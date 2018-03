Adepcoca analiza bloqueo de caminos y cifra de imputados sube a 41

Fotografia: Adepcoca Agrandar la foto + Twittear Al momento 41 cocaleros han sido imputados. Adepcoca delibera en un cabildo y anuncia que 37.000 cocaleros está en pie de movilización para defender su sede.

El secretario de comercialización de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Gerardo Ríos, anunció que desde la próxima semana iniciará el bloqueo de caminos en Los Yungas exigiendo la devolución de su sede sindical. Al momento 41 cocaleros han sido imputados por distintos delitos. "Estamos en análisis en este momento, se están reuniendo nuestras regionales y vamos a dar una conferencia como vamos a plantearnos lo que es bloqueo de caminos en Los Yungas de La Paz. (El bloqueo de caminos) está confirmado", informó Rios. En Los Yungas hay una vigilia y en inmediaciones de Adepcoca continúan las movilizaciones y las bases que llegaron a La Paz realizan un cabildo para determinar futuras medidas. Respecto a los avances en el dialogo, Ríos dijo que los mencionados fundadores de Adepcoca que fueron posesionados ayer como directiva de la asociación de cocaleros de Los Yungas carecen de credibilidad porque se han inclinado a los intereses del Gobierno, por lo que no permitirán esa situación. Los cocaleros continúan sus movilizaciones en inmediaciones de Adepcoca en pos de recuperar su sede y según anunció presidente de Adepcoca Franklin Gutiérrez "37 mil cocaleros afiliados están en pie de movilización para recuperar nuestra sede". El dirigente reiteró que el conflicto es promovido por el Gobierno debido a que "en un plazo de 16 días debe justificar ante la Jife el por qué de la expansión de la coca excedentaria en el país y quiere hacer a costa de los cocaleros de Los Yungas". Hasta el jueves se registraron 33 imputados, luego el jueves fueron aprehendidas 29 personas de las cuales este viernes fueron liberadas 21 y 8 cocaleros fueron imputados. "De 7 a 8 personas que se han podido identificar van a ser puestos a disposición de un juez cautelar para que en las próximas horas podamos ver si se defienden en libertad o van a ser detenidos preventivamente en el penal de San Pedro", señaló Manolo Rojas, abogado de los acusados. Las ocho personas son acusadas por el delito de portación de explosivos mientras que los otros 21 fueron liberados previa presentación de un garante porque no encontraron ni un solo cartucho en sus mochilas, manifestó el abogado.