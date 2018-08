Una sonrisa eterna para sostener a perros callejeros: FERCHY KUSHNER

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear "Sí porque estoy andando, con los tachos, por eso casi siempre cuando estoy andando te hablo", así Fernardo Kushner responde por qué su voz parece cansada mientras habla. "Casi siempre de noche; desde las 4 de la tarde comienzo a dar comida y voy caminando". No por mera casualidad, este actor central del cuidado y la alimentación de los animales, se la pasa agitado. En Bolivia existen más de 1.700.000 animales en situación de calle (40% hembras y 60% machos). Se calcula que el 42% son abandonados por sus dueños. A razón de estas cifras alarmantes, en los últimos años ha tomado conciencia el mundo animal. Empero si bien el slogan se hace público a diario son muy pocas personas que se comprometen de alma, vida y corazón al cuidado integral de los animales. En La Paz, existe un caso singular. Hace años la organización "Alimenta perritos de la calle Bolivia", se ha convertido en una iniciativa para proteger, alimentar y esterilizar a los perritos en situación de calle a la vez que siembra conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas y la necesidad de esterilizaciones que impidan la sobrepoblación canina. Todo empezó en junio de 2015, cuando su fundador Fernando Kushner, un personaje integrado a tendencias más bien de vanguardia, medios de comunicación y marcas de moda como Chanel, Bvlgary, Avianca, Totto y otras de prestigio mundial, lució un sorprendente cambio. Paso sin miramientos ni recelos del qué dirán a alimentar primero a un perrito callejero que encontraba diariamente en su camino, luego se sumaron otros hasta que llegó a contabilizar más de 1.000 en su cuenta que escaparon al destino de morir de hambre y sed ante la mirada indiferente de la población. Ferchy -como se lo conoce entre los amigos- ha centrado su misión de vida en el cumplimiento de esta tarea. Desprovisto de perjuicios, se lo ve a diario al mando de una camioneta para trasladar cada día sustento a los canes que comparten con él la alegría de su primer amor. ¿Parece una misión imposible la tuya? Hay mucha indiferencia de las autoridades, felizmente he logrado el apoyo de seis restaurantes que me entregan comida diariamente, que me permite complementar 50 bolsas de comida que se compran semanalmente con recursos propios. También hemos llevado a cabo 90 talleres de concientización en colegios y unidades educativas de La Paz, se ha esterilizado a más de 150 perritos callejeros, se ha producido material impreso y audiovisual para llegar con el mensaje de concientización a todos los sectores de la población ¿En qué consisten esas campañas tomando en cuenta que eres un experto en este tipo de acciones? Hemos logrado impactar con nueve vallas gigantes en vía pública sobre la protección y el cuidado de los animales; cinco cápsulas de video para impulsar la adopción en lugar de la compra de mascotas; 120.000 trípticos para evitar el abandono, concientizamos sobre la necesidad de la esterilización y una plataforma digital que incluye una guía de lugares ´pet friendly´, comunidad de mascotas perdidas y encontradas en todas las ciudades de Bolivia; imprimimos material educativo sobre tenencia responsable; suministramos información sobre campañas de vacunación, esterilización y adopción. Aunque semejante tarea recién ha comenzado a dar resultados, Ferchy ha consolidado apoyo para capacitar a voluntarios en la tarea de multiplicar el alcance de los talleres de concientización. Ha iniciado una negociación con la Universidad Católica Boliviana en La Paz, para la participación activa de todos los estudiantes en las tareas y labores de la organización que preside. Ferchy confiesa con la eterna sonrisa dibujada en su rostro que su Alimenta perritos de la calle Bolivia está llevando a cabo los esfuerzos necesarios para hacer realidad un gran sueño: la construcción de un albergue de animales en situación de calle con condiciones dignas de vida y la posibilidad de una adopción responsable de los cientos de animales callejeros que existen en las calles de Bolivia. "Hijos de cuatro patas" Fernando Kushner es boliviano, de formación Ingeniero Comercial especializado en el Área de Marketing y RRPP, trabajó durante más de 17 años en el manejo y desarrollo de Marcas en importantes empresas nacionales e Internacionales. En 2014, siguiendo el dictado de un amor incondicional por los animales, impulsó la iniciativa para adoptar a perritos de la calle a través de una organización sin fines de lucro. A la fecha, cuenta con voluntarios en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Con todos sus días dedicados a alimentar personalmente a más de 1.000 perritos en la ciudad de La Paz, dictar talleres y charlas y apoyar en el rescate de animalitos en todo el territorio nacional, Fernando ha dejado de lado su vida profesional y personal. Su centro, su equilibrio y la razón de su existencia son ahora los animalitos en situación de calle. Sus "hijos de cuatro patas" que lo esperan diariamente en plazas, calles y callejones de la zona sur de la ciudad de La Paz y que, al verlo llegar, lo reciben con muestras de amor y agradecimiento.