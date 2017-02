CNS va a la huelga indefinida y suma respaldo de jubilados

Agrandar la foto + Twittear El Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud de La Paz (Casegural) inicia a partir de este jueves una huelga general indefinida ante la indefinición del gobierno de destituir al actual general del ente asegurador, Juan Alfredo Jordán, posesionado por la ministra de Salud, Ariana Campero pero resistido desde el 12 de diciembre de 2016 cuando asumió funciones. "Al no existir respuesta favorable a nuestro pedido de destitución del gerente general y en cumplimiento al instructivo de Fensegural, es que se determina acatar la huelga general indefinida a partir del jueves 2 de febrero, sin marcado de biométrico hasta que el gobierno dé una solución al conflicto", dice un comunicado sindical. EEl secretario ejecutivo de la confederación de jubilados, Grover Alejandro, expresó respaldo a la medida de presión porque en la Caja Nacional de Salud se está encaramando gente de dudosa reputación y por ello la ministra decidió retirar las cartas de despido y designación que fueron instruidas por el gerente general. Admitió que si bien la Caja está encaramada desde hace mucho tiempo de corrupción, los nuevos ejecutivos designados por Jordán tienen antecedentes negativos en otras instituciones y lo peor es que tampoco quieren retirar al actual gerente que tiene protección de la ministra de Salud. "Esto es muy susceptible para nosotros por esa protección que tiene, a no ser que sea por proteger en alguna medida su investidura porque ella es la que lo ha posesionado, pero por su investidura la resolución suprema del gobierno, no da derecho a la ministra apartarse de actos reñidos con la honestidad funcionaria", declaró. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario