegatos, que estuvo a cargo del agente Eduardo Rodrigue Veltzé, los voceros chilenos repartidos entre su delegación y sus equipos de prensa dijeron que Bolivia había iniciado una exposición "agresiva con tintes de carácter político más que jurídico". Lea el articulo completo en la edición impresa de la revista datOs Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario