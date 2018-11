Cientos reclaman por estar inscritos en partidos sin su consentimiento

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Una vez que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilit√≥ la herramienta para verificar la inscripci√≥n de militantes en su p√°gina web, las redes sociales se inundaron de denuncias de ciudadanos que dicen que aparecen como militantes de una organizaci√≥n pol√≠tica, a pesar de que nunca se inscribieron a ninguna tienda pol√≠tica. "Nunca he militado en ninguna organizaci√≥n pol√≠tica, nunca y no me interesa hacerlo. Esto es un delito: suplantaci√≥n de identidad. ¬°Qu√© abuso!", denunci√≥ en su cuenta de Twitter Eliana Quiroz, que apareci√≥ inscrita en Alianza Social Patri√≥tica, una agrupaci√≥n de La Paz. El periodista √Āngel Careaga descubri√≥ que es militante de la agrupaci√≥n ciudadana Dem√≥cratas y lo denunci√≥ por Facebbok. "Nunca en mi vida firm√© militancia para ning√ļn partido u organizaci√≥n pol√≠tica. Denuncio p√ļblicamente esta manipulaci√≥n", asever√≥ a tiempo de anunciar acciones. Gonzalo Guzm√°n, un productor de Cochabamba, apareci√≥ en las listas del MAS y denunci√≥ que nunca firm√≥ ni se le consult√≥ si quer√≠a ser militante. Renuncias El TSE inform√≥ en su portal oficial que el plazo para renunciar a la militancia pol√≠tica se cumple este 28 de noviembre. El √ďrgano Electoral habilit√≥ dos formularios para aplicar la renuncia a la militancia. El primero es el Formulario de Renuncia para aquellas personas que registraron su militancia de forma voluntaria, y el segundo es el Formulario de Anulaci√≥n de Registro de Organizaciones Pol√≠ticas, que podr√° ser usado por las personas que hubieran sido inscritas sin su consentimiento. Ambas pueden ser descargadas desde la p√°gina del TSE. Una vez llenado el formulario, deber√° ser presentado por el interesado en la Secretar√≠a de C√°mara de los Tribunales Electorales Departamentales (TED). Movilizaciones Por otra parte, de cara a las primarias, los colectivos ciudadanos alistan un amplio plan de protestas para exigir al TSE que inhabilite al binomio Evo Morales - √Ālvaro Garc√≠a, que el oficialista MAS pretende inscribir el pr√≥ximo 28 de noviembre, plazo final para la presentaci√≥n de candidatos. El "Plan Sicuri" incluye tres marchas hacia La Paz: desde Konani, en la sede de Gobierno, desde Chaparina y otra movilizaci√≥n desde Panduro. Adem√°s, un paro nacional el 6 de diciembre, una vigilia desde el 28 de noviembre en el TSE y una serie de cabildos departamentales. Las acciones contra la repostulaci√≥n comenzar√°n el 27 de noviembre y se extender√°n hasta el 8 de diciembre. ¬† OPOSITORES AFINAN SUS BINOMIOS A 10 d√≠as de que venza la inscripci√≥n de binomios, las alianzas Comunidad Ciudadana, que postular√° a Carlos Mesa, y Bolivia Dice No, de Samuel Doria Medina y Rub√©n Costas, se re√ļnen en arduas negociaciones desde ayer para definir a sus binomios de cara a las Elecciones Primarias de enero de 2019. Seg√ļn altos dirigentes, se espera tener novedades hasta el fin de semana. En el caso de Comunidad Ciudadana, se sabe que Carlos Mesa elegir√° a su acompa√Īante, mientras que la alianza entre Unidad Nacional y Dem√≥cratas no hay un panorama claro, aunque Samuel Doria Medina desliz√≥ ayer que √©l era la mejor opci√≥n para esa alianza. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario