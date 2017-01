COB da plazo de 72 horas al Gobierno para atender sus demandas

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Ángel Camacho, informó hoy que tras el ampliado nacional llevado a cabo en Sucre, se determinó dar un plazo de 72 horas al Gobierno para que atienda las demandas del ente matriz de los trabajadores. En caso de ser escuchados, prevén un paro indefinido. En la reunión se anunció un juicio de responsabilidades contra los magistrados que emitieron el fallo que restablece el preaviso de despido laboral. "El ampliado ha determinado que no debe existir la figura del preaviso, vamos a iniciar un juicio contra los magistrados que aprobaron el fallo. Hay un rechazo total de la COB a este tipo de medidas", manifestó el dirigente. Con respecto a la situación que se vive en la Caja Nacional de Salud (CNS), Camacho dijo que el Gobierno debe dar una solución inmediata para resolver la crisis interna en esta entidad. "No pueden haber designaciones a dedo, la CNS es de los trabajadores y deben estar a cargo personas idóneas que entren por concurso de méritos", aseguró. El ampliado del ente matriz de los trabajadores dispuso también rechazar "rotundamente" el crédito destinado al agro por $us 150 millones obtenido del Fondo de Pensiones del país. "No aceptamos dar un préstamo de nuestros aportes. Se rechaza rotundamente porque es dinero de los bolivianos y no para créditos. El agro no da garantías, no estamos de acuerdo y el Gobierno tiene que escucharnos", recalcó el dirigente de la COD. Tras la reunión, los trabajadores protagonizaron una marcha por las calles de Sucre hasta puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde permanecieron en una "vigilia pacífica". Gobierno presenta proyecto de estabilidad laboral El Ministerio de Trabajo informó remitió el proyecto de Ley de "Protección a la Estabilidad Laboral" a la Asamblea Legislativa, a fin de dejar sin efecto la sentencia del TCP que determinó la reposición de la figura del preaviso como mecanismo de despido de los trabajadores. "El proyecto de Ley modifica el artículo 12 de la Ley General del Trabajo", se lee en la misiva con la que el Presidente Evo Morales remitió el proyecto a la Asamblea Legislativa. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario