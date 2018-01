Cochabamba va al paro contra el Código Penal y la repostulación

Fotografia: RRSS Agrandar la foto + Twittear Diversas organizaciones públicas y privadas confirmaron que acatarán el paro convocado desde diversos frentes para hoy en Cochabamba. La Alcaldía de Cochabamba, el Concejo Municipal, la Federación de Empresarios Privados, la Cámara de Comercio y de Industria, por un lado; el Transporte Federado, la Asociación de Radio Móviles, la Central Obrera Departamental, las Juntas Vecinales y el Comité Cívico, por otro, ratificaron que asumirán la medida exigiendo la abrogación del Código del Sistema Penal y el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 que negó la posibilidad de repostulación. Asimismo, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Universidad Católica (UCB) suspendieron sus actividades académicas para apoyar las movilizaciones contra la Ley 1005. El anuncio de ayer del presidente Evo Morales de que el Código será socializado por un año y la posibilidad de hacer cambios a otros artículos no tuvo efecto en los dirigentes que aclararon que no necesitan la socialización, sino la abrogación de la norma. "No aceptamos derogación de artículos ni plazos de un año o revisiones, queremos abrogación total de toda esta norma", dijo el secretario ejecutivo de la COD, Ángel Camacho. En la misma línea, la Coordinadora por la Defensa de los Derechos Democráticos, que aglutina a trabajadores de salud, magisterio y juntas vecinales, informó que se procederá a bloquear los 15 distritos de la ciudad. En tanto, la Federación del Auto Transporte de Cochabamba, ratificó el paro con bloqueos desde las 00:00 de hoy y aclaró que la medida es independiente a la convocada por el Comité Cívico, a pesar de que tienen el mismo pedido de abrogación, dijo el principal dirigente José Orellana. La Cámara Boliviana de Transporte también ratificó que se suma a las medidas y advirtió que bloqueará lugares estratégicos, pero no adelantó cuáles. El presidente del Comité Cívico, David Torrelio, dijo que se convocó a toda la ciudadanía a participar militantemente del paro. Por su parte, el presidente de la Coordinadora Departamental por el Cambio (Codecam), Grover García, afín al oficialismo, calificó ayer como políticas las movilizaciones contra el Código Penal y aseguró que el anuncio del presidente Evo Morales de dejar en suspenso la aplicación de esta norma para hacer cambios a recomendación de las organizaciones, es motivo suficiente para que los sectores movilizados dejen las protestas. Sin embargo, el dirigente aclaró que el MAS no movilizará a sus bases para contrarrestar el paro de hoy. En tanto, los vecinos de varias OTB se organizaron por redes sociales y WhatsApp para bloquear las calles y avenidas de sus zonas. Anoche, una caravana de ciclistas y una marcha con carteles de protesta contra el Código y la repostulación recorrió el centro de la ciudad como preludio de la jornada de hoy. Por su parte, el comandante departamental de la Policía, Rolando Montaño, informó que tienen la misión de viabilizar el libre flujo del transporte en las carreteras troncales al oriente y al occidente del país y que velarán por la seguridad de los movilizados y que no se enfrenten con sectores que no acatarán la medida. 5to paro regional en 1 semana. Cochabamba es la quinta región que va al paro contra el Código en una semana: antes lo hicieron Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz. DATOS Policía vigilará que se cumpla libre tránsito. El comandante departamental de la Policía, Rolando Montaño, dijo que la institución tiene la misión de mantener la libre circulación de las carreteras interdepartamentales, así como de reguardar a la población en la ciudad. Terminal de Buses no atenderá, aeropuerto sí. Las empresas de viajes de la Terminal de Buses de Cochabamba acatarán el paro de 24 horas; al contrario, el aeropuerto Jorge Wilstermann atenderá con normalidad y no se suspenden vuelos. Transporte pesado marchará y bloqueará. La Cámara Boliviana de Transporte y el Transporte Pesado de Cochabamba bloquearán desde tempranas horas las vías hacia Santa Cruz, en Huayllani, Sacaba, y hacia el occidente, desde el kilómetro 5 de la Blanco Galindo, hasta Suticollo, en Sipe Sipe. Vecinos y federados bloquearán la ciudad. Las juntas vecinales bloquearán los 15 distritos de Cochabamba y el transporte federado, así como Aramco, cerrará puentes y otras zonas, confirmaron los principales dirigentes. En tanto, gremiales de la Cancha cerrarán varios de sus negocios. QUILLACOLLO Y CERCADO ACATARÁN LA MEDIDA El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, dijo que esta institución se sumará a las medidas de protesta contra el Código Penal y la repostulación del presidente Evo Morales. "La Alcaldía de Cochabamba, escuchando a su pueblo, estarán en las calles como ciudadano de a pie, acompañando al pueblo cochabambino en el paro que exige el respeto al 21 de febrero y la abrogación del Código Penal", dijo Leyes. Leyes convocó a la población a manifestarse pacíficamente y pidió al Gobierno escuchar al país. En tanto, el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, hizo uso de sus vacaciones para participar del paro y "protestar junto al pueblo contra el Código y la reelección". Mérida dijo que los sindicatos de trabajadores de la Empresa de Aseo y los de Obras Públicas determinaron en asambleas cumplir con el paro, al que se sumarán otros sectores como la Central del Transporte de Quillacollo y el transporte urbano. 