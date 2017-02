CNS da pausa en movilización y espera invitación del Gobierno

Fotografia: Marka Registrada Agrandar la foto + Twittear El dirigente del sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Seguridad Social (Casegural), Boris Villa, informó anoche que declararon un cuarto intermedio en las movilizaciones de la Caja Nacional de Salud (CNS) hasta mañana y que en ese lapso esperan recibir una invitación al diálogo por parte del gobierno. Sin embargo, el dirigente de los trabajadores en Cochabamba, Carlos Sánchez, aclaró que suspenderán las movilizaciones en las calles pero la huelga indefinida sigue en pie. "Los trabajadores vamos a dar un cese a nuestra movilizaciones. Vamos a estar el día de mañana (hoy) en el coliseo donde hemos convocado a una asamblea general con todos los trabajadores a nivel nacional. Esperamos que el diálogo se pueda dar en las próximas horas o hasta el día de mañana", manifestó Villa. Los dirigentes de Casegural llegaron a esta conclusión tras sostener una reunión con los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) que tras finalizar el encuentro fueron donde el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, para comunicarle el deseo que tiene este sector movilizado para iniciar el diálogo. "Estamos en un compás de espera hasta el día jueves y, si no se da una solución, los trabajadores vamos a tener que retomar nuestras medidas de presión", dijo Villa. Consejo En tanto, el Consejo Nacional de Salud dio ayer un plazo de 72 horas al Gobierno para solucionar el conflicto en la CNS), de lo contrario, advirtió que todos los profesionales del sistema de salud -que incluyen las otras cajas y el sistema público- se sumarán a la huelga general indefinida. El presidente Evo Morales, desde Oruro, dijo que se debe realizar una auditoría "profunda" en la CNS y encarcelar a los que estén "robando" a la institución. En la ciudad En Cochabamba, los trabajadores y médicos salieron ayer por segundo día, en una marcha desde el kilómetro 5 donde está ubicado el Hospital Obrero hasta el centro de la ciudad para bloquear por unos minutos y protestar por la designación del gerente Alfredo Jordán. El secretario de Relaciones del Sindicato Médico de la CNS, Víctor Hugo Quintana, señaló que los trabajadores y profesionales médicos están conscientes del perjuicio que causan a la población y de los descuentos a los que serán sometidos por los días de huelga, sin embargo, señaló que "es mejor que nos descuenten seis días o más a que después tenga que colapsar y entre a la quiebra la CNS". Perjuicios a los pacientes Explicó que en todo el departamento, la CNS atiende regularmente a por lo menos tres mil pacientes en consultas externas diariamente y se programan entre 10 a 15 cirugías por día sin contar las de emergencia. Remarcó que la atención de emergencia es normal y las cirugías programadas que implican algún riesgo para el paciente también se están efectuando. UN CALVARIO PARA PACIENTES Los asegurados de la Caja Nacional de Salud (CNS) viven un "calvario" por la huelga indefinida que cumplen los administrativos y médicos desde el lunes en busca de la destitución del gerente de la entidad, Juan Alfredo Jordán. La gran mayoría de los asegurados opta por recurrir a hospitales públicos, municipales y clínicas privadas para atender sus dolencias. Las cirugías de varios fueron reprogramadas pese a que estaban previstas con meses de anticipación, además de sus controles de salud. La situación es similar en todos los hospitales de la CNS del país, donde los pacientes que acudían a sus citas médicas no podían ser atendidos porque los galenos no se encontraban en el nosocomio o no podían sacar fichas para su atención por la ausencia de los administrativos. En La Paz, el Comité Cívico también denunció que la huelga del sector de salud estaría colapsando las atenciones en los hospitales de público, sobre todo de Clínicas. Sus dirigentes pidieron reflexionar a los manifestantes y pensar en los asegurados. CRONOLOGÍA La ministra de Salud, Ariana Campero, posesionó el 12 de diciembre a Alfredo Jordán como nuevo gerente general de la Caja Nacional de Salud. El 20 de diciembre, inició el paro de 24 horas con la participación de 3 mil médicos y 14 mil salubristas en rechazo al nombramiento de Jordán porque -según dicen- no cumple con el perfil para el cargo. El pasado 14 de enero, ambos sectores de la CNS cumplieron un paro de 72 horas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario