Carreras tÃ©cnicas, una opciÃ³n laboral

Agrandar la foto + Twittear Infocal ha cumplido 26 a√Īos con altibajos y periodos de crisis. Hab√≠a la necesdidad urgente de sacarla del letargo y orientar el instituto de formaci√≥n t√©cnico especializado a mejores d√≠as en un espacio de competitividad integral que en el mundo moderno no para de crecer. Antes de conversar con su presidente, mientras esperamos, la planta de docentes del instituto nos comenta que la cooperaci√≥n internacional le retir√≥ su asistencia por falta de constancia y esfuerzo. Las aulas que Infocal cuenta en La Paz y El Alto se deterioraron, igual que los laboratorios que se inutilizaron y quedaron obsoletos. Lo que la nueva administraci√≥n ha hecho es elaborar un diagn√≥stico que detecte sus potencialidades. Douglas Ascarrunz nos recibe en sus oficinas instaladas a pocos pasos del puente de Las Am√©ricas en el barrio de Miraflores. Dedicando gran parte de su tiempo para sacar adelante a la nuevas Infoca, opina que era necesario aplicar un giro en los m√©todos de ense√Īanza del instituto e impulsar una educaci√≥n integral para los estudiantes con la necesidad de iniciar un nuevo ciclo. "Dos palabras claves para nosotros en esta nueva etapa son innovaci√≥n y competitividad. Es necesario formar personas que el d√≠a de ma√Īana puedan engancharse a los cambios que se dan en el mundo, de los que no se puede excluir al pa√≠s". ¬† ¬ŅC√≥mo est√° compuesta la estructura de Infocal? Nuestro directorio est√° conformado por dos representantes de la COD de La Paz (organizaci√≥n laboral sindical afiliada a la COB) y tres representantes de la Federaci√≥n de Empresarios de La Paz. Esta estructura permite visiones y equilibrios importantes respondiendo al pa√≠s multicultural donde los bolivianos tenemos que entender y saber qu√© hacer para sacar a Bolivia adelante, en este caso con la educaci√≥n. ¬† ¬ŅQu√© tipo de decisiones toma el directorio? Vemos la planificaci√≥n, el desarrollo y los cambios; orienta directrices presupuestarias para recortar gastos excesivos. Nos analizamos internamente y hemos mirado el mercado para ver las necesidades de formaci√≥n para los j√≥venes; qu√© necesidad existe en el sector privado de incorporar t√©cnicos capacitados. Detectamos por ejemplo que la educaci√≥n en Bolivia es como un tubo donde la gente no tiene otra opci√≥n que estudiar hasta obtener un t√≠tulo que en muchos casos no representa el √©xito laboral. Es el antagonismo entre la cr√≥nica del hombre fracasado y el exitoso si obtiene una profesi√≥n que le permita su inserci√≥n al mercado laboral. El directorio dice que debemos buscar carreras pr√°cticas, que sean contempor√°neas para ver el futuro. ¬† ¬ŅQu√© se entender√≠a como buscar carreras contempor√°neas para ver el futuro? En los √ļltimos 10 a√Īos la mitad de los oficios en el mundo y las formas de trabajar van a ser sustituidas por la robotizaci√≥n y otros factores que nacen del avance tecnol√≥gico; por lo tanto dos palabras claves para nosotros son la innovaci√≥n y de la competitividad. Es necesario formar personas que puedan engancharse a esos cambios de los que no se puede excluir al pa√≠s. Necesitamos tener otro tipo de canales para optar por herramientas competitivas en el mercado laboral. ¬† ¬ŅInfocal est√° preparada para formar t√©cnicos con esas habilidades? Infocal se ha encontrado en los √ļltimos a√Īos en la intersecci√≥n de la vida y del tiempo. La capacidad de innovaci√≥n ha sido demasiado lenta, la competencia ha sido muy grande, tanto en la ense√Īanza y los equipos que se usan para capacitar. ¬† ¬ŅQu√© innovaciones est√°n aplicando su administraci√≥n? Primero tener una visi√≥n de cambio de qu√©¬† queremos hacer: queremos formar hombres del futuro en lapsos de tiempo m√°s cortos y en asignaturas identificadas en el mercado para dotarlos de pensum¬īs renovados, materias m√°s modernas, laboratorios actualizados, para que puedan competir en el mundo. Estamos trabajando en una filosof√≠a id√≥nea en lo que queremos; el emprendurismo y la innovaci√≥n que debe estar presente en esta nueva etapa de Infocal. Estamos inyectando otro tipo de valores a la gente que viene al institutor, realizar los cambios que requiere la instituci√≥n en infraestructura, equipamiento y docentes con formaci√≥n y capacidad. Debemos ofrecer una capacitaci√≥n intelectual que aporte, de lo contrario no hay mejora por mejor infraestructura que poseas. Por lo tanto el hombre sigue siendo el principal material para impartir ense√Īanza. ¬† ¬ŅQu√© carreras ofrece Infocal? Carpinter√≠a, una visi√≥n de muebles y equipamientos que ya no es la madera; Mec√°nica Automotriz, debemos entender que en diez a√Īos en Europa y EEUU los autos van a ser el√©ctricos, si estos procesos van a demorar en Bolivia debemos estar preparando a nuestros t√©cnicos. Enfermer√≠a, existe un d√©ficit en el sector salud, sabiendo que se est√°n haciendo inversiones muy importantes en el sector por la presi√≥n de la gente, es por eso que ofrecemos una formaci√≥n id√≥nea de gente que ayude a los m√©dicos: manejo de equipamiento, aporte al sector privado. Estas carreras y otras m√°s. ¬† Las carrera QUE OFRECE EL INSTITUTO ¬† Mec√°nica Automotriz Electr√≥nica y Electrotecn√≠a

Enfermería (Convenios Interinstitucionales / Orientación Psicológica y Pedagógica) Sistemas Informáticos

Gastronomía

Mec√°nica Industrial Parvulario

Administración Industrial y Comercial

Secretariado Ejecutivo

Instalaciones Integrales de Gas ¬† ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario