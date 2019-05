Lecciones de direcciÃ³n publicitaria de Gina Rozenman

Agrandar la foto + Twittear ¬† Gina Rozenman, Comunicadora Social de profesi√≥n con una loable experiencia en la administraci√≥n de marketing y publicidad. En 1994 decidi√≥ fundar por su cuenta la compa√Ī√≠a publicitaria, Consorcio Publicitario, que dirige desde entonces, la misma que es una de las agencias de publicidad m√°s exitosas de Bolivia y uno de los mayores logros en la vida de Rozenman. Consorcio Publicitario, que esta a su cargo con sede en Santa Cruz de la Sierra, es una agencia de servicios integrales especializados en Creatividad, Planning, Medios y Social Media. Gina Rozenman ha conseguido gracias a su experiencia una de las m√°s importantes carteras de clientes empresariales consolidando con tenacidad todo un imperio detr√°s del que se mueve un equipo de profesionales altamente capacitados en la planificaci√≥n, renovando y cambiando de acuerdo a las tendencias e innovaci√≥n, para mantenerse a la vanguardia del mundo publicitario. ¬ŅQu√© logros ha alcanzado durante el tiempo que est√° al frente de Consorcio Publicitario? Actualmente somos la agencia m√°s grande de Bolivia. Tenemos un 42% del Share de inversi√≥n en medios y una importante cartera de clientes de alto prestigio a nivel nacional. ¬ŅC√≥mo fue ese proceso? Este a√Īo cumplimos 25 a√Īos. Lograr construir una empresa que perdure en el tiempo no es tarea f√°cil, m√°s a√ļn en un mercado tan poco com√ļn y complicado como el boliviano. Han sido a√Īos de consolidaci√≥n, con el objetivo enfocado en entender a los clientes, para obtener los resultados esperados. Desde nuestros inicios hemos tenido una filosof√≠a ROI, esperando tener siempre buenos resultados. Por otro lado, tambi√©n hemos sido y seguimos siendo escuela, capacitando a nuestro talento, intentando profesionalizar y dignificar a nuestra profesi√≥n. Consorcio Publicitario es una agencia de servicios integrales que cuenta con unidades especializadas que trabajan de manera coordinada seg√ļn sea la situaci√≥n. Estamos siempre a la vanguardia de los procesos y cambios que han revolucionado la manera de ver la publicidad. Esto nos ha llevado a crecer tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, siendo hoy parte de una de las redes m√°s importantes a nivel mundial: WPP ¬ŅQu√© factores son importantes para ganar confianza de los clientes? Al cliente se lo gana con compromiso y respuesta. Hay que ser¬†emp√°ticos y entender su negocio. Desde siempre las agencias de publicidad han luchado por ganar a la competencia tanto dentro como fuera de la propia agencia, ¬Ņc√≥mo se enfrenta y encara el d√≠a a d√≠a? Las licitaciones son comunes en todos lados. El tema es que hay que afrontarlas con profesionalidad y responsabilidad, sobre todo. Las experiencias locales son m√°s complicadas que las internacionales, aunque en estas √ļltimas se requiere de much√≠simo conocimiento, equipo y experiencia. En cambio, en las locales, las agencias van por el precio, sin contemplar la complejidad de lo que significa atender a un cliente espec√≠fico. Se bajan demasiado los costos por ganar una cuenta y luego en el camino se dan cuenta que no es posible atender las demandas de los clientes por falta de presupuesto. Esto solo va a cambiar, en el momento que todos cumplan las leyes y las reglas. A√ļn existe mucha informalidad en esta industria. ¬ŅQu√© cosas pueden afectar el trabajo en equipo? Actualmente yo en lo particular hablo de "comunicaci√≥n publicitaria". Esto significa que el marketing en general es creativo. En la agencia contamos con equipos integrados, donde parte de ellos son creativos, directores de arte, otros son estrategas, ejecutivos de cuentas, planificadores de medios tradicionales y digitales. Existe una comuni√≥n entre las √°reas para que la creatividad fluya de cada uno de ellos. ¬ŅCu√°les son los planes y desaf√≠os de la agencia para este a√Īo que se nos ha venido encima? Trabajar cada vez m√°s de manera integrada. Estamos creciendo m√°s y es importante mantener el equilibro. Cada unidad o √°rea tiene un objetivo que cumplir y esto requiere mucha organizaci√≥n interna. ¬ŅLas redes sociales han afectado al desarrollo del marketing tradicional? Si la respuesta es afirmativa ¬Ņc√≥mo los enfrenta? Hace 7 a√Īos que nosotros incursionamos en el √°rea digital. Primero con un equipo de social media, pero actualmente ya tenemos una agencia digital completa. Tenemos profesionales de primer nivel, cubriendo todo tipo de servicios y tendencias. Nos anticipamos a lo que estaba¬†ocurriendo a nivel mundial, y esta fue una decisi√≥n acertada. En la actualidad, no existe marketing sin digital. ¬ŅD√≥nde cree que radica el secreto de una marca que quiere imponerse en el mercado a trav√©s de campa√Īas dirigidas de Marketing? No hay ning√ļn secreto. Existe un trabajo integrado entre cliente y agencia, con objetivos trazados y perseverancia. La publicidad no hace magia, es parte de una estrategia que coadyuva y da ideas para el posicionamiento de las marcas. ¬ŅQu√© recomendaciones les har√≠a a los profesionales que siguen la carrera de Marketing? Mantenerse al d√≠a con los cambios de la comunicaci√≥n, investigar y estar pendientes de las tendencias. La velocidad con la que se est√°n dando los cambios y la versatilidad y empoderamiento del consumidor, es digno de ser atendido y "entendido". 