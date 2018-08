Bolivia, líder en promoción de la lactancia materna

Agrandar la foto + Twittear El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, destacó ayer el liderazgo de Bolivia en la promoción de la lactancia materna, a través de campañas de información y servicios de salud. "A nivel de Sudamérica tenemos un promedio de 34,9% de lactancia exclusiva y nosotros estamos como país en 58%. Eso nos muestra que estamos bien", dijo en el inicio del mes de la lactancia materna. La autoridad lamentó que pese a que se realizan campañas sobre lactancia, aún hay una gran parte de la población de madres que no lo hacen, principalmente las que presentan mayor formación. Resaltó que mientras en el área rural la mayor parte de las mamás dan de lactar a sus bebés. "Desgraciadamente se ve que las personas con mayor formación muchas veces no toman en cuenta la lactancia materna, y usan las fórmulas que no son recomendables, entonces hay que fortalecer esta lactancia y buscar equilibrar esta brecha que hay entre el área rural y urbana", sostuvo Rocabado. En Bolivia hay hasta la fecha 133 establecimientos amigos de la lactancia materna. Además, se instituyó los bancos de leche humana. "Hoy en día tenemos más de 2.139 donantes y 2.158 neonatos que están siendo beneficiados", mencionó. El ministro de Salud resaltó, además, que la lactancia materna tiene un valor nutricional para el niño que ayuda a fortalecer sus defensas. "Ayuda a un buen crecimiento, prevenir enfermedades y crea un nexo entre la madre y su bebé ", dijo. El Ministerio de Salud realizó ayer el lanzamiento del tercer Concurso Nacional de Fotografía sobre este tema y lleva el lema de "Lactancia materna, pilar de vida". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario