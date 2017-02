Adepcoca: Duele que Evo nos haya mentido sobre ley de coca

Agrandar la foto + Twittear Los cocaleros de Los Yungas de La Paz consideran que el presidente Evo Morales les mintió al convocarlos para tratar un proyecto de ley que ya había enviado al Legislativo, por lo que decidieron que, una vez que los diputados comiencen a revisarlo, cercarán la plaza Murillo. "Nos duele que el presidente nos haya mentido porque en su momento nos decía que todavía se podía discutir el proyecto, pero luego nos dice que ya pasó a la Cámara de Diputados. Nos sentimos muy decepcionados porque nosotros teníamos la intención de dialogar", manifestó ayer el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez.

El 13 de enero, Morales se reunió con Adepcoca para escuchar las propuestas que deseaba incluir en el proyecto de ley general de coca. Pero dicho documento ya estaba en Diputados, él mismo lo envió dos días antes.

El Gobierno pretende que se legalice el cultivo de 20.000 hectáreas en todo el país, 13.000 para La Paz y 7.000 para el Chapare de Cochabamba. Esta norma reemplazará a la Ley 1008 que fija como límite las 12.000 hectáreas de cultivo.

Pero los cocaleros de La Paz quieren que en el Chapare se mantegan las 3.200 hectáreas que se acordó en 2004 con el gobierno de Carlos Mesa, y que para ellos se permita el libre cultivo dentro "el cordón tradicional", del cual no precisan su extensión, pero se sabe es mucho más que 13.000 hectáreas.

Tras enterarse "del engaño", los cocaleros esperaron la reunión con Evo el sábado 28 de enero y al constatar que el proyecto ya estaba en el Legislativo y poco podían lograr con el Ejecutivo se declararon en estado de emergencia.

El lunes siguiente, 30 de enero, los dirigentes se reunieron y determinaron que cuando la Cámara Baja empiece a tratar el proyecto del Gobierno, movilizarán a sus bases hacia la plaza Murillo para cercarla e instalar una vigilia permanente hasta conseguir su cometido: libre cultivo dentro el cordón tradicional de Los Yungas.

"Vamos a esperar que nuestros diputados nos avisen la fecha en que se agende para bajar con todos los hermanos productores. La vigilia será hasta que logremos lo que se pide y es justo. Después, si es necesario, anunciaremos más medidas de presión", reiteró Gutiérrez.

El Gobierno expresó su rechazo a la pretensión de Adepcoca. "Cómo nos van a pedir cultivo ilimitado en Los Yungas. La población no aceptará, cómo justificaríamos. Esa es una posición política", declaró el sábado pasado el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

No obstante, el libre cultivo dentro el cordón tradicional ya había sido aprobado por el actual gobierno con un acuerdo firmado el 18 de septiembre de 2008.