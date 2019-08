San CristÃ³bal. Enclaves modelo de urbanizaciÃ³n rural

Agrandar la foto + Twittear Por donde uno mira cuando llega a la mina, respira "futuro" pero sobre todo, "seguridad" ya que las actividades netamente extractivas, as铆 como los proyectos de impacto social y de gesti贸n en medioambiente, que promueve la empresa, una de las m谩s modernas en su tipo no solo en Bolivia, sino en el mundo, est谩n subordinadas a r铆gidas normas internacionales que son de estricto cumplimiento, lo que ha convertido a las poblaciones de: Culpina K, Vila Vila y San Crist贸bal, que forman parte del tri谩ngulo de influencia del proyecto, en verdaderos enclaves modelo de urbanizaci贸n rural en nuestro pa铆s. Desde el Aeropuerto Internacional de El Alto, la empresa posee una l铆nea a茅rea exclusiva para el servicio del personal que trabaja en San Crist贸bal Dos aviones turbo h茅lice Beechcraft de industria norteamericana, realizan vuelos semanales hasta la terminal a茅rea de Toldos, en el Municipio de Colcha K, en Nor L铆pez. El flujo de pasajeros no es continuo, sino que se halla sujeto a requerimientos t茅cnicos y planificados que tiene la mina para realizar servicios, sobre todo, de traslado de personal. La forma de hacer negocios que tiene MSC en el Estado, tambi茅n despliega una filosof铆a 煤nica. La empresa realiza una gesti贸n del desarrollo sostenible, es decir, impulsa "crecimiento social y econ贸mico" del entorno que circunda a la mina. "La explotaci贸n del yacimiento a cielo abierto, es una de las m谩s modernas y eficientes que lleg贸 a Bolivia y hasta ahora, promovi贸 desarrollo en la poblaci贸n nativa, que pr谩cticamente vive de ella", coment贸 el exministro de Miner铆a, Dionisio Garz贸n. "Por la informaci贸n geol贸gica que se tiene, la mina tiene vida a煤n por muchos a帽os, aunque se tendr谩 que planificar nuevas inversiones para seguir explotando lo que tiene". San Crist贸bal en Bolivia La mina est谩 ubicada en la provincia Nor L铆pez, Municipio de Colcha K, del departamento de Potos铆, y es considerado, actualmente, como el principal emprendimiento minero de Bolivia de las 煤ltimas d茅cadas debido fundamentalmente a que explota minerales en complejas operaciones metal煤rgicas, combinando el uso de tecnolog铆a de punta, con la permanente capacitaci贸n de sus trabajadores, el estricto control de salud y seguridad laboral e industrial; la preservaci贸n del medio ambiente y el desarrollo sostenible, aportando de esta manera al progreso de la regi贸n y en su conjunto al pa铆s. La mina a cielo abierto es un yacimiento de zinc, plomo y plata. Produce concentrados de zinc-plata y plomo-plata. Hasta ahora la inversi贸n de MSC lleg贸 a los 1.800 millones de d贸lares. Esa multimillonaria inversi贸n fue empleada para realizar estudios de factibilidad del yacimiento, hacer lo que nunca se hizo en Bolivia, trasladar el pueblo de San Crist贸bal a otro lugar, la empresa tambi茅n puso en marcha proyectos de conexi贸n energ茅tica, hizo realidad planes de infraestructura b谩sica (agua y alcantarillado), edific贸 un moderno centro de salud de tercer nivel para atender a los trabajadores y la poblaci贸n; y por supuesto, est谩n en marcha m煤ltiples proyectos sostenibles en materia de actividad productiva agropecuaria, tur铆stica y de mitigaci贸n del medioambiente. La explotaci贸n diaria de mineral llega a las 54.000 toneladas d铆a. Sin embargo, de esta enorme cantidad de material, solo 2.8%, es considerado "煤til", es decir, estamos hablando que solo aproximadamente de 1.600 t a 1.300 t de zinc y 300 t de plomo- son considerados minerales concentrados de alta y ley, y por lo tanto, con destino a exportaci贸n. 驴Y la plata? La explotaci贸n de la plata, es diferente, no es un mineral extra铆do independientemente; sino que est谩 inmerso en los concentrados de zinc y plomo, de esta forma por d铆a la cantidad de plata extra铆da en MSC llega a los 2.200 gramos por tonelada, cuando hablamos del plomo, mientras que el volumen es significativamente menor cuando se explota el zinc, pues s贸lo llega entre 250 a 400 gramos por tonelada. Del yacimiento llega mineral a la planta de tratamiento con una ley de cabeza de entre 1.3 a 1.8 en zinc; y de 0.3 a 0.5 de plomo, mientras que, respecto a la plata, esta posee leyes de cabeza que est谩n en un rango de entre 18 a 20 gramos por tonelada. Una de las principales caracter铆sticas de la planta de producci贸n de los minerales, cuenta con una alta gama en cuanto a tratamiento se refiere, toda vez que durante el proceso se eleva la cabeza de ley. "El rango promedio debe estar en un 60% tanto en plomo, zinc y plata", fija par谩metros el ingeniero metalurgista, que trabaja en la planta. Esta forma de administrar la mina, es decir, manejar con alto grado de responsabilidad empresarial y el despliegue de tecnolog铆a de punta, fue destacado por el informe Wood Mackenzie de 2018, que puso a Bolivia como el segundo pa铆s m谩s productivo en minas de zinc a cielo abierto en el mundo. Los concentrados de mineral de alta ley que salen de MSC ya procesados, son transportados hasta el puerto chileno de Mejillones mediante ferrocarril, y en contenedores llamados "ollas". Con este fin, desde las fases iniciales de desarrollo y construcci贸n de MSC, la empresa ha financiado completamente la construcci贸n de m谩s de 200 kil贸metros de caminos y puentes, para vincular el yacimiento con las poblaciones aleda帽as a la mina, pero, adem谩s, habilitar tramos viales adecuados entre la capital del departamento, Potos铆, distante a m谩s de 260 kil贸metros, y por supuesto la tur铆stica poblaci贸n de Uyuni, que se halla aproximadamente a 100 kil贸metros de la mina. La empresa tambi茅n tendi贸 una red el茅ctrica que se extiende a lo largo de 172 kil贸metros y habilit贸 por lo menos 65 kil贸metros de l铆nea f茅rrea para vincular la mina con la poblaci贸n de Uyuni y desde all铆, proceder con la exportaci贸n de los concentrados por puertos chilenos. Desde el comienzo de la explotación de la mina, hasta la fecha, estas inversiones han permitido además contar con adecuados sistemas de transporte de pasajeros, un sistema moderno y eficiente de telecomunicaciones, y por supuesto, una mayor integración de las comunidades en la región, y de éstas con el departamento de Potosí y el resto del país. Los clientes finales son fundidoras que procesan el concentrado para obtener metales de alta pureza que posteriormente son utilizados de manera global para diferentes propósitos como galvanizado de acero, latón y aleaciones de base zinc. Las principales áreas de aplicación de estos productos son construcción, transporte, bienes de consumo, electrodomésticos e ingeniería. 