URUBÓ. El colapso del puente que traba el desarrollo CRUCEÑO

Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años. Ese ritmo de progreso imparable no deja de ser sorprendente incluso comparando con otras ciudades en el mundo. De acuerdo a estadísticas confiables es la 14va urbe de mayor crecimiento durante el presente siglo en la región. El efecto del progreso es evidente. Se calcula que Santa Cruz ha atraído importantes inversiones en varios rubros. La hotelería ha sido una de ellas. Además, una gran cantidad de empresas han mirado está ciudad para desarrollar sus negocios. Grandes cadenas de comida, restaurantes, marcas de ropa han confabulado para que día a día se anuncien nuevos emprendimientos. Edificios de gran porte y con tendencias de arquitectura moderna se construyen para albergar a nuevos residentes por las ventajas urbanísticas que ofrece esta ciudad enclavada en el corazón del Continente. Pero como en todo, este crecimiento espectacular tiene severas incongruencias con la calidad de vida que se ofrece a sus habitantes. Una de las zonas que más ha crecido y en la que se anuncia la construcción de urbanizaciones de lujo está ubicada en el Urubó, al otro lado del puente, atravesando la ciudad, ubicada en el Municipio de Porongo. Proyectos particulares imponentes que hace menos de cinco años hubieran sido un sueño se están concretando en esta zona que se ha convertido en el motor del desarrollo cruceño. Complejos hoteleros, lagunas artificiales, canchas de Golf, parques de diversión y otras obras de gran impacto han convertido el Urubó en la punta de lanza del desarrollo cruceño. A fines de los años 90 se construyó el puente "Mario Foianini" que conecta el Municipio de Santa Cruz con el de Porongo. Su construcción que ya entonces había sido calificada como una verdadera obra de ingeniería fue diseñada y construida gracias a la inversión privada. El aporte de la familia Foianini, con la visión de desarrollar el Urubo fue un sueño si se lo ve desde la perspectiva del desarrollo 30 años después. Una familia visionaria definió el concepto de crecimiento aun cuando las condiciones no se habían materializado del todo. En ese momento -los años 90-, la población de Porongo era de 4.690 habitantes (según censo del año 1992) y muchos ciudadanos consideraban que la visión de Mario Foianini de expandir Santa Cruz al área del Urubó, era una locura. Hoy, la población de Porongo supera los 18.000 habitantes y es al área de mayor crecimiento en Santa Cruz de la Sierra. Inversiones privadas de cientos de millones de dólares se han asentado y se están realizando en el lugar. Grandes urbanizaciones privadas son un ejemplo de este crecimiento. Se ha construido el Hotel Radisson, mundialmente conocido por su prestigio y las condiciones de confort que brinda a sus huéspedes. Allí, a poca distancia, se encuentran otros grandes proyectos: Urubó Business Center; World Trade Center; Sirius Tower Condo Hotel, Village Urubó y varios centros de recreación y educativos se están construyendo a una velocidad sorprendente. En el mismo recorrido constatamos la existencia de unas 170 urbanizaciones nuevas aprobadas por el Municipio de Porongo. Por la proximidad con el centro de la capital oriental, el Urubó puede considerarse un área-dormitorio; la mayoría de su población tiene su actividad en el Municipio de Santa Cruz y debe trasladarse diariamente a sus fuentes de trabajo, colegios y debe transportarse a la ciudad para adquirir insumos y servicios. El vertiginoso crecimiento del Urubó De acuerdo a expertos consultados por dat0s, la ciudad de Santa Cruz tiene muchas áreas donde expandirse. La profesional en diseño urbano Valeria Vargas, explica que el gran crecimiento del Municipio de Santa Cruz de las últimas décadas no se sujetó a un concepto de planificación adecuada. "El resultado es que hoy Santa Cruz es una ciudad con muchas falencias en cuanto a servicios basicos", dice. Constatamos que sus sistemas de transporte público están colapsados, el servicio de recojo de basura no es apropiado, la seguridad preocupa cada vez más a los cruceños. Valeria Vargas concluye que "Santa Cruz debe mejorar en varios aspectos para considerarse una verdadera metrópoli. Ante está serie de deficiencias los habitantes de Santa Cruz con espectativas de inversión acomodan sus intereses en la zona del Urubó. Allí se ha intensificado una nueva vision de desarrollo planificado gracias al aporte del sector privado y la seguridad que demanda el desarrollo. Las viviendas se encuentran en condominios cerrados con comodidades, seguridad, limpieza y areas de recreacion. Lo propio sucede con el sector empresarial que busca trasladarse a un sitio más ordenado, lejos del desorden de la ciudad. Varios vecinos de la zona con los que conversó dat0s advierten que el Urubó ha comenzado a sentir los primeros síntomas del crecimiento sin planificación. Ellos aseguran que "se trata de una problemática que deben resolver las autoridades de los municipios de Sanra Cruz y Porongo". Una de las dificultades apuntadas casi en todas las entrevistas es que el Urubó se ha convertido en un cuello de botella por su inapropiada accesibilidad limitada por el único puente construido en los años 90. "Pese a que existen un sinnúmero de proyectos para la construcción de más puentes, el acceso por una sola vía es una limitación que hoy se constituye en un freno para el desarrollo no solo del Urubó, sino del departamento de Santa Cruz", dicen los entrevistados. En estas circunstancias surgen varias preguntas: ¿Quiénes se opone a la construcción de más puentes? ¿Por qué frenar el desarrollo? ¿Los nuevos puentes realmente generarán un desequilibrio ecológico? A criterio de Valeria Vargas, sería un total desacierto y poca visión de las autoridades municipales el oponerse sistemáticamente a una solución. "Pretender conservar inversiones limitando el crecimiento de un municipio vecino, en vez de ocuparse de brindar mejores servicios es un error". Así mismo, la profesional apunta que "el crecimiento de los municipios del departamento de Santa Cruz debería tener una visión de complementariedad, buscando desarrollarse de manera conjunta y ordenada". A inicios del mes de marzo la Asociación de Empresarios Privados del Urubó, demandó que las autoridades de la alcaldía de Santa Cruz y el Municipio de Porongo, encuentren una solución para la construcción de más puentes. Sin embargo, la alcaldía de Santa Cruz afirma que el proyecto para la construcción de más puentes sobre el rio Piraí provocaría una crisis medioambiental. "Ellos repiten que los puentes no encajan en la planificación urbana y perjudican el plan vehicular", afirman en la Asociación. Según el encargado de gestión municipal de Porongo, Johnny Melgar, por el puente que une Porongo con Santa Cruz- circulan alrededor de 10.000 vehículos/día. "Calculamos que en 15 años Porongo llegará a tener 300.000 habitantes; lo que demuestra que la construcción de los puentes es una necesidad imperiosa, proyectando el flujo existente. Con la tecnología que existe hoy en día, oponerse a una obra de gran necesidad con el argumento de que provocaría daños al ecosistema me parece un error. Parecería que se quiere echar tierra sobre el conjunto de inversiones que se están gestando en la zona". El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas realizó hace poco un planteamiento que contempla la construcción de un puente paralelo al puente "Mario Foianini" para evitar el congestionamiento vehicular que se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los vecinos. Costas dijo que la construcción de otro puente no provocaría daño ambiental alguno. "Por su ubicación no afectaría el cordón ecológico", dice Costas. El propio gobernador cruceño señaló: "Hemos decidido impulsar el Plan Metropolitano que comprende la construcción de ocho puentes en el mediano plazo". Ante está emergencia la Cámara de diputados de la Asamblea Constituyente aprobó la ampliación y modificación de los artículos II de la Ley 2122 y III de la Ley 2913, referidos a la interconexión municipal en el Parque Ecológico Metropolitano Piraí. Eliminando la restricción nacional que prohibía la construcción de obras en las riberas del rio que funge como barrera protectora. Sin embargo, la alcaldía cruceña de manera inmediata manifestó su negativa a la construcción de obras que afecten el cordón ecológico y la barrera natural del rio Piraí. Varios empresarios establecidos en el Urubo saludaron el anunció del gobernador Costas y hasta expresaron su deseo de participar en el proyecto. Empero, no entienden la posicón expresada sistemáticamente por la alcaldia cruceña que se opone a la construcción de más puentes para aliviar la zona del congestioinamiento vehicular que se sufre a diario. Entrevista Jose Vicente Mayorquín, gerente general de Hotel Rasisson: "Se require un compromise para encontrar una solución" ¿Considera un perjuicio la falta de conectividad entre los municipios de Porongo y Santa Cruz? Efectivamente, no se trata solo de un perjuicio para Santa Cruz sino para el país ya que Santa Cruz es una de las ciudades que más inversión atrae en Bolivia. ¿Cómo afecta en la hotelería a este lado de la ciudad? En tres meses de este año se han producido 5 bloqueos en el Puente "Mario Foianini", el primero ha sido un paro cívico nacional, el segundo un paro cívico departamental y los otros han sido provocados por los mismos vecinos para mostrar a las autoridades la importancia de una mejor conectividad entre las dos partes de la ciudad. A nosotros esta situación nos afecta enormemente. Hemos disminuido el 80% de nuestra capacidad de hospedaje y por la venta de servicios. Se trata de un perjuicio enorme no solo para el sector, sino para el departamento ¿Cuál cree que sea la solución? Hay empresarios que están sugiriendo construir dos puentes el del Bicentenario y el Urubó Village. Por ahora se habla de la construction de un puente paralelo al "Mario Foianini" que beneficiaría a Santa Cruz y al Urubó, la zona más importante de Santa Cruz. El Municipio de Porongo se ha valorizado mucho en estos años. 