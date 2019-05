Lecciones de emprendimiento de Narda Paredes

Agrandar la foto + Twittear Narda Gabriela Paredes Romero ha logrado a sus 29 a√Īos de edad lo que todo joven desear√≠a: una visi√≥n, un emprendimiento personal, y la inspiraci√≥n necesaria para convertir la idea en una obra de arte.¬† Comenz√≥ estudiando administraci√≥n de empresas, gesti√≥n comercial y marketing. No obstante, un sue√Īo de su ni√Īez absorber√≠a toda su inquietud: la confecci√≥n de zapatos. Desde muy ni√Īa qued√≥ fascinada por ellos, aunque en un principio no encontr√≥ campo para aprender a elaborarlos en Bolivia. Convencida de su vocaci√≥n, tomar√≠a entonces la iniciativa de aprender este oficio en Lima Per√ļ, junto a maestros artesanos. Ah√≠ comprender√≠a lo que es la realizaci√≥n de un calzado que responda a las necesidades de cada persona, y a una est√©tica de lujo. Desde entonces, Narda Paredes lleg√≥ a Bolivia con la determinaci√≥n de abrir un taller, donde capacite a artesanos. Narda Bolivian Handmade es la primera empresa de calzados hechos a mano en Bolivia. El dise√Īo exclusivo, los materiales de calidad y la mano de obra de artesanos locales buscan recuperar la producci√≥n manual de calzados, que se ha perdido con la industria. A un mismo tiempo, la empresaria y dise√Īadora, capacita a artesanos para darles una fuente de trabajo estable y segura. Es as√≠ que, nos cuenta sobre su experiencia. ¬† ¬ŅC√≥mo fue tu enamoramiento a primera vista con el calzado cuando eras una ni√Īa? Yo personalmente no lo recuerdo, pero mi mam√° dice que me quede mirando la vitrina de Gacel y le dije "mami cuando sea grande voy a tener una zapater√≠a con los zapatos m√°s hermosos del mundo". ¬† ¬ŅQu√© cualidades debe tener un buen calzado? Un buen calzado debe cumplir con la f√≥rmula: calidad, comodidad y dise√Īo. En cuanto a calidad: no puedes hacer un buen zapato con material de mala calidad, se debe utilizar el mejor material ya sea cuero clase A, cuero ecol√≥gico finamente tratado o sint√©tico importado. En lo que respecta a comodidad: si un zapato no es c√≥modo, no lo usas o en el caso que lo hicieras da√Īas tu columna y tus pies. Sobre dise√Īo: nadie compra un zapato que no tiene armon√≠a en el color y en el dise√Īo. ¬† ¬ŅCon que materiales trabajas tus dise√Īos? Todos mis zapatos est√°n hechos de cuero de res y cabretilla. Los bordados los hago con pedrer√≠a clase A importada y algunos tienen pedrer√≠a Swarovski clase B. ¬† ¬ŅDe cu√°ntos dise√Īos consta tu marca? Cada colecci√≥n tiene un n√ļmero aproximado de 12 a 15 dise√Īos. ¬† ¬ŅC√≥mo conjugas tu labor empresarial con la de la artista del calzado? Como empresaria es dif√≠cil no analizar los ratios financieros, cuando tienes que velar por tus colaboradores, cumplir tus obligaciones como empresa y por tu estabilidad econ√≥mica personal. Sin embargo, creo que como dise√Īadora ya encontr√© el equilibrio de mi negocio para poder vivir de √©l y seguir haciendo zapatos cada vez m√°s creativos y elaborados. ¬† ¬ŅQu√© signific√≥ para ti la experiencia de formar artesanos y fomentar su habilidad en este taller? Esta fue la tarea m√°s dif√≠cil. Sin embargo, la m√°s gratificante. La primera docena de zapatos que hicimos, fue directo a la basura pero aprendimos de la prueba/error y de la mejora continua. En este momento, me llena el alma y el coraz√≥n ver que mis artesanos se sienten orgullosos de su trabajo y que cada vez hacen mejores zapatos. ¬† ¬ŅC√≥mo podr√≠as potenciar m√°s la conciencia artesanal en un pa√≠s donde pr√°cticamente ha habido una invasi√≥n del calzado chino, o del zapato industrial? Debemos mostrar lo que existe detr√°s de cada producto que hacemos. Detr√°s de uno de mis zapatos existe una familia que se alimenta del trabajo de un artesano, existe un trabajo digno y estable, pero sobretodo existe la pasi√≥n y perseverancia de manos humanas. ¬† ¬ŅC√≥mo te inspiras para trabajar, tienes alguna c√°bala o ritual en la confecci√≥n y el dise√Īo? Para el dise√Īo, siempre salgo a caminar y tomo fotos de colores, formas o cosas que me llaman la atenci√≥n. Normalmente me encierro un poco para poder organizar mis ideas y comenzar a dibujar. El proceso creativo es muy √≠ntimo y cada uno de mis zapatos refleja alguna emoci√≥n o momento de mi vida. ¬† ¬ŅA qu√© personaje importante te gustar√≠a vestir con tus dise√Īos? Oprah Windfrey, me encanta su forma de pensar y de empoderar a las mujeres del mundo. ¬† ¬ŅAd√≥nde te gustar√≠a llegar con tu proyecci√≥n del calzado artesanal? Yo quiero exportar, quiero ver a gente en el otro lado del mundo caminando con zapatos bolivianos y hechos a mano por nuestra gente. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario