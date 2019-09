Agrandar la foto + Twittear Un di谩logo transformador con la rectora de la Universidad Privada Franz Tamayo UNIFRANZ 聽 La sensaci贸n de estar en una universidad es algo diferente a cualquier otra experiencia. A esta hora cientos de estudiantes se aferran a los ascensores en los que prolongan discusiones acerca de sus materias de estudios y de sus planes futuros. Esa ya es una satisfacci贸n personal para quien hab铆a estado distanciado de los pasillos acad茅micos. En Unifranz se respira ese aire de conocimiento y juventud. Se impregna de ense帽anza buscando a los mejores acad茅micos para que impacten las discusiones del saber y posibilidades infinitas del conocimiento. Parece sencillo decirlo, pero de alguna cierta forma es as铆. Estoy sentado en el caf茅 privilegiado donde se re煤nen los docentes, en el 煤ltimo piso del edificio principal Unifranz La Paz. El lugar huele a caf茅. Quien me conduce hasta estas instalaciones flanqueada de una puerta reservada a las tarjetas magn茅ticas y escaleras alfombradas que invitan a subir es Ver贸nica 脕greda, rectora de Unifranz. Trae algo de magnetismo este ambiente en el que durante los siguientes 30 minutos hablamos de los proyectos de la Universidad en los que distingue lo que se hab铆a mencionado antes: mejorar la comprensi贸n del visitante sea estudiante o no con cursos impartidos por expertos en cada una de las materias que se dictan en la universidad; tambi茅n la libertad de asistir para seguir aprendiendo nuevos procesos. Ver贸nica 脕greda habla tomando sorbos de caf茅 encantada de los siguientes pasos en los que est谩 abocada sin descansar un solo instante, asociando las ideas y uni茅ndolas en conceptos que se traducen finalmente en una sola realidad. La voluntad de praxis es enorme sin demasiado esfuerzo. Se empe帽a en explicar los procesos de ense帽anza impartidos, pero un punto en especial concita su atenci贸n, Futures Week 2.0, evento consolidado en materia de educaci贸n que invita a estudiantes j贸venes, profesores, profesionales y autoridades "a conocer los avances exponenciales en los campos de la tecnolog铆a y las ciencias que se vienen implementando en Am茅rica Latina; jornadas de reflexi贸n y debate con los cient铆ficos e innovadores que vienen liderando el cambio y la transformaci贸n del mundo". La l铆der de Unifranz, naci贸 en La Paz, es presidente de Bolivia Node Millennium Project -Think-Tank global de investigaci贸n de futuros- y de la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER), co-fundadora y directora ejecutiva del Instituto de la Mujer & Empresa, IMEBolivia organizaci贸n que promueve los emprendimientos femeninos 4.0, la innovaci贸n empresarial y el acceso de las profesionales a cargos directivos y de toma de decisiones y, finalmente miembro del Centro Boliviano de Investigaci贸n Prospectiva (CEBOLINPRO). Esta joven profesional se gradu贸 con honores como arquitecta de la 脡cole Sp茅cialed'Architecture de Paris y de la Maestr铆a en Materiales de Construcci贸n para Arquitectura (Universit茅 Technologique de Compi猫gne y 脡cole d'Architecture Paris-la-Seine). Particip贸 del Programa de Alta Gerencia (PAG) INCAE y el Women麓s Executive Leadership Program (WELP). En el 谩mbito arquitect贸nico, Ver贸nica Agreda dise帽贸 y construy贸 tres campus urbanos universitarios, la planta industrial de Innovaci贸n de Bebidas (INNOBE) y estuvo a cargo la remodelaci贸n de la Biblioteca y Cl铆nica Unifranz. Con ella sostuvimos el siguiente di谩logo. 驴C贸mo se siente en la conducci贸n de una universidad que parece marcar un rumbo diferente entre la actividad acad茅mica propiamente dicha y la promoci贸n del conocimiento? El desaf铆o es apasionante y es una gran responsabilidad. Nuestro equipo es apasionado, ama lo que hace y es consciente del poder que tiene la Educaci贸n para transformar a las personas que liderar谩n el desarrollo sustentable de Am茅rica Latina y el mundo de cara al presente y un futuro de cambios exponenciales. Nuestro modelo educativo se centra en las personas. En 茅l los educadores son los catalizadores del cambio, quienes empoderan a los j贸venes y los gu铆an en el desarrollo de sus talentos y competencias para que alcancen su prop贸sito de vida y enfrenten un mundo de transformaciones sin precedentes, radicales y lleno de incertidumbres. Entendemos que los profesionales, no solo viven y trabajan en un contexto globalizado, sino que adem谩s tienen el reto de integrar equipos multiculturales e internacionales y de ser ciudadanos del mundo. Deben tener: una visi贸n glocal -global y local-, competencias globales, tolerancia, adaptabilidad, flexibilidad, aprender a lo largo de la vida y otros idiomas. Unifranz desarrolla el talento de las personas y las conecta al mundo. El Programa Internacional铆zate, permite a nuestros estudiantes, profesores y colaboradores, conectarse a otras comunidades universitarias, de investigaci贸n, oportunidades laborales y redes de colaboraci贸n, gracias a la movilidad acad茅mica y la internacionalizaci贸n de la curr铆cula. En esta l铆nea, tambi茅n promovemos a Bolivia, su cultura, patrimonio natural y el quehacer de las comunidades cient铆ficas y empresariales cuando recibimos a estudiantes, profesores, investigadores, cient铆ficos y autoridades de instituciones acad茅micas, gubernamentales y empresariales, entre otros, o cuando desarrollamos alg煤n programa conjunto. Futures Week y 2030 Construyendo Futuros, creados por Unifranz, convierten a Bolivia en el centro de la reflexi贸n, debate, construcci贸n y co-creaci贸n de los futuros del planeta, de Am茅rica Latina, del pa铆s y de la ciudad. Re煤ne a las mentes m谩s brillantes de las ciencias del futuro, tecnolog铆as exponenciales e innovaci贸n y a los l铆deres gubernamentales, empresariales, juveniles, de opini贸n, acad茅micos, de los colectivos ciudadanos y de la sociedad civil en diferentes espacios (conferencias, debates, mesas de trabajo, entre otros). En la primera versi贸n abordamos: El Futuro del Trabajo/Tecnolog铆as 2050, de la Econom铆a, de las Ciudades, de la Educaci贸n, del Medio Ambiente y de la Salud. 2030 Construyendo Futuros, invita a los j贸venes l铆deres a convertirse en protagonistas de la transformaci贸n de su ciudad en una ciudad amigable y sustentable hacia el a帽o 2030, con la gu铆a de estos cient铆ficos futuristas y acad茅micos. 驴Cu谩ndo tendremos a esas mentes brillantes en Bolivia? El lanzamiento de Futures Week 2.0, ser谩 en la ciudad de La Paz. Los bootcamps de inducci贸n inician el 24 de septiembre. Las conferencias y actividades internacionales ser谩n del 30 al 4 de octubre de 2019 en diferentes espacios que incluyen a Unifranz, el Campus Ferial Chuquiago Marka, la Cinemateca Boliviana, entre otros espacios. 驴Cu谩l es el aporte pr谩ctico de esta iniciativa a la comunidad universitaria? Futures Week, conecta no s贸lo a la comunidad universitaria de Unifranz con los avances exponenciales en los campos de la tecnolog铆a y las ciencias que se vienen implementando en Am茅rica Latina. Es un espacio abierto que invita a los j贸venes de colegios, universidades y profesionales; a profesores de colegios y universidades, empresarios y autoridades a esta reflexi贸n y debate con los cient铆ficos e innovadores que vienen liderando el cambio y la transformaci贸n del mundo. El lanzamiento de 2030 Construyendo Futuros en la ciudad de La Paz, ser谩 en Unifranz el 4 de octubre, e invita a todos los j贸venes l铆deres latinoamericanos a convertirse en protagonistas de la transformaci贸n de la ciudad de La Paz en una ciudad amigable y sustentable hacia el a帽o 2030. El acceso al agua, la gesti贸n de los residuos, el transporte y la educaci贸n en tiempos de cambio, sin duda nos plantean retos trascendentales para esta urbe. 驴Qu茅 expertos internacionales vendr谩n a Futures Week? Entre los expertos internacionales, Gerd Leonhard, reconocido internacionalmente -entre los 10 mayores pensadores y futuristas europeos-, nos conectar谩 con el impacto de la inteligencia artificial, la 茅tica digital y la tecnolog铆a exponencial en los futuros de la Humanidad, el Trabajo y la Educaci贸n. Rosa Alegr铆a, futurista y empresaria, presentar谩 el Informe de los Futuros del Trabajo/ Tecnolog铆as 2050 del Millennium Project, un think-tank de investigaci贸n de futuros. En el campo empresarial, Eleodoro Ventocilla, CEO de DVK e Isabel Ordo帽ez, CEO de Laboratoria Ecuador, nos compartir谩 sus experiencias en la transformaci贸n digital de las empresas e investigaciones del mundo de las Empresas Unicornio. Cristhian Northcote, Director de Pol铆ticas P煤blicas de 脺ber para Am茅rica Latina, expondr谩 los avances y retos del Futuro del Transporte y la Movilidad Urbana. En el 谩mbito educativo, Komal Dadlani, joven innovadora menor a 35 a帽os reconocida por MIT Technology Review, mostrar谩 c贸mo ha transformado a los tel茅fonos m贸viles en laboratorios de bolsillo estimulando y redibujando el aprendizaje de la ciencia en colegios de todo el mundo. Ricardo Rom谩n del Colegio Alberto Blest Gana, Felipe Araya y Virginia D铆az de SIMA Robot compartir谩n las transformaciones que han impulsado de la mano de la tecnolog铆a y la inteligencia artificial para re-imaginar la experiencia educativa de los ni帽os. M贸nica Rodriguez, Asesora de Pearson, reflexionar谩 junto a nosotros sobre las Tendencias Mundiales e Ideas Reales para el Aprendizaje del Siglo XXI. 驴Una experta nacional entre un conglomerado de expertos internacionales? 脕ngela Daniela Garc铆a CEO Elemental Bolivia, destacada emprendedora social, compartir谩 un panel con nuestros invitados internacionales mostrando c贸mo se vienen implementando programas innovadores en tecnolog铆a dirigidos a ni帽os y adolescentes con el objetivo de desarrollar sus competencias digitales para el mercado laboral del futuro. Volviendo al trabajo de Unifranz 驴Cree que la motivaci贸n es un aspecto fundamental en la formaci贸n acad茅mica? Es el motor que mueve al mundo y a las instituciones. En estos tiempos lo que se queda quieto muere. Debemos estar preparados para este mundo en el que la única constante es el cambio. ¿Es importante para una universidad trascender, no dejarse pisar con el tiempo que por el avance de la tecnología es considerada por muchos filósofos y estudiosos de los procesos de transformación como una sociedad líquida? La Educación es lo único que puede trascender y transformar a las personas y por ende a las sociedades.