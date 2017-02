CNS: Paro indefinido con movilizaciones y descuentos

Fotografia: VERÓNICA ZAPANA / PÁGINA SIETE Agrandar la foto + Twittear Una marcha desde el multifuncional de la ciudad de El Alto hasta la hoyada paceña marcó el inició de la huelga indefinida en la Caja Nacional de Salud (CNS). En la protesta participan delegaciones de diferentes regiones del país exigiendo la salida del gerente de la institución, Juan Jordán, debido a que no cumple con los requisitos del cargo. En respuesta a la protesta, la ministra de Salud, Ariana Campero, anunció que los movilizados tendrán descuentos por los días no trabajados y calificó la medida de los trabajadores de la CNS como un atentado a la salud, según ANF. Asimismo, en contacto telefónico con radio Panamericana, Campero manifestó "nosotros siempre estamos predispuestos al diálogo, pero nosotros somos claros con esas medidas de presión tan extremas, tan radicales (...) vamos a esperar que ellos digan decidimos entrar al diálogo y con mucho gusto estamos predispuestos a dialogar". De acuerdo con un informe del gerente Juan Jordán, en seis días de movilizaciones en las últimas semanas se suspendieron unas 1.500 cirugías y al menos 105 mil atenciones a los pacientes. El conflicto inició el pasado mes de diciembre cuando la Ministra de Salud posesionó a Juan Jordán como nuevo gerente de la CNS, y tras varios pedidos de revocar la designación del profesional en ingeniería comercial, los trabajadores de la CNS realizaron paros de 24, 48 y 72 horas antes de iniciar este paro indefinido. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario