San CristÃ³bal: Una mina donde la fortaleza es el trabajo del hombre y la mujer boliviana

Agrandar la foto + Twittear Minera San Crist√≥bal, logr√≥ constituirse en una empresa minera boliviana, de clase mundial. Una marca distintiva de MSC constituye la gente de las comunidades aleda√Īas que trabajan, codo a codo, en la mina. ¬† Minera San Crist√≥bal (MSC), empresa con capitales e inversi√≥n japonesa, 100% subsidiaria de Sumitomo Corporation ha seguido procesos de tecnificaci√≥n y capacitaci√≥n para todos sus trabajadores para las diferentes √°reas de la mina. Con -8¬į esta fr√≠a ma√Īana, ingresamos a MSC, ubicada en la Provincia Nor L√≠pez del departamento de Potos√≠. Antes de aterrizar en el aeropuerto de la mina sobrevolamos al menos 15 minutos sin perder la vista el Salar de Uyuni. Desde arriba, se observan las salmueras en un vertiginoso lago blanco y las instalaciones del complejo de extracci√≥n de litio que se construye en la zona. Todo sigue su curso en un marco impresionante que pinta un escenario surreal. Se trata sin duda de una de las zonas m√°s ricas de Bolivia sobre las que volamos y en poco llegamos al campamento minero. El zinc y el plomo, en San Crist√≥bal; el litio y el turismo en el Salar y, m√°s al sur, el proyecto del Anillo Energ√©tico, le dan vida a ese cuadro √ļnico como un verdadero polo de desarrollo integrado. Nunca dejamos de sobrevolar los 5.000 metros de altura antes de alcanzar el descenso. Un gran complejo minero se abre paso adquiriendo una inmensidad que parecer√≠a a simple vista una fantas√≠a a poco m√°s de 3.990 msnm. El clima √°rido devuelve visiones de futuro que no siempre se pueden ver levantando la vista, parecer√≠a que San Crist√≥bal es el reflejo de una visi√≥n encantada. El pueblo originario que se neg√≥ a ser mitayo en la Colonia, descubri√≥ cientos de a√Īos m√°s tarde que estaba construido sobre una de las vetas de mineral m√°s ricas y grandes del mundo. Muy r√°pido, antes de visitar la mina, uno de los dirigentes del pueblo dice que tuvieron que pasar a√Īos entre sesiones a voz baja, la conocida desconfianza del boliviano; mesas de negociaci√≥n y reuniones para que el pueblo de San Crist√≥bal -como la leyenda que habita en los cuentos- acepte finalmente trasladar el pueblo a otro lugar cerca, con su iglesia incluida. El cambio est√° a la vista, el nuevo pueblo y su gente se sumaron a las actividades productivas de la miner√≠a a gran escala. Hombres, mujeres y familias enteras se dedicaron de lleno a trabajar en MSC. Nadie se arrepiente del cambio, les sirvi√≥ para construir emprendimientos productivos que les permite una vida tranquila con todos los adelantos de la tecnolog√≠a que implica el conocimiento para ellos. Especialistas capacitados, los pobladores han aprendido a valorar el esfuerzo que se ha construido ante sus ojos. Cada uno de los aproximadamente 1.500 trabajadores de MSC ha tenido la oportunidad de capacitarse en diferentes √°reas y con tecnolog√≠a de punta, cada uno aportando su trabajo y dedicaci√≥n en sus puestos como en un verdadero ej√©rcito gal√°ctico. Overoles naranjas y blancos, portando cascos, aud√≠fonos, calzando botas con punta de plomo acuden puntuales desde muy temprano al comedor. Una raci√≥n nutritiva que puede empezar con dietas de fruta, huevos, pan integral, variedades de caf√©s y crema. De aqu√≠, a unas cinco horas cuando el sol voltee con precisi√≥n sus rayos que queman, los empleados de San Crist√≥bal volver√°n a reunirse para el almuerzo. No hay precio que pague el orden y seguridad en MSC; se√Īalizaciones, conos, luces de tr√°nsito, velocidades l√≠mite entre 20 a 40 km/h permitidas en los cordones de acceso y en las √°reas de seguridad, nada parece saltar a la improvisaci√≥n. Lo impresionante de semejante operaci√≥n hace que detr√°s de nosotros y a cada paso que recorremos encontremos sensores del tama√Īo de una computadora port√°til de 12 pulgadas de di√°metro que miden con precisi√≥n uno a uno todos los movimientos en la sala de control de m√°quinas. Computadoras controlando el movimiento preciso de toda la operaci√≥n minera. La zona de los L√≠pez en general, parece un territorio extraterrestre. A unos 100 kil√≥metros de MSC se encuentra el Salar de Uyuni, un mar de sal blanco que hizo exclamar a Buzz Aldrin, tripulante del Apolo Xl, desde la luna, que desprend√≠a una luz incandescente. M√°s all√°, en la misma direcci√≥n, a 290 kil√≥metros en la provincia Tom√°s Fr√≠as, est√° Potos√≠, conocida como Villa Imperial que le dio a la miner√≠a un cerro de plata que sustent√≥ la corona espa√Īola por m√°s de un siglo. Esta extensa zona de territorio boliviano es una mancha de riqueza inagotable. ¬† Una mina con inversi√≥n japonesa y coraz√≥n boliviano La fuerza laboral que a diario despliegan sus pobladores en el inmenso yacimiento llega al 99% de aproximadamente 1.500 trabajadores, mientras otros 4.000 empleos indirectos se hallan esparcidos entre la poblaci√≥n civil. MSC est√° convencida que su fuerza de trabajo es el activo m√°s importante, implementa, continuamente, programas de capacitaci√≥n y desarrollo para lograr mejoras en la calidad de vida de los trabajadores y de los pueblos que est√°n cerca. Esta caracter√≠stica es √ļnica y definitivamente aut√©ntica. La mina pareciera que fue hecha a medida de la gente; y los pueblos que circundan a San Crist√≥bal. Inmenso, majestuoso e imponente, as√≠ se muestra a los ojos del visitante el tajo abierto de la mina. Los Tres Gigantes, rocas erguidas a una altura superior a los 50 metros, vigilan el yacimiento. No en vano son catalogados por los originarios del lugar como los Achachilas (centinelas divinos) que cuidan al pueblo y otorgan permiso para la explotaci√≥n del mineral a la empresa, todos los d√≠as. De Jayula, Tesorera y Col√≥n -as√≠ bautizadas por los mineros- salen a diario concentrados de zinc, plomo y plata, que son extra√≠dos de inmensas rocas que a su vez son transportadas por gigantes de hierro de √ļltima generaci√≥n (camiones y palas K189 y K793 de 200 toneladas de capacidad), para ser triturados en impresionantes molinos que operan con diamantina y bolas de acero de industria alemana. Luego, el mineral pasa por un proceso qu√≠mico de filtraci√≥n, con agua y aire, a partir de la aplicaci√≥n de varios tipos de sulfuros, antes que sean exportados con destino a Europa y Asia, principales mercados en condici√≥n de concentrados de alta ley. La febril actividad extractiva que viene promoviendo MSC, hace doce años en la región, dejó hasta ahora, claras pruebas materiales de progreso y bienestar social, para una población, esencialmente originaria, que está llegando a las 2.000 mil personas, y que viven, desde tiempos inmemoriales, en la Provincia Nor Lípez del Departamento de Potosí.