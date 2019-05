Las lecciones creativas de Deanna Canedo

Fotografia: dat0s Agrandar la foto + Twittear Deanna Canedo Patiño, no ha dejado de trabajar desde que se ha puesto al frente de la marca Beatriz Canedo Patiño BCP. Su reciente colección "Viento" Otoño - Invierno 2019 ha vuelto a ponerla a la vanguardia. La diseñadora regaló el talento que han logrado sus innovaciones en el exclusivo y a la vez difícil mundo de la moda. Además, a esta exclusiva cita Contemplations se encontraron importantes editores de revistas famosas como Vogue, Elle, L Officiel, Global Fashion Network Exchange para definir el trazo de la nueva colección de la Casa de Diseño Beatriz Canedo Patiño. ¿Cuáles son las expectativas de tu nueva colección? Tengo expectativas muy altas sobre esta colección, primero porque representa el lujo verdadero de la confección y tejido a mano, apoya e incentiva la compra de materia prima boliviana como es la lana de llamasoft y el textil plano de llama, gracias a la visión pionera de Altifibers Bolivia y el plan de trabajo y de apoyo conjunto al Wildlife Conservation Society (WCS) que se enfoca en la protección de nuestros camélidos y las comunidades en el área protegida de Apolobamba. Estos tres componentes demuestran nuestro compromiso con el país desde un enfoque de sustentabilidad, medio ambiente, mano de obra y materia prima.

¿Cómo se originó la idea, cuéntanos acerca de este proceso? El proceso creativo comenzó en octubre del 2018, cuando viajamos junto al WCS a Apolobamba -altiplano boliviano- para evaluar la situación de la población de alpacas, llamas, vicuñas y apoyar en la esquila. Robert Wallace, director del Programa de Conservación Gran Paisaje Madidi-Tambopata y experto en Conservación de Paisajes del Programa Amazonía de WCS, destacó la importancia central de difundir los conocimientos científicos de las investigaciones realizadas en las áreas protegidas del país, que contribuyen a apoyar iniciativas empresariales que valorizan productos de la biodiversidad y tradiciones culturales de los pueblos indígenas, como es el caso de la gastronomía y de la moda en Bolivia. La Casa de Diseño Beatriz Canedo Patiño, dedica su colección al WCS y se ha comprometido en donar un porcentaje importante de las ventas de su colección "Viento" OI '19 al WCS para liderar la protección de camélidos en Apolobamba.



¿Estas satisfecha con el resultado de la paleta de colores? Inspirada en Apolobamba, el blanco invierno, el amarillo totora, el azul cielo, la tierra, la piedra y el negro conforman la paleta de colores de esta colección.

El blanco invierno es el protagonista, representa los nevados y las nubes, incorporados en los forros, botones, bordados, tullmas y el color natural representado en la nueva línea de tejido de llamasoftTM BCP Punto. El uso de textiles de alpaca -bebe, royal, suri-y llama, en una amplia selección de texturas y colores, mantiene el compromiso de trabajar 100% a mano con los textiles más nobles y ecológicos; no pretendemos competir con la naturaleza más bien la complementamos, al preservarla en su íntegra majestuosidad. Son más de setenta 70 piezas, confeccionadas y tejidas a mano conforman la colección "Viento" OI '19. En este relanzamiento de la Marca 'Beatriz Canedo Patiño' introducimos nuestra nueva línea de tejido BCP Punto® que compone piezas tejidas en llamasoftTM, blends de lana de llama, mohair, cashmere y seda, así como la finísima alpaca 19. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario