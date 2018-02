Choferes irán al paro en contra de los PumaKatari

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear La Federación de Choferes Primero de Mayo confirmó que este miércoles irá a un paro de 24 horas en rechazo a la adquisición de nuevos buses PumaKatari, que consideran atentatorio a su rubro, toda vez que merma los réditos por el transporte de pasajeros. El ejecutivo de la Federación de Choferes, Rubén Sánchez, lamentó que no se haya avanzado en el diálogo con las autoridades ediles y pidió al municipio que se respete las fuentes laborales de los transportistas, puesto que muchos accedieron a préstamos bancarios para renovar su vehículo y aún deben cumplir esas obligaciones, reportó Erbol. Por su lado, otro dirigente del sector, Mario Silva, dijo que los choferes paceños no van a permitir la implementación de estos nuevos buses. Asimismo lamentó que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, no haya convocado a los sindicatos de choferes para escuchar sus preocupaciones y evitar esa medida de presión, según la ABI. La semana pasada, los transportistas de La Paz decidieron desistir de ingresar al diálogo con el Alcalde, al considerar que los engañó al convocarlos a una reunión después de comprar los 72 buses PumaKatari. "Nos quería tomar el pelo el alcalde Revilla al convocarnos a una reunión habiendo hecho ya la compra de estos buses", dijo Silva el pasado miércoles. Para el Alcalde, la inasistencia al diálogo de los choferes fue "extraño", más aún cuando en un ampliado se definió asistir al encuentro. "Nos parece muy extraño que los choferes estén con estas actitudes ambivalentes y me temo, y quiero alertar a la población, de que detrás de esto haya algún tipo de utilización oscura para generar algún tipo de convulsión en la ciudad de La Paz y no sabemos con qué finalidad", dijo la autoridad edil en declaraciones a los periodistas. Se anunció que para mañana la Asamblea de la Paceñidad se reunirá para analizar el servicio público de transporte y asumir determinaciones en torno a la posición de este sector que se opone a la compra de nuevos buses PumaKatari para ampliar el servicio a otras zonas.

