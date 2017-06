Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) aclaró ayer en un comunicado que siete de las nueve personas (dos son militares) detenidas en Chile el 19 de marzo de 2017 y expulsadas de ese país el pasado miércoles, están vinculadas laboralmente a esa institución: seis como aduaneros y uno como "conductor legalmente contratado por la gerencia regional de Oruro". La ANB publicó los nombres de los seis funcionarios que "cuentan con declaraciones juradas de rentas y bienes ante la Contraloría General del Estado". Sin embargo, excluyó al ciudadano Arsenio Choque. Hasta ayer, las siete personas eran consideradas como funcionarios públicos y en los más de 100 días que pasaron en la cárcel de Chile, la ADB no emitió aclaración alguna. Incluso el presidente Evo Morales calificó a los nueve como "mártires de la reivindicación marítima de Bolivia". En tanto, ayer en Pisiga transportistas denunciaron que uno de los nueve detenidos no pertenece a la ANB. "Arsenio Choque es un chutero, nosotros lo conocemos. Él es guía de los chuteros. Arsenio Choque es uno de los nueve, él no es nada, él es el que conoce el camino clandestino. Él (Choque) es el guía de los chuteros, ésa es su pega, no es ni funcionario, no es militar, tampoco es funcionario aduanero", declaró Luis Condori, transportista boliviano al portal de noticias urgente.bo. Los nueve bolivianos pisaron este 28 de junio territorio boliviano luego de que el Gobierno pagará la multa de 48 mil dólares que determinó la justicia chilena para su expulsión. Los nueve expulsados fueron condenados por robo con intimidación y violencia y contrabando. Los dos militares por porte de armas. Además de la multa que pagó el Estado, de 48 mil dólares, los funcionarios no podrán ingresar a Chile durante los próximos 10 años y los militares, 20. ACLARACIONES DE LA ADUANA En el comunicado a la opinión pública que publicó la Aduana Nacional, da a conocer los nombres de seis funcionarios aduaneros que estuvieron recluidos en la cárcel de Chile desde el 19 de marzo y no menciona a Arsenio Choque. Aclaró que el funcionario Bryan Mendo Quenallata ingresó a trabajar como Técnico en Control Aduanero el 16 de enero de 2107, David Quenallata Maurer, con el mismo cargo, el 16 de noviembre de 2016. La institución aclaró que, "los dos funcionarios de apellido Quenallata, no son hermanos ni tienen parentesco alguno en cuarto grado de consanguineidad". Los otros cuatro funcionarios aduaneros son Raúl Mamani, Diego Guzmán, Juan José Torres y Luis Guachalla Rada. El miércoles, cuando los nueve expulsados llegaron a Pisiga, un grupo de comerciantes fustigó al grupo con insultos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario