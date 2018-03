Católica de TV pidió a sus trabajadores renunciar

Agrandar la foto + Twittear Los trabajadores de Católica de Televisión (CTV) renunciaron al medio de comunicación ante el pedido de la gerencia que informó sobre la difícil situación económica que atraviesan. Afirmaron que el veto de propaganda estatal y los pocos anunciantes privados hicieron insostenible la empresa.

"Como cualquier día llegamos al canal y salimos a hacer la cobertura pero a las 10:00 nos llamaron para que regresemos. Fuimos a gerencia y luego de escuchar cuál es la situación económica de la empresa nos pidieron que presentemos nuestra renuncia colectiva", declaró uno de los extrabajadores del canal.

Si aceptaban la renuncia, agregó otro exempleado, se les pagaría su liquidación íntegra; pero no recibirían el desahucio que equivale a tres meses más de salario. "Ante la propuesta fuimos a consultar con abogados, y al propio Ministerio de Trabajo. Todos nos dijeron que aceptemos porque después podríamos entrar a un proceso que puede durar mucho tiempo y podríamos no recibir nada", afirmó un tercer trabajador.

El canal, según las voces de los renunciantes, cambiará de razón social de SRL a Fundación y que la nueva entidad contrataría al personal mínimo para que funcione el canal con "enlatados" y programas independientes.

El presidente de la ANP, Marcelo Miralles Iporre, según ANF, se refirió a la censura a medios el miércoles. "La censura manipulada por la publicidad estatal, la censura previa promovida por leyes, la asfixia financiera a los medios de comunicación y la intolerancia con puntos de vista críticos generan un riesgo para las libertades de prensa y de expresión, y por ende para la democracia".