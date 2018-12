MAYA MAC LEAN. Conquistadora de ambientes Ãºnicos y elegantes

Agrandar la foto + Twittear Naci√≥ en Cochabamba, estudio Decoraci√≥n de Interiores en Santiago de Chile y Dise√Īo Industrial en Barcelona. "Estoy concentrada en este emprendimiento que tiene una gran diversidad de tareas, incluso de lugares". Sus viajes entre Cochabamba y Santa Cruz, aunque radica en La Paz son frecuentes. La empresa que Maya ha montado adem√°s de ser reconocida a nivel nacional genera un gran impacto por su reconocida innovaci√≥n, pero adem√°s por las √ļltimas tendencias de la decoraci√≥n que ella cuida en todos los detalles. "Hay una gran exigencia de mi presencia plena en cada detalle de dise√Īo; es algo impl√≠cito en m√≠, una forma de vida. Quiere decir que todo el tiempo estoy pensando en eso de una forma directa o indirecta, puede ser activa o pasiva, mediante la ejecuci√≥n o la observaci√≥n". Maya revela que vive constantes momentos m√°gicos al culminar una obra. Fue Ipsen quien defini√≥ lo que Savater sab√≠a interpretar en palabras m√°s sencillas. "Al lado de los momentos buenos hay que convivir con los malos". "Por supuesto hay espacios de gran frustraci√≥n y estr√©s que se van entrelazando durante el d√≠a. Creo que lo importante es surfear entre varios estados internos y mantener el objetivo claro, lograr lo que se tiene que lograr". "El proceso de creaci√≥n es un momento m√°gico", as√≠ define Maya su trabajo que ha conquistado un lugar de aceptaci√≥n, refinamiento y buen gusto en Maya Mac Lean Casa que la dise√Īadora dirige hace 24 a√Īos. Calamaro dec√≠a que la creaci√≥n no deja dormir. "Igual nunca duermo, no importa la vida que lleve". "La creaci√≥n para mi es una forma de estar en el mundo, un impulso profundo que surge desde mi interior y me lleva a tener ideas que pulsan por ser materializadas. Me encanta transformar, intervenir, completar". Las piezas que lucir√°n la decoraci√≥n: sillones, sillas, l√°mparas, mesas, floreros, adornos. ¬† ¬ŅC√≥mo has conquistado un sitial empresarial en un mundo generalmente dominado por los hombres? Siempre me sent√≠ motivada por mi trabajo desde una pasi√≥n, una necesidad interna y eso me motivo a hacer todo lo que en el camino toc√≥ hacer, ni siquiera pens√© en que estaba en un mundo dominado por lo masculino en t√©rminos de negocios; simplemente hice lo que ten√≠a que hacer, lo que sent√≠a, tal vez ahora mir√°ndolo en retrospectiva podr√≠a ver si tuve algunos desaf√≠os ¬Ņqu√© hubieran sido m√°s f√°ciles estando del otro lado? No lo creo... son simplemente desaf√≠os diferentes. ¬† ¬ŅNo dejaron de ser desaf√≠os del lado de una mujer con visi√≥n empresarial? Veo m√°s mis desaf√≠os desde el ser humano que desde ser mujer; desde una dimensi√≥n espiritual, de autoconocimiento, de autodesaf√≠o personal. Pienso que lo que m√°s me ha costado es tener una mente que funciona desde lo art√≠stico-creativo, en un mundo en el que predomina la mente racional-objetiva. Y tener que aprender sus leyes, para lograr un equilibrio y funcionar y, finalmente, lograr el sue√Īo o parte de √©l. ¬† ¬ŅEs verdad que la mujer cuando se fija metas las realiza cueste lo que cueste? Hay mujeres que son capaces de tomar decisiones y ejecutar proyectos a pesar de los diferentes contextos en los que se desarrollan. Las mujeres nos hemos hecho conscientes de que no tenemos limitaciones que no podamos afrontar. Citar√© un ejemplo espec√≠fico de mi rubro: una mujer arquitecta que lleg√≥ a estar entre las mejores en un mundo ocupado generalmente por hombres: Zaha Hadid, iran√≠ de nacimiento, logr√≥ los m√°ximos galardones con sus formas imposibles, bellas y formidables. Por eso creo que si nos proponemos verdaderamente podemos hacer realidad nuestros sue√Īos. ¬† ¬ŅLa idea sintetiza un estado emocional que repercute en tu trabajo? Creo que hay diferentes estados de √°nimo que ocurren simult√°neamente durante la jornada de trabajo y ser√° diferente para una mujer que para un hombre, pero indistintamente al g√©nero, creo que la parte importante es ser consciente de estos estados y ajustarlos a la realidad en cada momento. Hago mucho trabajo interno como yoga y meditaci√≥n para mantenerme en un punto de equilibrio, en un estado creativo y para tomar decisiones terrenales. ¬† ¬ŅFrente a que has tenido que defenderte? No me gusta la palabra defenderme, m√°s bien pensar√≠a en momentos en los que hay que repensar en lo que uno est√° haciendo o el camino que est√° tomando. De pronto hay que cambiar la forma de ver o pensar, crear nuevas estrategias. Por ejemplo, la situaci√≥n que nos est√° tocando vivir a los empresarios por las pol√≠ticas desacertadas, a pesar de la tremenda incomodidad que de ah√≠ surge, el desaf√≠o est√° ah√≠, para tomarlo. ¬† ¬ŅQu√© es lo que te preocupa fuera de t√ļ taller; la violencia contra la mujer, las guerras, el hambre, los √©xodos? La polarizaci√≥n del mundo es una de las cosas que m√°s me preocupa, en todos sus matices. Los fanatismos de diversa √≠ndole que nos est√°n llevando a situaciones insostenibles y que parecieran no tener una soluci√≥n a corto plazo. La corrupci√≥n institucionalizada uno de los temas m√°s candentes ahora. ¬† ¬ŅTienes alguna prioridad en tu vida? Hay varias. En primera l√≠nea, mi hija, mi familia, el trabajo. A parte de estas prioridades b√°sicas est√° la de ser yo misma, hacer consciente lo inconsciente, el trabajo interno, soy alguien que siempre est√° en duda sobre si misma; pero reconozco que soy una fiel seguidora de diversos caminos que puedan llevarme a estados plenos. ¬† ¬ŅA qu√© atribuyes tu √©xito? A una idea original y a la decisi√≥n de llevarla a cabo y al equipo de trabajo que me rodea. Estamos en conjunto permanentemente inmersos en ver de una y otra forma cual es la mejor opci√≥n de hacer una u otra cosa, afrontar nuestros desaf√≠os y lo mejor, amar lo que haces.