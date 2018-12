Las carreteras inteligentes ya están en Bolivia. De la autopista más difícil del mundo en México a construir en Cochabamba

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Pedro Miranda, fue parte de la direcci√≥n de la carretera Durango - Mazatlan, denominada "El espinazo del diablo".¬† Esta carretera tiene 230 kil√≥metros, 60 t√ļneles, 115 puentes, entre ellos el Baluarte que tiene cuatro carriles de 20 metros¬†de ancho por¬†1.124¬†de largo y el muelle m√°s alto intermedio es de¬†148¬†metros¬†de alto, constituy√©ndose en el puente m√°s alto del mundo. ¬ŅQu√© otro proyecto ejecut√≥ despu√©s de ser parte del equipo que dirigi√≥ la Autopista Durango-Mazatl√°n? Posteriormente a la construcci√≥n de la Autopista Durango-Mazatl√°n fui director del proyecto para la rehabilitaci√≥n y mantenimiento de 700 kil√≥metros de la carretera federal en el Estado de Sinaloa; luego pase a ser director de la obra del "Tren interurbano Toluca-Valle de M√©xico", uno de los proyectos m√°s importantes en M√©xico por su alto grado de ingenier√≠a. Se trata de un viaducto elevado a base de pilas de cimentaci√≥n superiores a los 40 metros de profundidad, una superestructura prefabricada con claros de longitud de 40 hasta 80 metros. ¬ŅC√≥mo llega a Bolivia? Derivado de la experiencia adquirida en los proyectos mencionados, fui invitado para la creaci√≥n de un proyecto muy ambicioso por parte de Grupo HYCSA, como director general en Bolivia para el desarrollo de la empresa en el extranjero; los socios tienen altas expectativas de inversi√≥n y desarrollo. Existe una clara √°rea de oportunidad para mi crecimiento profesional. Se tiene la intenci√≥n de sobresalir de una manera muy significativa a corto plazo, abarcando diversos tipos de obras de Infraestructura, como proyectos carreteros, hidroel√©ctricos, l√≠neas de conducci√≥n de agua e hidrocarburos, obras de edificaci√≥n, entre otras. ¬ŅQu√© otras caracter√≠sticas tiene la autopista Durango-Mazatl√°n? Adem√°s de las caracter√≠sticas que describ√≠ antes es una autopista que tiene 230 kil√≥metros de longitud y 12 metros de ancho de corona, dos carriles de 3.50 metros de ancho y 2 acotamientos de 2.50 metros que permite la facilidad de rebasamiento de los autom√≥viles. Dicha autopista reduce en 70 kil√≥metros el recorrido de la carretera que exist√≠a con anterioridad y acorta como tres horas en su recorrido. La obra cuenta de 115 puentes, estructuras que miden de 15 hasta 1.124 metros de longitud, as√≠ como un total de 61 t√ļneles que van de 90 a 2.794 metros. Aqu√≠ cabe mencionar que el Puente Baluarte es una important√≠sima obra de Ingenier√≠a civil con m√°s de 1.124 metros de largo y un alto de 402 metros. Se trata del puente m√°s largo de Am√©rica Latina y el primer puente carretero atirantado m√°s largo del mundo. Respecto al t√ļnel Sinaloense tiene una longitud total de 2.794 metros con dos carriles de circulaci√≥n y un t√ļnel lateral que funciona como galer√≠a de emergencia. Junto con otros nueve t√ļneles, los superiores a 400 metros de longitud, cuenta con un sistema altamente avanzado de seguridad ventilaci√≥n y monitoreo que los coloca en la categor√≠a de t√ļneles inteligentes. Adicionalmente la carretera cuenta con cinco entronques y dos centros de control. Dicen que la autopista Durango-Mazatl√°n tiene el mayor grado de dificultad en la historia de M√©xico. ¬ŅPor qu√©? Por su ubicaci√≥n en regiones con condiciones orogr√°ficas muy dif√≠ciles, esta autopista atraviesa la Sierra Madre Occidental por la zona denominada "Espinazo del Diablo", en diversas zonas el terreno es abruptamente escarpado, La elevaci√≥n de la ciudad de Durango es de 1.890 metros sobre el nivel del mar; el punto m√°s alto es de 3,350 msnm, para posteriormente descender al Puerto de Mazatl√°n que se encuentra a nivel del mar. Debido a que es una autopista con altas especificaciones no son admisibles las pendientes longitudes muy pronunciadas para cruzar las hondonadas y barrancas que se encuentran a lo largo del trazo. Se requiri√≥ la construcci√≥n de los 115 puentes, as√≠ mismo es claro que la l√≠nea recta es la distancia m√°s corta entre dos puntos para lo cual se realiz√≥ la construcci√≥n de los 61 t√ļneles con una equivalencia a 18.000 metros de longitud total. En la nueva autopista Durango-Mazatl√°n hay m√°s t√ļneles carreteros que los existentes en todo el pa√≠s. Desde el inicio de los trabajos para ubicar el trazo del proyecto se requiri√≥ ubicar los puntos del eje de la carretera a trav√©s de sistemas satelitales. Posteriormente para ingresar a los sitios de desplante de las estructuras hubo la necesidad de construir caminos de acceso hasta del triple de los kil√≥metros de desarrollo en algunas zonas que eran de dif√≠cil acceso. ¬ŅPodr√≠a describirnos la estructura del Puente Baluarte? Cuenta con dos pilas atirantas de las cuales la mayor de ellas se erige a una altura de 169 metros. La distancia de la ca√Īada hasta la calzada principal es de 390 metros. Tiene un claro principal de 520 metros a base de dovelas met√°licas de 12 metros, el m√°s largo que se ha construido hasta el momento. El puente es de 4 carriles, de 20 metros de ancho por 1.124 metros de largo. Esta soportado a 403 metros sobre el Rio Baluarte por 12 pilares de los cuales dos de ellos son torres de alta tensi√≥n. En total tiene 122 tirantes y una velocidad para circular de 110 km/h albergando un promedio de 2.000 veh√≠culos por d√≠a. Su estructura cuenta con 12 apoyos principales y total de 11 claros que conforman dos segmentos estructurales el primero de acero con 432 metros y otro de concreto de 692. ¬ŅCu√°l fue el costo de la Autopista Durango-Mazatl√°n? Fue de 28.000 millones de pesos aproximadamente 2.000 millones de d√≥lares. Su construcci√≥n demor√≥ 12 a√Īos. ¬ŅCu√°les son las diferencias en los sistemas de construcci√≥n, supervisi√≥n y fiscalizaci√≥n entre M√©xico y Bolivia? Al ser M√©xico una zona s√≠smica se rige por altos factores de sismicidad de hasta K=1.4 lo que ocasiona mayor dimensionamiento en las estructuras y diversos tipos de sostenimiento. As√≠ mismo, respecto a la supervisi√≥n y fiscalizaci√≥n en M√©xico la figura de fiscalizaci√≥n es sustituida por un funcionario directo del cliente en obra apoyado por su equipo de trabajo requerido; sobre este equipo recae el 100 por ciento de la responsabilidad del proyecto para solucionar todos los requerimientos y todo lo concerniente a la obra, apoyado con la supervisi√≥n de control de la calidad, seguimiento y validaci√≥n de toda la obra adicional y extraordinaria a lo largo de la ejecuci√≥n de los trabajos. La diferencia con Bolivia es que aqu√≠ existe un representante de la gerencia nacional de obras, un gerente de la regional, un ingeniero responsable de tramo, el equipo de fiscalizaci√≥n y por √ļltimo el equipo de supervisi√≥n. ¬ŅCu√°les son las caracter√≠sticas de la Carretera kil√≥metro 25 Taranta-Anzaldo-Rio Caine? Es una obra de infraestructura carretera de 70.8 kil√≥metros de longitud, ubicada en el departamento de Cochabamba, en las provincias German Jord√°n (Municipio de Tolota) y Esteban Arce (Municipios de Arbieto, Tarata y Anzaldo), terminada en asfalto tipo convencional de 5 cent√≠metros de espesor con un ancho de corona de 9.00 metros y 9 puentes. Entre los vol√ļmenes m√°s importantes se tienen 270 estructuras de drenaje, tubulares y cajones de concreto, m√°s de 2.5 millones de metros c√ļbicos de excavaci√≥n en materiales que comprende el suelto, el escarificado y con voladura, por otra parte m√°s de 500 mil metros c√ļbicos de terraplenes. ¬ŅCu√°les son las principales dificultades t√©cnicas de la Carretera Km 25 Taranta-Anzaldo-Rio Caine? Entre las principales dificultades que se presentan com√ļnmente en la construcci√≥n de un proyecto que cruza sobre zonas pobladas son las interferencias de viviendas, l√≠neas de energ√≠a el√©ctrica, agua potable, terrenos de cultivo; cruces con la v√≠a del ferrocarril, oleoductos, as√≠ como las zonas arqueol√≥gicas que se debe rescatar. Otra dificultad ha sido la falta de bancos de materiales para la extracci√≥n de √°ridos que cumplan con la calidad y la cantidad solicitada para un proyecto de este tipo, as√≠ como la problem√°tica social, en el caso del r√≠o Cotani hasta cinco meses de negociaciones para poder extraer los materiales. Las dificultades que genera la construcci√≥n de una nueva carretera sobre otra ya existente, requiere una ingenier√≠a vial para solventar la demanda de tr√°fico y la seguridad para evitar el cierre total o parcial de la misma. Se han realizado en la zona cortes y terraplenes que superan los 35 metros de altura. ¬ŅCu√°l es el avance de la obra al d√≠a de hoy? Del 44 por ciento que representa un sobre avance mayor al programado inicialmente. Se prev√© concluir la obra en abril de 2020 ¬ŅCalco est√° trabajando en otras obras en Bolivia? Por el momento exclusivamente en esta obra; estamos participando en licitaciones de todo tipo de infraestructura. Como lo coment√© anteriormente con una gran visi√≥n de inversi√≥n y desarrollo esperando contar con nuevos proyectos a corto plazo. ¬ŅSi comparamos Durango-Mazatl√°n con Tarata-Anzaldo como calificas el grado de complejidad? La construcci√≥n de la carretera Tarata Anzaldo, aunque no contiene las dimensiones de estas grandes estructuras, es una carretera con una alta complejidad para nosotros; no podr√≠a compararla ya que se encuentra a 7.000 kil√≥metros de distancia de nuestra oficina central, en un pa√≠s en el que nunca hab√≠amos realizado alg√ļn proyecto. 