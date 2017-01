Colectivos ciudadanos protestan por el Dakar

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Grupos ciudadanos que rechazan el Dakar y que, en cambio, piden dotación de agua en La Paz, iniciaron los preparativos para llevar adelante al menos dos protestas que están previstas para este sábado, cuando los vehículos del rally ingresarán a la sede de Gobierno. Las protestas, según el analista Iván Arias, no tienen la finalidad de bloquear el paso de los motorizados de la competencia, sino de aprovechar una plataforma de medios internacionales para dar a conocer que en La Paz no hay agua para el consumo humano y que en cambio se despilfarra el dinero en otros objetivos como la carrera del Dakar. "El objetivo es protestar, no es bloquear, hay gente que quiere bloquear, pero no, la idea es protestar, decir que, el agua que se están tomando es el agua que nuestras familias no están recibiendo", dijo Arias. El literato y activista de derechos humanos, Guillermo Mariaca, indicó que este Gobierno "ha optado por darle circo al pueblo y no pan. El acceso al agua es uno de los derechos humanos más fundamentales, y al optar el Gobierno por privilegiar el show, el circo, y no las políticas públicas que garanticen los derechos, los está vulnerando. Por eso nos oponemos a la carrera". En ese marco, dijo que los vecinos están organizando dos protestas: "El sábado por la mañana protestaremos con carteles en San Francisco, donde uno de los estands del Dakar estará instalado, y el mismo día haremos la protesta en Irpavi en horas de la tarde-noche. Los vecinos vestiremos con prendas de color blanco". En el marco de los preparativos, Arias indicó que el martes pasado diversos grupos ciudadanos se reunieron en San Miguel para organizarse para la protesta. Con el lema "ante la ruta del despilfarro, la ruta de la protesta", los colectivos preparan pancartas alusivas a la falta de agua, poleras blancas, globos blancos y otros elementos. EN REDES SOCIALES Si bien existen puntos de concentración, los organizadores están convocando para que la gente se ubique a lo largo de la competencia, que ingresará por la autopista y desembocará en el colegio militar de Irpavi. En las redes sociales se generan debates al respecto, haciendo énfasis en el gasto insulso que, a criterio de los que interactúan, se está realizando con la competencia más dura del planeta. Como en toda discusión, se pueden observar posiciones encontradas, algunos recriminan que la protesta se haga en ese momento. La Paz sufre un agudo racionamiento de agua potable desde noviembre, lo que ha dejado a unos 100 barrios recibiendo el líquido mediante cañería cada tres días por solo algunas horas. Las autoridades optaron por repartir agua a través de cisternas a los barrios donde no llega agua por varios días. MINISTRA MOREIRA LOS ACUSA DE SABOTAJE La ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, declaró "antipaceños" a aquellos ciudadanos que pretenden protestar en contra del Dakar y exigen la dotación de agua para la ciudad de La Paz. Los acusó de armar un sabotaje en contra de la competencia. "Quienes están haciendo este movimiento a través de las redes yo los declaro antipaceños porque es desacreditar a nuestra ciudad (...) Creo que realmente este es un sabotaje de la gente que está organizándose, que está tratando de desacreditar", dijo la Ministra. La autoridad ratificó una vez más que "es mentira" que el Gobierno vaya a dotar la escasa agua que existe para los corredores del Dakar, puesto la organización (ASO), garantizará el suministro del líquido. MACHICAO: "QUIENES PROTESTAN SON ANTIPACEÑOS" El ministro de Culturas, Marko Machicao, ratificó ayer que la provisión de agua que tendrá el Dakar 2017 durante su paso por La Paz, entre el 7 al 9 de enero, "será autosostenible" e indicó que los movimientos de protesta que se organizan pidiendo agua y en contra de la competición son antipaceños y políticos, y buscan perjudicar el movimiento turístico y económico que se genera en el país por el evento deportivo. "La provisión de agua del Dakar será autosostenible por parte de la organización ASO. Han entrado al país seis cisternas con 36 mil litros de agua (...) que serán parte de la logística para el suministro de agua potable", manifestó. Ante aquel problema, Machicao informó que la Amaury Sport Organisation (ASO) confirmó que de las seis cisternas que ingresaron al país, cuatro serán entregadas al Gobierno nacional en calidad de donación. Asimismo, la autoridad aprovechó el contacto con los medios para hacer mención a una movilización ciudadana que se prepara contra la escasez de agua y en contra del Dakar. Señaló que se trata de un "movimiento político" que busca desinformar a la población y perjudicar al desarrollo de este evento deportivo. "Hemos visto en la últimas horas movimientos de antipaceños y antipaceñas motivados por fines políticos que, a través de las redes sociales, han incendiado a nuestra población y están buscando protagonismo informando mentiras", dijo. La competición ingresará a territorio boliviano hoy por Potosí, llegará mañana a Oruro y el sábado ingresará a La Paz rumbo al campamento que estará instalado en la zona de Irpavi. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. 