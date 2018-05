Caen 12 funcionarios de la CNS y el hospital de Clínicas por corrupción

Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear 12 trabajadores de la Caja Nacional de Salud y el hospital de Clínicas fueron aprehendidos ayer por estar implicados en presuntos hechos de corrupción. Utilizaron bienes del Estado para dar servicios particulares y cobraban por exámenes que no se realizaban. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Johnny Aguilera, informó que "el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia llevó a cabo dos operativos en las áreas de Radio Terapia y Oncología, y se procedió al arresto de 12 implicados en venta de servicios a particulares". Dichos funcionarios hacían negocio llevando pacientes de los hospitales de Clínicas y Obrero, para tratamientos particulares con equipos del Estado. Lucraban para beneficio personal y cobraban cifras entre los 5.000 bolivianos desde más desde hace 20 años. "Las víctimas relatan que habían recibido un tratamiento que fue pagado de manera particular, es decir, se utilizaron bienes y servicios del Estado en servicios particulares y los fondos fueron a parar a bolsillos particulares", agregó el jefe policial. De los aprehendidos, seis son del hospital de Clínicas y seis del Obrero. Enfrentan cargos por uso indebido de bienes del Estado, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo y su situación será analizada por el Ministerio Público. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario