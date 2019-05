Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear El Gobierno aprob√≥ hace una semana el Decreto Supremo 3900 que contempla la creaci√≥n del Programa de Inclusi√≥n Digital que permitir√° la contrataci√≥n de unos 300 j√≥venes para la capacitaci√≥n en el manejo de tecnolog√≠as en distintas √°reas, como centros de acogida, escuelas o comunidades donde las personas no tienen acceso a internet, inform√≥ ayer el director de la Agencia de Gobierno Electr√≥nico y Tecnolog√≠as de Informaci√≥n y Comunicaci√≥n (Agetic), Nicol√°s Laguna. "(El programa) a trav√©s del personal de la agencia y, tambi√©n, por medio de universitarios del √°rea inform√°tica o en √°reas conexas, nos permitan llevar a estos lugares la ense√Īanza, los talleres y las capacidades para usar la internet. Previamente, estas personas har√°n una especie de pasant√≠as y recibir√°n un estipendio para que puedan cubrir los costos de transporte y alimentaci√≥n", inform√≥ el director de Agetic. Pero los opositores consideran que se trata de una estrategia del Gobierno para que los denominados 'guerreros digitales' se entrenen y vayan a comunidades rurales, principalmente, a difundir los programas del Gobierno y buscar el apoyo para el binomio oficialista. Laguna asegur√≥ que el √ļnico fin que ellos persiguen es "ganar la guerra" contra la brecha digital que existe en el pa√≠s y que, seg√ļn los estudios del Gobierno, el 70% de la poblaci√≥n logr√≥ acceder a la digitalizaci√≥n, aunque medianamente, mientras que hay un 30% que no accedi√≥ a tecnolog√≠as, principalmente por razones econ√≥micas. No obstante, el experto en redes sociales Tonny L√≥pez dijo que existen dos problemas en este tema; el primero de la educaci√≥n digital y, el segundo, la cultura digital. Al mismo tiempo record√≥ que fueron implementados otros proyectos de ese tipo en el pa√≠s, sin resultados visibles. "No se ha logrado resultados por muchos motivos, uno de ellos, tal vez el m√°s fuerte, es la conectividad y, el segundo, el tema de personal especializado. No creo que sea una tarea de ir a capacitar solamente, eso viene a la par de la agenda medi√°tica en la agenda del Gobierno. No olvidemos que se instruy√≥ a los legisladores que deb√≠an abrirse cuentas en redes sociales y est√°n buscando una forma de llenar ese espacio", refiri√≥ L√≥pez. El decreto ¬† Seg√ļn el documento oficial, Agetic incrementar√° su presupuesto para la partida "consultores individuales en l√≠nea", en Bs 591.875, a trav√©s de un traspaso intrainstitucional para la implementaci√≥n del Programa de Inclusi√≥n Digital. El art√≠culo 3 del decreto establece tambi√©n que se reclutar√° personas bajo el denominativo de "voluntariado social juvenil comunitario", que trabajar√°n en calidad de pasantes en Agetic. Tambi√©n autoriza a que la agencia busque financiamiento en el sector p√ļblico-privado para impulsar el programa. Laguna explic√≥ que elaborar√°n una convocatoria p√ļblica dirigida a los estudiantes universitarios y que ser√°n reclutados los mejores calificados de las universidades que participen en el programa. Afirm√≥ que en este momento est√° viendo qu√© entidades p√ļblicas pueden colaborar con el programa y mencion√≥ que el Ministerio de la Presidencia ser√° una de las principales instituciones, porque recibe las incautaciones que realiza Aduana. "Estamos revisando qu√© equipos pueden sernos √ļtiles". El diputado Wilson Santamar√≠a (UD), anticip√≥ una petici√≥n de informe escrito al Ministerio de la Presidencia para que explique bajo qu√© criterios se est√° implementando este programa y c√≥mo se destinan recursos p√ļblicos en un proyecto desconocido. El diputado Am√≠lcar Barral, tambi√©n de UD, cree que se trata de una estrategia para engrosar el ej√©rcito de 'guerreros digitales' del Gobierno, y record√≥ que hasta el momento fueron gastados m√°s de Bs 10 millones en la implementaci√≥n de la Direcci√≥n de Redes Sociales para un programa de trata y tr√°fico, pero sin resultados efectivos. Tonny L√≥pez a√Īadi√≥ que antes el Gobierno implement√≥ los telecentros en distintas comunidades rurales y tampoco se vieron sus 'frutos'. Dijo que tambi√©n impulsaron el uso de las computadoras Kua, pero por falta de capacitaci√≥n los equipos quedaron en desuso. "La cultura digital es importante", reflexion√≥. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario