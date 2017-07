Cambiarán sanción a choferes de retiro de placa a engrapado

Fotografia: GAMLP Agrandar la foto + Twittear La sanción del decomiso de placas a los choferes del transporte público que cometen infracciones de forma reincidente será reemplazada por el colocado de inmovilizadores en los vehículos, informó esta tarde el concejal de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Fabián Siñani. La decisión se asumió en la reunión que sostuvieron desde la mañana de este miércoles hasta la tarde el Alcalde Luis Revilla, autoridades municipales y la dirigencia del transporte público. "Después de un amplio debate hemos convenido que la alternativa al decomiso de placas es el uso de inmovilizadores o grapas, como se les conoce. Entonces, lo que se ha acordado es que acumulada una determinada cantidad de multas la Guardia Municipal de Transporte procederá con el uso de inmovilizadores, de grapas, hasta que se efectivice el pago de estas multas", explicó Siñani, quien participó en la reunión realizada en el Jardín Japonés. Resaltó que si bien la dirigencia pedía levantar la sanción del decomiso de placas, estaba consciente que era necesario aplicar un castigo duro para los malos conductores. Es por eso que se acordó el uso de las grapas. "Nosotros hemos visto esta alternativa como adecuada. Eso nos facilita los operativos de la Guardia Municipal de Transporte, pero sobre todo garantiza se haga rápidamente efectivos los pagos de las multas que se hayan acumulado". Otros acuerdos El concejal destacó que además se ratificó la obligatoriedad de que los conductores apliquen la hoja de ruta y el uso de credenciales. Además, se evaluará la creación de tramos alternos, sobre todo en las zonas donde se reporte mucha congestión vehicular. Siñani explicó que el pedido de la dirigencia de reducir el monto de multas no fue aceptado, ya que la Comuna considera que éste es un buen mecanismo para obligar a los malos conductores a corregir sus conductas. "No ha sido atendida esa solicitud. Sin embargo, pensamos ya portando la hoja de ruta de manera obligatoria, cumpliendo con las disposiciones que establecen las normas municipales, por supuesto la cantidad de infraccionados debería disminuir y, con esto, debiera haber mejores condiciones, no solo para ofrecer mejor servicio, sino también un perjuicio menor para los conductores". Siñani considera que de esta manera el diálogo para analizar las demandas de los conductores y transmitirles la posición municipal para mejorar el servicio de transporte ya fue resuelto. Adelantó que posteriormente deberá haber otro encuentro para evaluar el cumplimiento de los compromisos. "Lo hemos señalado muchas veces, el tema del transporte público es un tema muy complejo y se requiere mucha voluntad para ir resolviendo todas las aristas de esta problemática. Yo espero que de aquí a unas semanas podamos volver a reunirnos, podamos seguir evaluando como han avanzado los compromisos y seguir mejorando y ese es el compromiso con la ciudad". El secretario general de la Federación Departamental de Choferes de La Paz 1ro de Mayo, Rubén Sánchez, dijo que el diálogo, que comenzó hace unas semanas, permitió llegar a una solución. Las conclusiones serán puestas a consideración de un ampliado que se realizará la próxima semana. (Nota de prensa AMN-GAMLP) Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario