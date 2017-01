CNS: Radicalizan movilizaciones y anuncian paro indefinido

Agrandar la foto + Twittear Los profesionales y trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) intensificaron el paro de 72 horas, bloqueando las principales arterias de la ciudad de La Paz, aparte de organizarse en diferentes actos de protestas y mítines. La consecuencia es que cortaron la atención en los diferentes centros de salud de la entidad. Los trabajadores y los médicos de la CNS salieron a marchar por las céntricas calles de La Paz, y en algunas esquinas realizaron mítines de protesta, interrumpiendo el tránsito vehicular. La dirigencia anunció un paro indefinido en caso de no ser atendidas sus demandas de cambiar al gerente de la entidad aseguradora, así como de la ministra de Salud, Ariana Campero. "ILEGALIDAD DEL PARO" De su parte, la ministra Campero declaró que el paro es ilegal y que la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Salud ha enviado una nota al cuestionado Gerente que disponga los descuentos de sueldos correspondientes. "La Gerencia de la Caja está en la obligación de hacer cumplir la declaración ilegal del paro", alegó la ministra. Por otra parte, el defensor del Pueblo, David Tezanos, señaló que "está a la espera de que esto pueda ser reconducido; en que se devuelva el servicio a la población, porque lo preocupante de todo esto es que no se debe a algo estructural, sino a demandas que se refieren a designaciones de cargos y otros cargos menores". MOVILIZACIÓN DE HUELGUISTAS Se anunció para esta jornada la movilización de los huelguistas, anotado que será de carácter multitudinario. Partirá de la Cervecería Nacional para dirigirse a diferentes puntos de la ciudad. Los movilizados afirmaron que no son escuchados por el Gobierno, más por el contrario, se estaría interviniendo con todo su brazo opresor, lo cual implicaría a la Fiscalía del Distrito, del Ministerio de Gobierno e incluso del Defensor del Pueblo. Las protestas realizadas son contrarias a la intención oficial de proceder al desvío de los recursos de la Caja Nacional de Salud para financiar el Seguro Universal de Salud (SUS), dijo Nancy Pereira, dirigente de los trabajadores de la CNS. La Central Obrera Boliviana y el personal de la Caja Nacional de Salud anunciaron con tomar medidas aún más radicales, hasta un paro indefinido. LEGAL Por su parte, Campero anunció que su despacho evalúa la posibilidad de iniciar una acción legal en contra del personal de la CNS, bajo el argumento de que es un atentado a la salud pública, debido al paro de 72 horas que cumple la institución. Y en lo que se refiere a la implementación del Seguro Universal, Campero dijo que no se "usurparán" recursos económicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) y lamentó que el sindicato de esa institución "tenga el lujo de mentir y tergiversar" la información sobre la implementación del Sistema Único de Salud (SUS). Los trabajadores y médicos señalan, por separado, que para la implementación de ese servicio se necesitarán recursos, personal e infraestructura, de lo contrario será difícil, ya que en la actualidad se tiene dificultades en la atención a los asegurados. Sin embargo, la ministra insiste en que no van a usurpar sus recursos a la Caja y calificó de mentiras las declaraciones de los dirigentes respecto al uso de recursos de la caja para la instalación y puesta en marcha del SUS. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario