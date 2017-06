Cocaleros deciden bloquear la carretera a Santa Cruz

Fotografia: david Flores / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El dirigente de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Colomi, Édgar Arenas, confirmó ayer que después de sostener una reunión con las diferentes centrales decidieron iniciar un bloqueo desde las cero horas de hoy en la carretera hacia Santa Cruz a la altura del pueblo de ese municipio, distante a 53 kilómetros de la ciudad. Exigen la legalización de 150 hectáreas de cocales que aglutinaría a más de 800 familias. Arenas señaló que esperaron por semanas reunirse con autoridades del Gobierno para tratar su demanda de ser incluidos a la Ley General de la Hoja de Coca mediante su reglamentación pero no recibieron respuesta. "Teníamos que reunirnos con el Viceministro de Coca y con el Viceministro de Gobierno pero en dos oportunidades suspendieron el encuentro. Nos pidieron una propuesta de reglamentación que incluya antecedentes históricos, todo eso ya tenemos pero no nos responden", dijo. El pasado 24 de mayo, los cocaleros de Colomi marcharon desde Sacaba hacia la plaza 14 de Septiembre exigiendo su reconocimiento como zona tradicional, incluso, mostraron plantas de coca de hasta tres metros de alto. Además, denunciaron que días antes efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO) ingresaron a varias parcelas para erradicar sus cocales. Según la dirigencia, más de 800 familias productoras se verían afectadas al no ser contemplados en esta nueva normativa. Explicaron que quieren ser incluidos en la reglamentación porque la Ley 906 es genérica y no detalla la cantidad de hectáreas por sector sino que de las 22 mil de las plantaciones legales destina 14.300 es para La Paz y 7.700 para Cochabamba. "Queremos que de Cochabamba nos den esas 150 para nosotros", dijo. En tanto, en las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba ya trabajan en una propuesta para la reglamentación e iniciaron con la socialización de la Ley General de la Hoja de Coca. En cambio, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, la primera semana de mayo presentó una acción de inconstitucionalidad contra la normativa. Éste sería el segundo recurso contra la Ley General de la Coca, porque el primero fue presentado días después de su promulgación por la bancada de Unidad Demócrata del Senado. LEY DE LA COCA El pasado 8 de marzo, el presidente Evo Morales promulgó la Ley General de la Hoja de Coca que consta de 35 artículos y seis disposiciones transitorias, norma que amplía que fija en 22.000 hectáreas (ha), reconoce la hoja de coca como patrimonio cultural y advierte, a su vez, que la planta en su estado natural no es droga. La normativa reemplazará 31 artículos de la Ley 1008 que tienen que ver con la coca. La nueva norma también declara la zona de Chapare y de los Yungas de La Paz como zona tradicional y ancestral. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario