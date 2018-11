Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Las personas que hayan identificado irregularidades o inexactitudes en sus registros de militancia pol√≠tica, a trav√©s de la aplicaci√≥n "Yo Participo", deben realizar el llenado de los formularios de Renuncia a Organizaciones Pol√≠ticas y de Anulaci√≥n de Registro, con el objetivo de subsanar los problemas que fueron detectados. Ambos son gratuitos. De acuerdo con los informes, el formulario de renuncia es para aquellas personas que registraron su militancia de forma voluntaria. El tr√°mite no dura m√°s de 48 horas, seg√ļn informaron autoridades electorales. En tanto que el formulario de anulaci√≥n de registro podr√° ser usado por las personas que figuran como inscritas sin su conocimiento. El 28 de noviembre es la fecha l√≠mite para que los electores ya no figuren como partidarios en el Padr√≥n de Militantes de las organizaciones pol√≠ticas. El tr√°mite de anulaci√≥n o renuncia no tiene costo y debe ser realizado en las oficinas de Secretar√≠a de C√°mara de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) o del TSE, junto a la entrega de una fotocopia de su c√©dula de identidad. Asimismo, se aclar√≥ que hay confusi√≥n sobre el pago del monto de 30 bolivianos para realizar el tr√°mite, toda vez que esta cantidad s√≥lo deben pagar las personas que deseen "obtener un certificado de no militancia", documento que es requerido a personas que se postulan a determinados cargos. Estos datos son consignados por el TSE, que recibe los libros para su revisi√≥n con los antecedentes que se asumen como fidedignos. La presidenta del TSE, Mar√≠a Choque, explic√≥ que los certificados est√°n disponibles en la p√°gina web o pueden ser copiadas en los TED o en las oficinas del Servicio de Registro C√≠vico (Sereci). La autoridad defendi√≥ la aplicaci√≥n y dijo que fue creada para mostrar transparencia en los registros. "En aras de la transparencia, ponemos a consideraci√≥n a trav√©s de la p√°gina web 'Yo Participo' para que la poblaci√≥n vea si de manera correcta est√° en el partido porque no olvidemos que es desde el a√Īo 1996 donde se ha empezado a tener la sistematizaci√≥n del padr√≥n", indic√≥. De acuerdo con la informaci√≥n disponible en la aplicaci√≥n "Yo participo", se encuentran los registros de todos los militantes y simpatizantes, desde 1991 hasta aproximadamente agosto de 2018. Choque afirm√≥ que tambi√©n pondr√°n a disposici√≥n de la poblaci√≥n un tercer formulario, de restituci√≥n, que permitir√° a las personas que aparecen como inscritas en un partido, pero que en realidad se registraron en otro, hacer la rectificaci√≥n y volver a su registro original. Este documento ser√° a aprobado en Sala Plena los pr√≥ximos d√≠as. Por su parte, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, indic√≥ que el plazo para la entrega de los formularios de renuncia se podr√° ampliar incluso hasta el 8 de diciembre, siempre que se verifique que hay una gran demanda de la poblaci√≥n. Seg√ļn el calendario electoral que rige las elecciones primarias, el 13 de diciembre se consolidar√° el Padr√≥n de Militantes para Primarias con todos los registros que presentaron las organizaciones pol√≠ticas hasta octubre de esta gesti√≥n. ¬† Todav√≠a no est√° definido qu√© tr√°mite deben hacer las personas que est√°n en el extranjero y que figuran como militantes ¬† IMPORTANTE Ciudadanos del √°rea rural pueden ir al Sereci. Las personas del √°rea rural que hayan sido v√≠ctimas de falsificaci√≥n de datos en la inscripci√≥n de militancia pueden dejar su certificado de anulaci√≥n en el Sereci m√°s cercano. La recepci√≥n es hasta el 28 de noviembre. El TSE recibir√° las anulaciones hasta el 28 de noviembre, pero podr√≠a ampliar este plazo hasta el 8 de diciembre si hay una gran requerimiento de la ciudadan√≠a, inform√≥ el vicepresidente de la instituci√≥n, Antonio Costas. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario