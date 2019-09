Profesionales opinan sobre el futuro de Bolivia

Agrandar la foto + Twittear

Lilian M√≥nica Choque Tiene 42 a√Īos, estudio Ingenier√≠a Comercial en la EMI con especializaci√≥n en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la Universidad de Alcal√°, Espa√Īa y Maestr√≠a de Administraci√≥n en la UCB en convenio con Harvard. Naci√≥ en Potos√≠. Es jefe nacional de RSE de la Cervecer√≠a Boliviana Nacional (CBN).

¬ŅCu√©ntanos tu experiencia al frente de la actividad m√°s importante para ti en t√©rminos comerciales y de vida que cumples en la actualidad? Cuento con m√°s de 14 a√Īos de experiencia en la gesti√≥n e implementaci√≥n de estrategias de RSE en empresas p√ļblicas y privadas. Form√© parte de Price Waterhouse Coopers y luego pas√© a CBN. ¬ŅC√≥mo ves el pa√≠s para el desarrollo de expectativas y crecimiento para la gente joven? Con notable crecimiento para gente joven. La composici√≥n de diversos perfiles y su ubicaci√≥n territorial son elementos importantes para desarrollar esta identidad. Es importante considerar la integraci√≥n de prioridades; este cambio permite cuestionar enfoques y estrategias con un inclusivo bienestar. Bolivia tiene una generaci√≥n de j√≥venes emprendedores. ¬ŅCrees que a Bolivia le falta en educaci√≥n y salud comparado con pa√≠ses pr√≥ximos? Existe una relaci√≥n directa entre el nivel de ingreso de un pa√≠s y los a√Īos de educaci√≥n alcanzados por sus habitantes. Esto explica el impacto que tiene la educaci√≥n con la productividad laboral; la relaci√≥n entre los a√Īos de escolaridad y el PIB per c√°pita, reafirma la importancia de la educaci√≥n como factor para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. En Latinoam√©rica hay pa√≠ses que han alcanzado mayores niveles de PIB per c√°pita porque invirtieron en educaci√≥n. Bolivia, tiene por delante un gran trabajo para disminuir la brecha de educaci√≥n. Deber√≠a priorizarse por ejemplo el idioma ingles en la escuela. En orden de importancia ¬Ņqu√© es lo que m√°s falta le hace al pa√≠s? La educaci√≥n porque nos permite contar con informaci√≥n clara para la toma de decisiones en todos los niveles.

¬ŅC√≥mo ves a Bolivia en los cinco siguientes a√Īos? Enfrentando grandes desaf√≠os sobre el cuidado del medioambiente que debe convertirse en una prioridad nacional y mundial. ¬ŅTu idea es permanecer en el pa√≠s o has pensado irte? Mi apuesta es por Bolivia y para Bolivia. ¬ŅQu√© piensas emprender m√°s adelante ya sea aqu√≠ o donde est√©s? Continuar trabajando en proyectos de impacto social que aporten en cambios de comportamiento positivos de la sociedad en su conjunto. ¬ŅCrees que Bolivia es un pa√≠s de oportunidades? Bolivia, es un pa√≠s de muchas oportunidades, tomando como base la diversidad social y geogr√°fica. Por lo tanto, el desaf√≠o es que las pol√≠ticas p√ļblicas y privadas las aprovechen para que los ciudadanos se desarrollen y comiencen a generen riqueza. ¬ŅPor qu√© muchos padres quieren que sus hijos se vayan de Bolivia? Considero que la opci√≥n que los hijos puedan conocer experiencias de otros pa√≠ses es tambi√©n importante; todo padre quiere que sus hijos tengan roce nacional e internacional. Un barco bien construido surca mares, pero siempre retorna al puerto. ¬ŅC√≥mo ves el pa√≠s? ¬ŅPiensas que hay futuro en Bolivia? Claro que hay futuro en Bolivia, un pa√≠s que tiene que incorporar las demandas internas de la poblaci√≥n considerando la agenda mundial; el cuidado del medioambiente como base para el desarrollo social y productivo. Debe alentarse la inversi√≥n, la producci√≥n y la exportaci√≥n; garantizar la seguridad jur√≠dica que no s√≥lo significa tener leyes, sino instituciones que las cumplan y las hagan cumplir, como manda la Constituci√≥n Pol√≠tica del Estado.

Pablo Paz Tiene 37 a√Īos, es abogado. Ha nacido en La Paz. Ha estudiado en la UCB, termin√≥ el grado en la UPB y post grado en la Univalle. Abandon√≥ la profesi√≥n por emprender negocios internacionales. Es casado y ya tiene hijos. ¬ŅCu√©ntanos tu experiencia al frente de la actividad m√°s importante para ti en t√©rminos comerciales y de vida que cumples en la actualidad? He creado y administrado tres negocios desde mis 24 a√Īos, cuando dej√© mi profesi√≥n, he creado una empresa operadora en turismo, otra de asesoramiento y gesti√≥n de comercio internacional y actualmente una cafeter√≠a que proyecto llevarla al campo de la exportaci√≥n y desarrollo de productos. ¬ŅC√≥mo ves el pa√≠s para el desarrollo de expectativas y crecimiento para la gente joven? El pa√≠s es casi tierra virgen para los emprendedores, aunque faltan pol√≠ticas de fomento; creo que a√ļn se puede emprender. Los j√≥venes deben aprovechar esto y el vivir en un mundo con gran desarrollo tecnol√≥gico ¬ŅCrees que a Bolivia le falta en educaci√≥n y salud comparado con pa√≠ses pr√≥ximo? El desarrollo del pa√≠s radica en la educaci√≥n, una educaci√≥n de calidad. Esto se debe mejorar para que las oportunidades de todos sean similares. Parecer√≠a que es m√°s conveniente mantener la ignorancia para convencer y confundir; por tanto nuestro desarrollo es limitado. La situaci√≥n en Latinoam√©rica es similar. Si hablamos de salud, estamos abandonados. La salud de calidad sigue siendo un privilegio y no un derecho. En orden de importancia ¬Ņqu√© es lo que m√°s falta le hace al pa√≠s? Educaci√≥n. Un pueblo educado busca bienestar con las herramientas para conseguirlo. ¬ŅC√≥mo ves a Bolivia en los cinco siguientes a√Īos? Es incierto, dependemos econ√≥micamente de vender materias primas; dependemos de las fluctuaciones de precios. Es dif√≠cil predecir el mundo globalizado y c√≥mo nos afectar√°. Solo podemos esperar a que la coyuntura internacional sea favorable y que erradiquemos la corrupci√≥n. ¬ŅTu idea es permanecer en el pa√≠s o has pensado irte? Vivo la globalizaci√≥n, soy un ciudadano del mundo y un padre de familia, entonces brindar√© las mejores oportunidades a mis hijos donde ellas est√©n, espero sea en Bolivia, pero no me aferrar√≠a. ¬ŅQu√© piensas emprender m√°s adelante ya sea aqu√≠ o donde est√©s? Nuevos negocios de comercio, marcas¬† que trasciendan, quiero exportar productos bolivianos y en la medida de lo posible aportar positivamente al desarrollo del pa√≠s donde me encuentre. ¬ŅCrees que Bolivia es un pa√≠s de oportunidades? S√≠, es un pa√≠s lleno de oportunidades, pero con un exceso de trabas. ¬ŅPor qu√© muchos padres quieren que sus hijos se vayan de Bolivia? Existe temor de que la situaci√≥n pol√≠tica actual prevalezca, que se pierda otra vez la fe en un sistema pol√≠tico democr√°tico, donde la alternaci√≥n pol√≠tica desaparezca al igual que el derecho a disentir y la corrupci√≥n campee, entonces te preguntas ¬Ņqu√© oportunidad puedes uno dar a sus hijos en ese escenario? ¬ŅC√≥mo ves el pa√≠s? ¬ŅPiensas que hay futuro en Bolivia? No veo el futuro con claridad, pero el presente es preocupante, no porque este pasando lo que est√° pasando en el √°mbito pol√≠tico, sino porque la mayor√≠a de los bolivianos est√° a√ļn pasivo ante lo que sucede y lo que es m√°s triste es que nuestra juventud no es rebelde y sin ellos no se puede cambiar nada. Habr√° un futuro en la medida que cambiemos de mentalidad y luchemos por nuestros derechos y que se fomente la educaci√≥n de calidad para todos. Valentina Arteaga Tiene 27 a√Īos, es cocinera (chef) de profesi√≥n. Ha nacido en La Paz, tiene un blog de recetas que es muy visitado.

¬ŅD√≥nde has estudiado y qu√©? Estudie gastronom√≠a y arte culinario en Le Cordon Bleu Per√ļ e hice un master en gesti√≥n de restaurantes en el Basque Culinary Center en Espa√Īa

¬ŅLe dedicas la mayor parte de tu tiempo a la profesi√≥n que has seguido? S√≠ porque no me veo haciendo otra cosa m√°s que cocinar.



¬ŅCu√©ntanos tu experiencia al frente de la actividad m√°s importante para ti en t√©rminos comerciales y de vida que est√°s cumpliendo en la actualidad? La actividad m√°s importante est√° sucediendo ahora que estoy emprendiendo, viv√≠ siete a√Īos fuera del pa√≠s y no fue f√°cil volver. Hay que tener paciencia y ser perseverante. Es dif√≠cil, mucho trabajo y estr√©s pero a la vez es emocionante ver c√≥mo va tomando forma mi emprendimiento. ¬ŅC√≥mo ves el pa√≠s para el desarrollo de expectativas y crecimiento para la gente joven? Veo al pa√≠s con muchas oportunidades. Pienso que Bolivia es un pa√≠s que no se ha desarrollado plenamente, es un pa√≠s virgen y que hay mucho por hacer y explotar. Depende de todos los j√≥venes bolivianos de hacerlo o no. ¬ŅCrees que a Bolivia le falta en educaci√≥n y salud comparado con pa√≠ses pr√≥ximos? Si, pienso que tenemos que trabajar mucho en la educaci√≥n. La educaci√≥n es una de las claves para crecer, alcanzar el desarrollo y mejorar como pa√≠s. En orden de importancia ¬Ņqu√© es lo que m√°s falta le hace al pa√≠s? Educaci√≥n porque a trav√©s de la educaci√≥n se puede formar a personas que aporten a nuestro pa√≠s, tambi√©n pienso que es importante el patriotismo porque necesitamos que los bolivianos nos pongamos la camiseta y estemos orgullosos de nuestra cultura, nuestra gente y de lo que Bolivia tiene. ¬ŅC√≥mo ves a Bolivia en los cinco siguientes a√Īos? Yo veo a Bolivia evolucionando, estamos en proceso, se que tenemos mucho potencial y los j√≥venes que estamos aqu√≠ tenemos la responsabilidad de explotar Bolivia. ¬ŅTu idea es permanecer en el pa√≠s o has pensado irte? Me quedo en el pa√≠s tengo mucho por hacer aqu√≠. Cuando empiezas no paras. ¬ŅQu√© piensas desarrollar en el lapso de ese tiempo ya sea aqu√≠ o donde est√©s? Lo que yo quiero es inspirar a bolivianos a que inviertan en el pa√≠s y que se sientan orgullosos de ser bolivianos. ¬ŅCrees que Bolivia es un pa√≠s de oportunidades? Si, tiene y muchas solo tenemos que actuar. Depende netamente de nosotros. ¬ŅPor qu√© muchos padres quieren que sus hijos se vayan de Bolivia? Porque se ha dicho que lo de afuera es mejor. Los padres tambi√©n quieren un cambio en sus hijos y es una manera de mostrarles que es lo que esta pasando fuera de Bolivia. En mi opini√≥n no es malo que los j√≥venes se vayan afuera, la clave es que regresen a Bolivia para poder aplicar todo lo aprendido y poner en marcha sus proyectos aqu√≠. Como experiencia yo estudi√© afuera y tuve muy buena formaci√≥n. Pero sab√≠a que tenia que volver para poder aplicar todo lo que aprend√≠ y as√≠ aportar a Bolivia, generando empleos, trabajando con productores, inspirando a j√≥venes a hacer lo mismo, revalorizar nuestros insumos y potenciar a nuestra gente. ¬ŅC√≥mo ves el pa√≠s? ¬ŅPiensas que hay futuro en Bolivia? Veo a Bolivia creciendo con nuevos emprendimientos de j√≥venes bolivianos, apoy√°ndonos entre todos nosotros y evolucionando juntos como pa√≠s. Gustavo Valdivieso Tiene 32 a√Īos, es publicista de profesi√≥n. Boliviano. En la actualidad se dedica a la Direcci√≥n Creativa. Es socio de la agencia de publicidad Tourette Agency establecida en La Paz. ¬ŅD√≥nde has estudiado y qu√©? Estudi√© Licenciatura en Comunicaci√≥n Social en la UCB en La Paz y Cochabamba, luego hice un postgrado en Nuevas Tecnolog√≠as en la UMSS y en la Universidad de Cuyo, Mendoza. ¬ŅLe dedicas la mayor parte de tu tiempo a la profesi√≥n que has seguido? Tengo la suerte de dedicarme a mi profesi√≥n al 100% desde mi primer trabajo, tuve etapas de exploraci√≥n por varias √°reas del rubro de Marketing, sin embargo, decid√≠ dedicarme a la publicidad por los pr√≥ximos a√Īos. ¬ŅCu√©ntanos tu experiencia al frente de la actividad m√°s importante para ti en t√©rminos comerciales y de vida que cumples en la actualidad? Actualmente estoy al frente de mi propia empresa, es dif√≠cil ser emprendedor en Bolivia por las limitaciones para peque√Īas y medianas empresas, principalmente por el sistema tributario, pero creo que con el enfoque correcto es posible desarrollar nuevas ofertas y crecer. ¬ŅC√≥mo ves el pa√≠s para el desarrollo de expectativas y crecimiento para la gente joven? Estoy consciente de que el pa√≠s no promete buenas condiciones para el desarrollo de nuevos profesionales, es un problema que parte de los desactualizados sistemas de instrucci√≥n acad√©mica y la promoci√≥n de la mediocridad laboral, en la que el emprendedor se encuentra sin posibilidades de defensa; los j√≥venes pierden la motivaci√≥n de generar propuestas para el mercado local.



¬ŅCrees que a Bolivia le falta en educaci√≥n y salud comparado con pa√≠ses pr√≥ximos? Creo que nuestro pa√≠s est√° muy rezagado en estas dos √°reas. En medicina hace falta profesionales capacitados, infraestructuras adecuadas y tecnolog√≠a al alcance del ciudadano. En educaci√≥n, tenemos pocas opciones que ofrezcan carreras actuales y muchas de ellas est√°n fuera del alcance econ√≥mico de las mayor√≠as.



