San CristÃ³bal: Rostro social en la Mina

Además de contribuir a la creación de empleo de calidad en Bolivia, MSC busca las mejores condiciones laborales posibles para sus trabajadores, con una remuneración competitiva, capacitación constante, oportunidades de desarrollo profesional, seguridad en el trabajo, salud ocupacional, y un ambiente cálido caracterizado por valores, principios éticos y la igualdad de oportunidades. De hecho, la igualdad de género es un tema estratégico en la mina, las mujeres no generan distinción alguna, en igualdad de condiciones, junto a los varones; muchas de ellas manejan, no sólo maquinaria pesada de alta tecnología, sino que también, están inmersas en el proceso mismo de tratamiento del mineral en la planta principal. Hablando de la planta, el uso de tecnología permitió instalar un ojo digital para controlar cada uno de los procesos de filtración de los concentrados, etapa que es imprescindible para separar el zinc, del plomo y ambos de la plata. Una cabina ultra sensible vigila, las 24 horas del d铆a, lo que est谩 pasando desde el traslado de las rocas a los molinos de trituraci贸n y por supuesto, las plataformas de aplicaci贸n de reactivos qu铆micos para subir la ley de cabeza de los minerales. En la cabina de mando que todo lo mira, se hallan erguidas las mujeres, oriundas del lugar, que manejan con profesionalidad y alta capacidad t茅cnica, cada uno de los procesos. No son ingenieras, pero s铆, t茅cnicos formados en universidades e institutos nacionales. "Es una verdadera oportunidad de vida", refiere al respecto el ge贸logo Garz贸n, un experimentado hombre de minas. Como parte de su filosof铆a de trabajo que posee la empresa, las diferentes 谩reas interact煤an regularmente con diferentes grupos de inter茅s, lo cual exige actualizaci贸n en temas relacionados con la normativa legal vigente adem谩s el de mantener una comunicaci贸n fluida con las personas, empresas, comunidad y otras instituciones con las que se relaciona. Pero, 驴en qu茅 se traduce este signo distintivo? Lo que sucede es que MSC entiende el desarrollo sostenible a partir de una estrategia de negocios que toma asumiendo decisiones que miran las preocupaciones y necesidades de los grupos de inter茅s con los que se relaciona la empresa. En funci贸n de estas variables, despliega estrategias sociales, econ贸micas y de mitigaci贸n del impacto en el medioambiente, que tiene cualquier emprendimiento minero en el mundo. Por lo tanto, los "grupos de inter茅s" de MSC son parte central en la toma de decisiones y un elemento clave del Sistema de Gesti贸n que se basa en tres pilares: Conocimiento, que consiste en el aprendizaje interno y la retroalimentaci贸n de los grupos de inter茅s. Compromiso, relacionado a la integraci贸n y aplicaci贸n del aprendizaje en las actividades rutinarias y Mejora Continua, orientada a la implementaci贸n de acciones para alcanzar la excelencia en las operaciones mineras de alta tecnolog铆a. Bajo esta premisa, cada tarea dentro de la empresa, es documentada, usando mecanismos de representaci贸n como son los mapas de sistema y mapas de proceso. El control, seguimiento y actualizaci贸n es responsabilidad de los administradores de cada uno de ellos, asegurando que se describan apropiadamente las tareas requeridas y realizadas, quienes tambi茅n definen las mejores pr谩cticas empresariales. Esta forma de actuar se traduce en resultados beneficiosos para las comunidades, el departamento de Potos铆 y Bolivia. La responsabilidad social es un compromiso serio de la empresa y gu铆a su conducta mirando el desarrollo sostenible para el bienestar de toda la poblaci贸n en la regi贸n. En las comunidades de San Crist贸bal, Culpina K y Vila Vila, MSC act煤a como un facilitador para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Por lo anteriormente mencionado, la Superintendencia de Relaciones Comunitarias de MSC, recibe y coordina propuestas y proyectos para el desarrollo comunitario en cooperaci贸n con el Consejo Consultivo Los L铆pez- San Crist贸bal, que est谩 compuesto por dirigentes y autoridades de esas comunidades. MSC y el Consejo Consultivo Los L铆pez San Crist贸bal, realizan juntos las siguientes actividades: gestionan alianzas estrat茅gicas con organizaciones y actores sociales, generando un ambiente favorable para una relaci贸n de mutuo beneficio al servicio del desarrollo local; proporcionan asistencia t茅cnica a organizaciones sociales e instituciones comunitarias, para una gesti贸n organizativa independiente y efectiva; apoyan iniciativas de desarrollo sostenible entre autoridades locales, para que puedan abordar sus preocupaciones y reclamos ante niveles oficiales y proporcionan apoyo a organizaciones sociales y microempresas productivas en la gesti贸n de alianzas estrat茅gicas para lograr el desarrollo sostenible de la regi贸n. Es decir, lo que hizo MSC es sembrar un verdadero polo de desarrollo regional en la zona; el resultado de esta sinergia de esfuerzos puso en evidencia el surgimiento de un enclave sostenible de urbanizaci贸n rural que es irreversible, pero, ante todo, sostenible en el tiempo. Dique de colas Todo emprendimiento minero se enfrenta a un tema crucial 驴qu茅 hacer con los deshechos mineros?, la explotaci贸n de minerales implica, por lo tanto, contar con un dique de colas, es decir, un dep贸sito cerrado que alberga lo que no sirve. El dique de colas en MSC se encuentra en la microcuenca Wila Kara, ubicada a 9 km al sudoeste de la planta concentradora y a 4 km al noroeste de la comunidad de Culpina K. Esta cuenca es endorreica (cerrada) y las formaciones geol贸gicas subyacentes tienen muy baja permeabilidad, lo cual minimiza infiltraciones y riesgo de contaminaci贸n del agua subterr谩nea, las colas llegan hasta el dep贸sito a trav茅s de un sistema de tuber铆as y bombas, que vac铆an las colas en la parte inferior de una antigua laguna. El dique de colas se encuentra impermeabilizado con una membrana especial de goma que aisl贸, por completo, a los desechos minerales los cuales a su vez se hallan sujetos a un r茅gimen estricto de administraci贸n de materiales inservibles. La forma del depósito y la disposición extendida de las colas no requieren la construcción de un dique estructural para contener los relaves; sin embargo, alrededor del depósito se han construido bermas de tierra que delimitan el área de vertido y aseguran su estabilidad, pero ante todo, la sostenibilidad del dique, como resultado de esta gestión exitosa, el dique de colas se halla al lado de inmensas hectáreas de sembradíos de quinua real, un potencial productivo de renombre nacional e internacional que tiene a Culpina K, como núcleo central para la exportación del cereal al mundo.