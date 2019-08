Fotografia: La Prensa Agrandar la foto + Twittear Choferes sindicalizados bloquean desde tempranas horas las principales v铆as de acceso en la ciudad de La Paz, en el denominado "paro de mil esquinas". Antes de las 0:70 del martes ya estaban bloqueadas la calle 12 de Obrajes, el Cruce de Villas, la avenida Manco Kapac, en el sector de la Estaci贸n de Transferencia de Pumakatari. En ninguno de los lugares mencionados hab铆a presencia policial, con excepci贸n en Faro Murillo, donde se aprestaban a bloquear, de acuerdo con reportes preliminares. Efectivos policiales se preparaban en el Regimiento Policial N掳 4 de la zona Sur para trasladarse a los lugares de conflicto, seg煤n reportes de los medios audiovisuales, y en cumplimiento del anuncio de la Polic铆a Nacional que anunci贸 que dos mil uniformados estar谩n en las calles para evitar los bloqueos. La empresa La Paz Bus, que administra los buses Pumakatari, anunci贸 la suspensi贸n del servicio en la ruta Inca Llojeta y Chasquipampa, tambi茅n a Irpavi II, debido al bloqueo de las v铆as en ese trayecto. El director departamental de Educaci贸n de La Paz, Juan Churata, inform贸 que las labores escolares no se suspenden pese a las movilizaciones de los choferes sindicalizados y record贸 que hay tolerancia a la hora de ingreso a las unidades educativas. Un dirigente de los choferes en el Cruce de Villa exigi贸 di谩logo a las autoridades de la Alcald铆a de La Paz y record贸 que hay un documento en el que se establece que para la apertura de nuevas rutas del Pumakatari se debe consensuar. Al respecto, 聽el alcalde Luis Revilla record贸 que hace 15 d铆as la comuna les pidi贸 que hicieran sugerencias y no hubo respuesta. "Yo les envi茅 la ruta por escrito y esper谩bamos tener recomendaciones que siempre se pueden escuchar, 聽pero no la violencia y el vandalismo". 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario