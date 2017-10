CEUB analiza nuevas formas de titulación en universidades

Agrandar la foto + Twittear Ante el número insuficiente de titulados de las universidades públicas, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) analizará nuevas formas de titulación, informó el secretario ejecutivo de la institución, Lucio Álvarez.

Álvarez explicó que entre 2007 y 2016 se incrementó en 34% el número de titulados de las universidades públicas, pero aún es insuficiente, ya que de cada 100 universitarios sólo cinco se titulan.

"Consideramos que es necesario hacer algunos ajustes (a las modalidades de titulación) y que es necesario generar otras posibilidades de titulación para que los estudiantes no se queden tanto tiempo", añadió.

Explicó que esa evaluación la realizarán en mayo, cuando el CEUB se reúna en un congreso nacional. "Vamos a hacer un estudio de cómo está yendo el proceso de titulación", indicó.

Entre las modalidades de titulación actualmente existen: la titulación por excelencia, la tesis, el examen de grado, el trabajo dirigido, el proyecto de grado y las pasantías, entre otros.

Álvarez aseguró que hay universitarios que se titulan en los plazos establecidos y otros que no reciben su certificado profesional por más de 20 años.

"Se debe a muchos factores, como el trabajo o la falta de posibilidades", explicó.

Sin embargo, aseguró que la universidad pública ha mejorado bastante y puede hacerlo más si tiene mayor presupuesto. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario