Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Rolando Aparicio Otero es un paceño que por diversas circunstancias, su padre fue diplomático y se le encargaron tareas puntuales paso varios años de su vida entre viaje y viaje enriqueciendo su visión sobre diversos temas. Es increíblemente enriquecedor conversar con quien ha versado en el entendimiento, la cultura; el sondeo abstracto por lo impenetrable y hasta dando rienda suelta al gusto simple de conversar. Después de algún tiempo de ausencia ha retornado a Bolivia. Ha sido ganador del premio de la V Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en España. Rolando radica en Santa Cruz y entre sus planes tiene ideas de construcción incorporando el conocimiento que lo hace natural y simple. No es una persona que suavice sus opiniones ni cuide de decir ciertas verdades. José Luis Noya, empresario de marras, paceño, que también radica en la capital oriental, permitió este encuentro. ¿Cómo ha cambiado estos años el concepto de diseño y arquitectura en el país con referencia a las tendencias mundiales? Se inscribe, superficialmente y retardada en las tendencias contemporáneas. Importantes obras recientes en nuestro país siguen el modelo de arquitectura para la imagen y el espectáculo, sin embargo, hoy esas tendencias están cediendo paso a una arquitectura fundamentada en el encuentro entre tradición y modernidad, en la sostenibilidad, la comunidad y la apropiación al lugar donde se implanta. En ese sentido tenemos maravillosos referentes propios en extinción. ¿Cómo ves el desarrollo de nuevos conceptos de arquitectura como por ejemplo los Cholets de Freddy Mamani invitado por la Fundación Cartier a construir una de sus obras en Paris? Sigue las consignas de la arquitectura para el espectáculo y la imagen. Sus funciones para la imagen y prestigio están satisfechas, pero no la intimidad; afuera el barro y ebrios orinando próximos al gran salón, el umbral de ingreso como separación descarnada entre lo privado y la miseria urbana y pública. Ahora los espejitos de colores se los damos a los Europeos cuyo aplauso de pié es casi ofensivo. La arquitectura se ha convertido en una tendencia de conglomerados integrales por decir paisajismo, diseño y otros elementos ¿eso revoluciona o confunde? La arquitectura bien entendida, siempre fue así, apropiada a su contexto, lugar y paisaje. Has recibido un primer premio Iberoamericano. ¿a qué y cómo fue eso? Me sorprendieron con una llamada al estudio desde Montevideo. El premio consistía en proyectar un edificio de 120 departamentos ya concluido. La obra premiada fue el Colegio en la Amazonía (Villa Busch- Pando), el tribunal internacional conformado por Alberto Kalach, Mathias Klotz, Carlos Ferrater, Mariano Arana y otros la premió como la mejor obra de arquitectura de la V Bienal Iberoamericana de Arquitectura celebrada en Madrid. Mención honrosa fue Souto de Moura Premio Pritzker 2011. El fallo decía: "La obra inserta adecuadamente en el lugar y consigue con material y mano de obra local, una expresión arquitectónica novedosa, donde se cuidan las cuestiones ambientales y se ofrece una estética contemporánea. Es decir, un franco encuentro entre tradición y modernidad. Además propone a partir de los edificios una propuesta educativa diferente, acorde con las particularidades y condiciones de la selva boliviana. ¿Qué obras consideras emblemáticas a nivel nacional que deberían preservarse? Aquellas que nos inspiran y cantan, partiendo de que funcionan bien, diseñadas sin complejos ni pretensiones. Por ejemplo, obras de nuestra rica tradición. No es melancolía, ni vocación colonial, es como se entiende la tradición hoy, es cultura intemporal; nos permiten evolucionar los aciertos del pasado para no ser esclavos de los errores de la novedad Adánica que pretende hundir los complejos de modernidad imitando las novedades de revistas holandesas que inevitablemente terminan sufriendo por ser obras caras, insostenibles; calor, goteras y pintando su cubo blanco cada mes consolados porque se consideran modernos. ¿El Muro de Berlín es una obra de arquitectura o un monumento de la caída de las ideologías? Fue una construcción que expresó en lo físico la sinrazón de las dictaduras, su derribo no significa la caída de las ideologías. Por ejemplo, hoy la dictadura cubana pretende liderar un bloque ideológico en nuestro continente, las ideologías están cada día más vigentes y polarizadas. ¿Qué opinas de la industrialización de la arquitectura con tendencias como CasaCor que crece de manera exponencial? Básicamente promueve el mercado de materiales de arquitectura interior objetos y paisajismo y a los profesionales involucrados en esa movida. Quito Velasco creo que es el titular en Bolivia de esta franquicia, es un verdadero promotor cultural al que se le debe la gran calidad de las ferias, eventos, paisajismo e Interiorismo en Santa Cruz. Has estado ausente del país dictando catedra en universidades fuera de Bolivia. ¿Cómo calificas esa experiencia? Ser profesor del master en Proyecto Avanzado en Arquitectura de la Universidad Alcalá de Henares en Madrid desde 2008, te exige a tope, te actualiza y es intelectualmente enriquecedor. En este master, elaboramos proyectos reales que si lo hacemos bien llegan a construirse, sobre él publicó ´El Mundo de Madrid´, que es uno de los mejores de España. Lo hemos replicado por un año en la René Moreno con el proyecto Ciudad Satélite Norte en Santa Cruz, llegando a construirse partes de la propuesta urbanística. Este año el master ha recibido el XII Premio (1917) del Consejo Social a la transferencia de Conocimiento Universidad-Sociedad de la Universidad Española. Como anécdota que da idea de la calidad humana del equipo, la Decana distribuyó su premio de 38.000 euros entre los profesores que lo hicimos posible. ¿Qué harías en materia de diseño el año en La Paz que ha sido declarada Capital Iberoamericana de la Cultura? Salvaría el patrimonio en ruinas y evitaría quedarnos con una ciudad como cualquiera otra. Con el arrasamiento cultural que sufre el patrimonio paceño quizás la Sucre podía ser mejor postulante a quedarse como capital. ¿En qué proyectos estas ahora? Entre las obras arquitectónicas opina que el Monoblock de la Universidad Mayor de San Andres en La Paz es una de las obras maestras de arquitectura que se han edificado en el país. RA opina que debía seguirse como modelo en las construcciones evitando las del espectáculo que destruyen el refinamiento urbanístico de las metrópolis. El edificio de la UMSA fue construido por el arquitecto urbanista Emilio Villanueva en 1884. 