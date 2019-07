Colectivos exigen acciones para evitar feminiicidios

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear ¬† Los colectivos feministas y de defensa de los derechos de la mujer critican ¬†el dec√°logo de medidas para combatir los √≠ndices de violencia extrema, ¬† anunciado por el presidente Evo Morales este lunes. "No necesitamos un conjunto de pactos, que ya existen en la Ley 348 (para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia) (...). Nosotros demandamos ¬†que se apruebe una emergencia nacional porque nos est√°n matando", manifest√≥ ¬† Adriana Guzm√°n, del movimiento Feminismo Comunitario Antipatriarcal. El dec√°logo ¬†fue elaborado ante los 72 feminicidios registrados en Bolivia en lo que va del a√Īo ¬†y los constantes casos de violencia hacia las mujeres. ¬†¬†



Entre los 10 puntos para combatir los √≠ndices de violencia extrema figura la asignaci√≥n de un porcentaje del presupuesto de Seguridad Ciudadana proveniente del IDH, adem√°s de generar alianzas con instituciones y sociedad civil para educar y sensibilizar a la poblaci√≥n. Guzm√°n y la integrante de NiUnaMenos La Paz, Silvia Fern√°ndez, explicaron que la asignaci√≥n del IDH ya est√° establecida en la Ley 348 y que los montos no siempre son entregados a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). "Lo que est√°n haciendo con este dec√°logo es reconocer que la Ley 348 tiene varios elementos que no se han puesto en pr√°ctica y que con estos pactos ahora s√≠ los van a poner en pr√°ctica", enfatiz√≥ Guzm√°n. Seg√ļn las activistas, ¬†las medidas de la Ley 348 que no se lograron aplicar figuran que los medios de comunicaci√≥n cumplen en su totalidad con la difusi√≥n de contenidos para prevenir la violencia hacia la mujer, la coordinaci√≥n con las organizaciones sociales, que las instancias competentes y sus funcionarios ¬†conozcan la normativa, ¬†adem√°s de instaurar ¬†la ¬†celeridad en los procesos judiciales y las sentencias en casos de violencia o feminicidio. "Es una burla (en el dec√°logo), no hay ninguna novedad ¬†respecto a esta problem√°tica. No creo que estos pactos atiendan ¬†la reducci√≥n de feminicidios y luchen contra la violencia hacia la mujer", apunt√≥ Fern√°ndez.¬†





Para ambas, existen acciones concretas que demandan una alerta. Por ejemplo, en ¬† La Paz hay cuatro juzgados contra la violencia hacia las mujeres y de corrupci√≥n, dos de ellos tienen jueces interinos hace un a√Īo. Esto significa que ¬†los procesos est√°n paralizados. Para resolver el problema se necesita ¬†separar los juzgados de lucha contra la violencia hacia las mujeres ¬†y los de corrupci√≥n. Otra acci√≥n concreta, seg√ļn las activistas, es que el Ministerio de Educaci√≥n se convierta en parte acusadora respecto a las denuncias de profesores o docentes universitarios acosadores o acusados de violaci√≥n, y que el Servicio de Atenci√≥n a las V√≠ctimas acompa√Īe todos los casos de feminicidio. "Es urgente una declaratoria nacional de alerta ¬†con presupuesto espec√≠fico para la atenci√≥n a las mujeres que sufren violencia, que ¬†haga cumplir la ley y se haga justicia", concluy√≥ Fern√°ndez. ¬† Los pactos¬† y la Ley La Ley 348 1¬†El ¬†Art√≠culo 12 del Reglamento de la ley autoriza a las entidades territoriales aut√≥nomas el uso de recursos provenientes del IDH, asignados a seguridad ciudadana en el marco de la Ley 264, de acuerdo con ¬†lo establecido en el Decreto Supremo 2145.

2 El Artículo 15, inciso  2, del Reglamento de la ley  establece que se  incorporarán temas relativos a la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres en los contenidos curriculares del sistema educativo.

3¬†¬†El Art√≠culo 3, inciso 5, del Reglamento, establece que todas las instituciones p√ļblicas y privadas que reciban denuncias por faltas y contravenciones de violencia contra las mujeres reportar√°n al Sistema Integral Plurinacional de Prevenci√≥n, Atenci√≥n, Sanci√≥n y Erradicaci√≥n de la Violencia en raz√≥n de G√©nero ¬†bajo responsabilidad de incumplimiento de deberes.

4  El Artículo 17, inciso 1, de la ley comprende todas aquellas medidas de carácter integral destinadas a modificar las actitudes, prácticas, reacciones, acciones y omisiones que tienen como efecto y consecuencia la violencia contra las mujeres  a través de la sensibilización y educación en el seno de la familia.

5 El Artículo 9 de la ley establece que las instituciones competentes deberán adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención especializada, en las diferentes instancias de atención.

6 El  Artículo 19 del Reglamento estipula que el Ministerio de Comunicación  elaborará contenidos mínimos de difusión para prevenir y erradicar hechos de violencia contra las mujeres.

7 y 8¬†El Art√≠culo 4 y 5 del Reglamento se√Īala que el SIPPASE es responsable de reorganizar el sistema de atenci√≥n integral a las mujeres en situaci√≥n de violencia y de administrar la informaci√≥n de los servicios p√ļblicos y privados sobre los casos; y que ¬† definir√° acciones que promuevan el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en distintos √°mbitos.

9¬†El Art√≠culo 15 de la ley establece que las organizaciones sociales y de mujeres de la sociedad civil ¬†ejercer√°n la participaci√≥n y control social interviniendo en el dise√Īo, evaluaci√≥n y gesti√≥n de la pol√≠ticas p√ļblicas.

10¬†Los colectivos de feministas y de defensa de los derechos de la mujer ¬†se√Īalan que ¬† la declaratoria de crimen de lesa humanidad es algo simb√≥lico y que ya

existen pactos internacionales sobre la violencia contra la mujer. El Decálogo 1 Pacto para que un porcentaje del presupuesto asignado a seguridad ciudadana, proveniente del IDH, se destine a la lucha contra la violencia. Se crea una comisión.

2 Pacto para prevenir la violencia desde el sistema educativo, con padres, maestros y estudiantes para construir medidas de prevención.

3¬†¬†Pacto para eliminar la impunidad con la Polic√≠a, la Fiscal√≠a y el √ďrgano Judicial con el fin de acelerar la justicia para la mujer.

4 Pacto con y las familias para promover una cultura de valores.

5 Pacto para enfrentar la violencia desde todas las instancias del Gobierno. Cada funcionario debe conocer las normas y entender la problemática para mejorar la atención contra la violencia.

6 Pacto para comunicar y desnaturalizar la violencia a las mujeres con el fin de avanzar en una cultura de no violencia.

7 Pacto con alcaldías y gobernaciones para mejorar la atención a víctimas de violencia y así dar respuesta oportuna a las víctimas.

8 Pacto con las empresas privadas para combatir la violencia al interior de las mismas y generar un clima libre de violencia.

9  Pacto con las organizaciones sociales para que se constituyan en promotoras y vigilantes de la lucha contra la violencia.

10  Pacto para estudiar la posibilidad de considerar el feminicidio como delito de lesa humanidad y si es posible el tratamiento será internacional.