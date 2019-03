Chiquitania, en crisis; dan tierra a mÃ¡s de un millar de comunidades

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El asentamiento de 69 comunidades campesinas en el municipio de San Miguel de Velasco, ha puesto en debate la pol铆tica de distribuci贸n de tierras en Santa Cruz. En este contexto, el Bloque C铆vico Chiquitano revel贸 que en los municipios que conforman esa regi贸n, a la fecha, se asentaron m谩s de un millar de comunidades campesinas llegadas del interior. El dato fue disparado por Jos茅 Serrate, presidente del bloque. El l铆der c铆vico detall贸 que en el municipio de Concepci贸n existen 200 comunidades nuevas. A ella se suman 300 que se instalaron en el municipio de San Jos茅 de Chiquitos y otras 200 que se enraizaron en San Ignacio. "Si sumamos todos los municipios, ahora pasamos las 1.000 comunidades en toda la Chiquitania, y son pura gente del interior", afirm贸 Serrate, a tiempo de cuestionar, que desde el Gobierno no se toma en cuenta a la gente nativa para la entrega de tierras. Siguiendo su intervenci贸n, dijo que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), viola el art铆culo 43 de Ley 1715, que establece que "la dotaci贸n ser谩 preferente en favor de quienes residan en el lugar". El聽mismo art铆culo se帽ala que "la dotaci贸n ser谩 preferente en favor de pueblos y comunidades ind铆genas, campesinas y originarias sin tierra o de aquellas que posean insuficiente". "Nos siguen trayendo gente de afuera y a la gente del lugar no la toman en cuenta para nada, se deber铆a hacer con consulta a nuestras comunidades y municipios, que son due帽os de las tierras", reclam贸. Incluso Serrate denunci贸 que muchos de los beneficiados con esas dotaciones llegan a vender la tierra a terceros. Dio cuenta de 90 denuncias fueron enviadas al Senado y al ministerio del 谩rea, en donde se han identificado a los responsables del hecho ilegal. El pasado jueves, 69 comunidades se asentaron en una extensi贸n de 130.000 hect谩reas en el municipio de San Miguel, luego de ser beneficiadas por una serie de resoluciones emitidas desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el INRA. Para 脫scar Hugo Dorado, alcalde de este municipio el asentamiento es "un golpe terrible" para la econom铆a de su regi贸n. "El municipio luego se tiene que encargar de la atenci贸n de los servicios b谩sicos, luz, aguacaminos, salud y educaci贸n", se quej贸 la autoridad municipal. Al igual que Serrate, cuestion贸 el trabajo del INRA y alert贸 que el asentamiento tendr谩 serios peligros para el medioambiente. "驴Qui茅n le dijo al INRA que nuestros bosques se tienen que repartir como torta? Es un revanchismo contra los originarios, que est谩n en los bosques, que tienen una cultura de sobrevivencia. Vamos a sufrir deforestaciones", denunci贸 Dorado. Viceministro ve racismo Consultado sobre las observaciones hechas por los c铆vicos, el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Pedro Dami谩n Dorado, descalific贸 las declaraciones de Serrate y el alcalde de San Miguel, a las que acus贸 de estar llenas de racismo. "Son declaraciones irresponsables y temerarias de los pol铆ticos que nunca han tenido propuestas", sostuvo. Luego incluso denunci贸 la presencia de grupos de choque de c铆vicos y de algunos alcaldes de la regi贸n chiquitana, "que no quieren ver collas por ah铆". "Hay una fuerte carga de racismo. Todav铆a hay discriminaci贸n, ellos (los campesinos) solo quieren acceder a sus 50 hect谩reas, para producir lo que consumimos en las ciudades", sostuvo. Sobre la presencia de m谩s DE 1.000 comunidades asentadas en toda la Chiquitania, Dorado afirm贸 desconocer el dato. Adem谩s, sostuvo que es falso que solo se est谩 entregando tierra a personas ajenas al municipio. "Se ha entregado tierra a 18 comunidades ind铆genas", dijo. El que s铆 confirm贸 la presencia de comunidades campesinas en la zona de la Chiquitania, fue Jacinto Herrera, secretario ejecutivo de la Confederaci贸n Sindical 脷nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), aunque aclar贸 que de su organizaci贸n solo existen 200 comunidades. "El resto son interculturales", precis贸 el dirigente. Sobre la venta ilegal de tierra en esa zona, sostuvo que desconoce, si alg煤n afiliado suyo ha hecho esto, pero inst贸 a denunciar el hecho y dijo que desde su instituci贸n no se encubrir谩 a nadie. Se llam贸 de forma insistente al director del INRA, Juan Carlos Le贸n, pero no atendi贸 su celular. Pero recientemente la p谩gina web de esa instituci贸n inform贸 sobre la entrega de 17 resoluciones de autorizaci贸n de asentamientos a comunidades interculturales, siendo la superficie autorizada de 26.157 hect谩reas con 4.937 metros cuadrados ubicadas en las provincias Chiquitos, Cordillera, 脩uflo de Ch谩vez y Velasco en Santa Cruz, en favor de 539 familias. Gobernaci贸n ve ilegalidad Hugo Sosa, secretario de Obras P煤blicas y de Ordenamiento Territorial de la Gobernaci贸n de Santa Cruz, se帽al贸 que el territorio del municipio de San Miguel de Velasco tiene una vocaci贸n forestal, ganadera, y agrosilvopastoril, por lo que cuestion贸 la legalidad del asentamiento y su uso para la agricultura. Adem谩s, dijo que el INRA y el Gobierno, no enviaron ning煤n tipo de informaci贸n sobre la dotaci贸n. "Se ha incumplido la normativa que establece que para hacer un asentamiento se debe certificar el uso de suelo, que es un certificado que emite el Gobierno departamental. Ellos deben consultar", afirm贸 Sosa. Incluso sostuvo que esa tierra posee un uso de suelo restringido. Agreg贸 que el INRA debi贸 solicitar el Plan de Ordenamiento Predial (POP), que otorga la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que es la que determina si los predios sirven para ser utilizados. "Nosotros registramos toda esta informaci贸n sobre el asentamiento que genera el INRA y la ABT, y no se ha hecho", a帽adi贸. Por 煤ltimo, dijo que es indignante la actitud del INRA con el Gobierno departamental. "Ellos deber铆an decirnos, se帽ores queremos hacer la dotaci贸n de estas tierras, certifiquen su uso de suelo, pero no tenemos ninguna informaci贸n enviada sobre este asentamiento", dijo. De acuerdo a datos del Viceministerio de Tierras, de los 106 millones de hect谩reas que hay en el pa铆s, 90 millones de hect谩reas fueron saneadas y hasta el momento se han detectado unos ocho millones de hect谩reas que corresponden a tierras fiscales. 