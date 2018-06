Mujeres que encantan: Carolina Cuellar

Agrandar la foto + Twittear Los Influencers están cambiando elmercado de las noticias, marketing y pensamientos en el mundo. Con influencers como "PewDiePie" que tiene un total de 97.4 millones de seguidores, no tomará mucho tiempo antes de que surjan influencers bolivianos como Carolina Cuellar, una de las nuevas caras en las redes sociales. Seguramente ya la vieron mostrando rutinas para el gimnasio, agradeciendo regalos de diferentes marcas o solamente mostrando su día a día. Los influencers están dentro de las personas más poderosas en las redes sociales. Ellos tienen el poder y la enorme responsabilidad de influenciar a sus seguidores siendo transparentes y genuinos sobre lo que hablan. Son personas que siempre están al tanto de lo que pasa en el mundo. "Nunca me imaginé que mi personalidad y las cosas que hago diariamente le iba a interesar a tanta gente. No me considero influencer, solo soy súper honesta con lo que hago, si salgo usando un producto o hablando de algo, es completamente porque creo en ello. La honestidad es la clave." Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario