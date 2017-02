CNS: Médicos dan 72 horas para que destituyan al gerente

Agrandar la foto + Twittear Dos días después de iniciarse la huelga indefinida de los trabajadores y médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS), el Colegio Médico Nacional y la Comisión Nacional de Salud (Conasa), que aglutina a todos los profesionales del área, dieron ayer un plazo de 72 horas al Gobierno para que destituya al gerente de la CNS, Juan Jordán, caso contrario se sumarán a la protesta desde el lunes. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, afirmó ayer que todos los profesionales, las federaciones y sindicatos mixtos que aglutina el Conasa enviaron una carta a la ministra de Salud, Ariana Campero, en la que le dan un plazo de 72 horas para que destituya a Jordán. " Si no se llega a una solución, el Conasa se integrará a la lucha de la Caja radicalizando las medidas a nivel nacional".

Además, aseguró que se integrarán todos los sindicatos de las otras cajas de salud que hay en el país y el sistema público de salud, lo que significa que "todos los profesionales de salud ingresarán a la huelga".

Aunque aseguró que las salas de emergencia de los nosocomios serán reforzadas por más médicos para atender exclusivamente casos de emergencia. "Es decir, cuando la vida del paciente esté en peligro", afirmó la ejecutiva de la Federación de Médicos y Ramas Afines, Nancy Pereira.

La Ministra de Salud reiteró en varias oportunidades que ese tema no está en debate.

Sin embargo, ayer por la mañana, en la reunión con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), la Central Obrera Boliviana -a través de su secretario de Seguridad Industrial, Rodolfo Pérez- entregó al presidente Evo Morales una lista de siete casos de presunta corrupción e irregularidades en la CNS cometidas por actuales y anteriores funcionarios, informó ANF.

"El Presidente se ha dado cuenta de todo esto (...). Yo le diría que está en análisis (la destitución), con todo lo que hemos podido justificar", declaró Pérez después de la reunión que la Conalcam tuvo con el mandatario.

Al cierre de la presente edición, el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Seguridad Social, Boris Villa, anunció que la protesta ingresará en un cuarto intermedio hasta el día jueves.

En esa jornada, las bases y sus dirigentes harán una evaluación de las protestas y de las respuestas recibidas por parte del Gobierno al pedido de retiro de Jordán de la gerencia de la CNS. Concluido el análisis interno se determinará la continuidad o no de las estrategias, movilizaciones y medidas de protesta.