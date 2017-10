Amenazan con bloqueos en rechazo a los muebles chinos

Agrandar la foto + Twittear La Confederación de Carpinteros de Bolivia se declaró en estado de emergencia y amenazó con un bloqueo de caminos a nivel nacional si en 20 días el gobierno no responde a un pedido de frenar la importación de madera acabada y muebles chinos, reportó radio Santa Cruz de la red Erbol. El presidente de la Confederación, Moisés Gutiérrez, dijo que la preocupación de las bases es la importación de muebles chinos y de la materia prima como es el cartón prensado, sin considerar que en el país hay todavía madera maciza. Dijo que los carpinteros plantean que en el país se fabriquen tableros, melamínicos y otros, puesto que los madereros utilizan solamente el 60% de un árbol y el 40% se pudre en el monte. Explicó que la importación de madera prefabricada hace que los muebles bolivianos fabricados con madera maciza no tenga mercado. "Planteamos que nuestro gobierno fabrique tableros aglomerados, tal como el presidente Evo Morales lanzó hace un año atrás para cada departamento", declaró. Recordó que el sector se encuentra en estado de emergencia y que el pasado 20 de septiembre salió en marcha nacional. Advirtió que "si en 20 días no hay respuesta, Bolivia amanecerá bloqueada". MÁS NOTICIAS Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario