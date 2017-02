LaMia: Las demandas que se vienen. ¿Quién las cubrirá?

Agrandar la foto + Twittear ¡Jesús! Esta exclamación no acaba de encontrar respuestas a muchas interrogantes sobre varios ítems pendientes que alguien deberá asumir. A medida que transcurren los meses nadie sabe a ciencia cierta lo que sucederá con las responsabilidades crecientes del fatal accidente aéreo del avión de la empresa LaMia que el pasado 28 de noviembre se estrelló en Medellín, cegando la vida de 71 personas de las 77 que viajaban a bordo. La compañía aérea se encuentra en el ojo de la tormenta al comprobarse que además de incumplir con una serie de requisitos exigidos por la aviación para realizar su último vuelo, incumplió además el pago de la prima del seguro contra siniestros por alrededor de US $170.000, dato que no ha querido ser confirmado en su totalidad por la compañía BISA SEGUROS aduciendo que por la Ley de Servicios Financieros, está prohibida de revelar información de sus clientes. Otro aspecto crucial que ha sido observado por el equipo de investigadores brasileños y colombianos, son las deudas de la compañía aérea que tenía dos aviones retenidos en los hangares de la Fuerza Aérea de Bolivia FAB por una deuda de mantenimiento cercana a los US $60.000. Lea el articulo completo en la edición impresa de la revista datOs Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario